¿No que eran muy cercanos?

Y fue el gobierno de Chihuahua, a cargo de Maru Campos, el que logró que las autoridades de Estados Unidos aceptaran aplicar el principio de excepción en el caso del exgobernador César Duarte, con lo cual a este último se le ha abierto un segundo proceso penal, en este caso por el delito de peculado por 120 millones de pesos. El hecho ya derivó, informó ayer la mandataria en un mensaje, en que se hiciera efectiva una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador actualmente procesado por otro peculado por 96 millones de pesos. La acción de Campos, nos hacen ver, echa por tierra los intentos de vincularla con Duarte, y no sólo eso, sino que le abren paso para que, como lo dijo ayer ella misma, “en los casos de funcionarios de los que se sospeche que actuaron en contra de los intereses de los chihuahuenses: ¡ni perdón ni olvido! ¿Quién sigue? Uff.

El infierno de Dante

Ahora sí, nos dicen, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, vive un auténtico infierno, por el desplome de lo que era el principal pilar de su partido. Y es que ayer todos los emecistas de Jalisco cerraron filas con el gobernador Enrique Alfaro, quien la víspera había roto con Dante. La carta la firman los dos senadores de MC, los 16 diputados locales, 12 diputados federales y 57 presidentes municipales. Estos últimos están encabezados por el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, lo cual es todo un mensaje, ya que Lemus es el aspirante natural de esta fuerza política para suceder a Alfaro. Aún no queda claro hacia dónde se inclinará este bloque jalisciense en la contienda presidencial, pero muchos se lo imaginan. Y en cuanto a Jalisco, no se sabe quién ganará la gubernatura en el 2024. Pero queda claro que Dante se enfila a perderla.

Tugurios en Naucalpan

Nos cuentan que el abuso que en días pasados sufrió el empresario Íñigo Arenas en el bar Black Royce, de Naucalpan, no fue un hecho aislado, sino que es el pan de cada día en ese municipio mexiquense gobernado por la panista Angélica Moya Marín. Testimonios recabados por este medio hablan de la proliferación de “tugurios”, como les llaman los vecinos, en muchos de los cuales se cometen abusos, como el cobro de propinas “obligatorias” mediante intimidación o golpes. Muchos de los antros están montados sobre lo que antes fueron casas particulares, por lo que difícilmente cumplen con la normatividad. Varios ofrecen servicio en horarios no permitidos, como era el caso del Black Royce, lo que habla de ausencia total de autoridad. La alcaldesa, por cierto, no ha dicho una sola palabra desde la muerte de Íñigo. Esconder la cabeza ante las contingencias no es la mejor opción, nos dicen.

Rumbo al fin de la crisis hídrica

Y donde el tema de la crisis hídrica poco a poco está quedando atrás es en Nuevo León, entidad gobernada por Samuel García. Y una acción que dará cuenta de lo anterior será el hecho de que el próximo 1 de septiembre, tras retirarse un tapón, se comenzará a llenar el tubo del acueducto El Cuchillo, obra de infraestructura hidráulica acometida precisamente para enfrentar la referida crisis. Luego, el 13 de septiembre el Presidente López Obrador y Samuel García estarían inaugurando el segundo Acueducto del Cuchillo, construido gracias a una coordinación entre las autoridades estatales y federales. Ese día habrá que anotarle puntos a García, pues a pesar de tener al Congreso local en contra, ha conseguido apoyo para dos obras que darán agua para los próximos 30 años en la entidad: el Acueducto Cuchillo II y la Presa Libertad.

Van por los que la retuvieron

Y fue un conjunto de acciones coordinado por la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, a cargo de Sandra Luz Valdovinos, el que derivó, nos comentan, en la localización, sana y salva, de la agente del ministerio público que fue levantada en el municipio de Coyuca de Catalán. El caso además no se cierra con el rescate sino, aclaró, la fiscal, con las acciones que permitirán que en el caso no haya impunidad. En este caso, el seguimiento inmediato, las labores de gabinete y en campo, la emisión de la ficha de búsqueda del protocolo ALBA, y, sobre todo, los sobrevuelos en la región con unidades de la policía estatal fueron determinantes para el resultado obtenido, nos hacen ver. De ahí que la fiscal agradeciera directamente a la gobernadora Evelyn Salgado la instrucción de que la aeronave participara en las acciones que provocaron que los captores de la agente la liberaran.

Se disipa controversia

Nos hacen ver que como se había venido notando en los últimos días, los reclamos perredistas contra el proceso del Frente —que dejó fuera a sus dos aspirantes— van de salida y no escalarán a situaciones de ruptura o distanciamiento mayor. Ayer fue el Tribunal Electoral el que determinó devolver las impugnaciones de Miguel Mancera a las instancias internas del propio PRD, para que, en ese espacio, finalmente se resuelvan. El propio coordinador de los senadores del sol azteca señaló al respecto, nos comentan, que no tiene el propósito de echar abajo la etapa en la que fueron eliminados él y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Incluso, pese al destino de la impugnación, el legislador ya consideró que varios de los argumentos del proyecto que discutieron los magistrados le concedieron la razón, en particular el que no se le dio una debida audiencia y una posibilidad de defensa. Ahí el dato.