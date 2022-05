Castigaron al Seneam

Nos comentan que hay más de un responsable en la mala administración de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el famoso Seneam, que de alguna forma influyó en errores en el control aéreo. Si alguien le rasca, encontrará que el año pasado el organismo fue castigado con recortes presupuestales. Empezó el 2021 con una asignación de tres mil 164 millones de pesos, pero apenas a la semana, es decir, el 7 de enero, sufrió un primer recorte de mil 402 millones. Y el 12 del siguiente mes le quitaron otros 962 millones. Total, que el organismo llegó a diciembre con un ejercicio de sólo 800 millones de pesos. El dinero que le quedó es poco si consideramos que el rediseño del espacio aéreo tendrá un costo de cuatro mil 610 millones de pesos. Claro que la falta de recursos no tiene nada que ver con el nepotismo, el amiguismo y la improvisación de que se ha acusado al extitular, pero, nos dicen, en algo influyó al desorden. Así que si se trata de sanear, hay que ver la bronca completa.

Despenalización del aborto y la OMS

Fue el Congreso de Guerrero el que aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12, convirtiéndose así la entidad que gobierna la morenista Evelyn Salgado, en la octava en el país que así lo determina, en una acción de justicia para miles de mujeres. La votación al final fue de 30 votos a favor, 13 en contra, un voto nulo y una abstención. Vale la pena recordar lo que el director general de la OMS ha señalado al respecto. “Las mujeres siempre deberían tener el derecho a elegir sobre sus cuerpos y su salud. Restringir el aborto no reduce la cantidad de procedimientos inseguros. El acceso al aborto seguro salva vidas”. Por cierto que unas 200 activistas celebraron con emoción la aprobación a la reforma al Código Penal.

Médicos cubanos: objeciones de juristas

En medio de la polémica por la decisión del gobierno de contratar a médicos cubanos voces de prestigiados juristas aparecieron para hacer notar inconsistencias de tipo legal en la decisión. El constitucionalista Diego Valadés, por ejemplo, apuntó que el artículo 32 de la Carta Magna: “Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano”. Mientras el exministro de la Corte, José Ramón Cossío refirió que “para que los médicos cubanos puedan ejercer en nuestro país, tienen que revalidar sus estudios. Si van a hacerlo como especialistas, tienen que obtener el correspondiente certificado. No hacerlo puede ser constitutivo de delito o falta administrativa”. Ahí sus observaciones.

Sobrina, al banquillo

Donde no hay vuelta de hoja es en el caso del desafuero de la legisladora local de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar, de quien fueran difundidos audios en los que negocia presuntos moches. Y es que ayer el fiscal anticorrupción de la entidad, Raúl Ramírez, ratificó la solicitud de declaratoria de procedencia de enjuiciamiento penal contra quien también es coordinadora de los legisladores de Morena en la entidad. Úrsula, a quien muchos identifican como “sobrina de AMLO”, a pesar de que el mandatario ha dicho que si la ve en la calle no la reconoce, tendrá que presentar sus alegatos de defensa el próximo jueves 26 de mayo, nos comentan, ante las acusaciones por el delito de cohecho. En caso de no acudir perderá la posibilidad de defenderse, nos dicen. Uf.

Luz verde a giras de “corcholatas”

Las actividades que realizan en sus tiempos libres funcionarios como Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para posicionarse en la opinión pública a la luz de la carrera presidencial, lo pueden hacer si no tienen pendientes o ya hicieron su tarea. Así lo dejó en claro el Presidente, siempre y cuando no le cueste al Gobierno porque, dijo, no se debe utilizar dinero del presupuesto. Mientras a la mandataria capitalina recién se le ha visto con el candidato de Morena en Hidalgo, Julio Menchaca, y el fin de semana por la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el canciller ha estado con los candidatos Marina Vitela, en Durango, y Américo Villarreal, en Tamaulipas. Así que, con lo dicho ayer, para futuros viajes y giras: luz verde.

Cónclave panista para definiciones

Nos cuentan que este miércoles se realizará un cónclave entre los dirigentes estatales del PAN y su dirigente nacional, Marko Cortés, con el objetivo de ver el avance que se ha tenido en el primer tramo de las campañas. Todo indica que la apuesta del panista está en Durango, donde siente que la alianza Va por México, dentro de lo competido, puede sacar la victoria, y por eso se aprestaría, nos comentan, a reforzar la campaña de su candidato Esteban Villegas con acciones coordinadas desde la dirigencia nacional. Aunque algunos se preguntan qué rol habrán de tener las dirigencias del PRI y del PRD en los tramos finales de las contiendas. Ya se verá.