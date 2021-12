El chequezote que vale nada

Nos cuentan que el dirigente nacional de Morena acudió al INE a entregar un cheque gigante en el que consta la devolución de 547 millones 726 mil seis pesos con 25 centavos de sus prerrogativas, para cumplir con los 800 millones que su partido aseguró que había entregado desde las campañas para las elecciones de junio pasado. Delgado afirmó que así devolvieron los recursos; sin embargo, el órgano electoral ya había advertido que se les pasó el tiempo para este proceso y que los guindas debieron informar la devolución antes de que le fueran entregados los recursos. Nos dicen que al cuestionar al morenista sobre por qué no se cumplió con ese criterio, éste aseveró que el INE no va a marcarle los tiempos a Morena. El caso, nos comentan, es que si prevalece el criterio de que debió notificarse antes la devolución, entonces la acción de ayer, chequezote incluido, no habrá servido materialmente para nada. Uf.

Ante Ómicron diferentes visiones

Con la novedad de que en varios países de Europa y en Estados Unidos diversas voces autorizadas han empezado a advertir un exceso de optimismo en cuanto a los impactos posibles de la variante Ómicron. Es el caso del principal asesor de Estados Unidos para la pandemia, Anthony Fauci. “Podría provocar que nuestros hospitales estén bajo mucha presión en las próximas semanas”, señaló ayer al urgir a la población no vacunada a acudir a inocularse y a los ya vacunados a ponerse la tercera dosis. La duda que empieza a surgir es si como una acción preventiva ante Ómicron sería tiempo de que en nuestro país, aprovechando además la disponibilidad de vacunas y a que ya están subiendo las cifras de dosis aplicadas, se pudiera acelerar el tema de las terceras dosis. También existe la duda de si se pudieran terminar imponiendo las vacaciones del elefante reumático. Uf.

Sin tregua en San Lázaro



Nos aseguran que, en San Lázaro, donde ya terminaron sesiones, sigue siendo caja de resonancia de los principales acontecimientos políticos, los partidos de oposición están inconformes con la decisión que tomó el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, de emprender acciones legales contra el INE y algunos de sus consejeros por la decisión que tomaron de suspender temporalmente la revocación de mandato. El PAN y PRD exigieron no utilizar al Congreso para perseguir a los consejeros y cuestionaron que la presidencia actúe con tintes políticos. En la bancada de Morena, encabezada por Ignacio Mier, desde el momento en que se tomó la resolución en el INE empezaron a sonar los tambores que, nos comentan, distan mucho de sonar ropopompón-ropopompón.

Se vuelve contra diputado su propia iniciativa

Después del alboroto que se generó en el Congreso de la Ciudad de México, tras la denuncia pública de la diputada panista Luisa Gutiérrez Ureña en contra del morenista Nazario Norberto Sánchez, a quien acusó de tocarla “inapropiadamente” durante una sesión de trabajo, nos cuentan que este lunes la legisladora acudirá a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde interpondrá una denuncia penal en contra de su compañero congresista. Vaya lío en el que se metió el morenista, precisamente él, quien hace pocas semanas presentó una iniciativa ante el propio Congreso para agravar las penas en los casos de acoso sexual, para que sea castigado hasta con siete años de prisión.

Nerviosismo por Aguascalientes

Sin uñas es como, nos dicen, están algunos blanquiazules en Aguascalientes, pues la disputa que estalló entre el senador Antonio Martín del Campo y la diputada Teresa Jiménez dejó a varios nerviosos y pensando en las cartas que, este lunes, ambos podrían jugarse luego de que se anuncie quién de los dos abanderará al PAN para la gubernatura que se disputará en junio próximo, ya que ambos se declararon vencedores de las primeras encuestas —el método que se aplicó este fin de semana para definir al o la candidata— y se acusaron mutuamente de manipular resultados y dirigir artimañas para favorecerse. Varios quedarán pendientes, nos dicen, para ver si esta vez sí cumplen el pacto de ese partido para respetar los resultados o si se suman a la lista de aspirantes inconformes con los métodos de designación de las fuerzas políticas a las que pretenden representar.

Se mueve el tablero hidalguense

Así que en Hidalgo, ante los titubeos de sus dirigencias nacionales, los líderes estatales del PAN y PRD fueron los primeros en lanzar los dados con miras a las elecciones del próximo 5 de junio donde se elegirá gobernador ante el juego rápido de Morena que definirá entre siete aspirantes a su abanderado en las urnas, mientras que en el centro del país, tanto Marko Cortés como Jesús Zambrano están a la espera de lo que defina el priismo estatal y nacional sobre sus candidatos, para poder darle curso a su intención de ir en alianza en cuatro de seis entidades del país.