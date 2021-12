CIDE: ¿falta mediación?

Resulta que a casi dos semanas de que inició el paro de actividades por parte de los alumnos del CIDE, además de días con las instalaciones tomadas lo que se sigue sumando son los desencuentros. Y es que, por tercera ocasión, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, canceló el diálogo presencial con la comunidad estudiantil a la que había prometido firmar una carta de no represalias contra los estudiantes. En su lugar mandó un documento en el que pedía desalojar el plantel a cambio de tener una mesa de diálogo este viernes. Ante estas acciones, los manifestantes señalaron que no se retirarán del plantel de Santa Fe hasta que la funcionaria cumpla sus demandas y se negaron a tener la reunión reprogramada para hoy, argumentando que la dirección del Conacyt no está ofreciendo una solución real. Para muchos, la escalada de desacuerdos empieza a hacer evidente la necesidad de una mediación. Uf.

• Una Cámara muy crispada

La negativa de Olga Sánchez Cordero a presentar la controversia constitucional en contra del llamado “decretazo” caldeó ánimos en el Senado. Tanto que en la sesión de ayer, durante hora y media, hubo un fuerte intercambio que por momentos rayó en la ofensa. La panista Lilly Téllez sostuvo un enfrentamiento directo con la presidenta de la Mesa Directiva a quien reclamó en varias ocasiones que le concediera la palabra por alusiones de senadores de Morena. Aunque no intervino directamente en la tribuna, el emecista Dante Delgado también lanzó varios señalamientos cuando César Cravioto acusaba a la oposición de mentir. La situación llegó a tal grado que la senadora Téllez impidió que Olga Sánchez Cordero explicara sus argumentos para no presentar la controversia, por lo que ésta, cerró abruptamente la sesión cuando un grupo de morenistas ya se alistaba a tomar la tribuna en su apoyo.

• Chiquillos, uníos

Con la novedad de que Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario se juntarán en un solo grupo que se llamará Fuerza Solidaria Progresista, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les retirara el registro por no alcanzar en la elección pasada la votación de ley. Así lo anunciaron las cabezas de esos partidos, Gerardo Islas, Fernando González y Hugo Eric Flores, quienes impulsarán candidatos en común en Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. Actualmente el PES mantiene la gubernatura de Morelos y tiene representación en Diputados y el Senado. Redes Sociales Progresistas alcanzó su registro en los estados de Durango, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Morelos y Chiapas. Ya se verá si se convierte en rompecabezas, quimera o chiqui-trabuco electoral, nos comentan.

• El premio al Senado

Así que el Club de Periodistas de México reconoció a quienes han hecho un relevante esfuerzo para que la comunicación social del Senado tenga mayores alcances y accesibilidad, y le concedió el Premio Nacional de Periodismo 2021 en la categoría Plataforma Digital 100. En este caso, galardonó la construcción de una plataforma que ha introducido el tema legislativo en la conversación sociodigital, a partir de la producción y difusión de muy diversos materiales audiovisuales, pero teniendo como premisas la pluralidad, la oportunidad y la innovación. Nos cuentan que, ahí nomás para presumir ya cuentan con una comunidad en redes de un millón 300 mil seguidores. El premio fue recibido por el coordinador de Comunicación, Abelardo Martín, y ampliamente celebrado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

• Acuerdos por la seguridad

Aunque en la alcaldía Magdalena Contreras la incidencia delictiva no es tan alta como en otras demarcaciones de la ciudad y, de hecho, está considerada la tercera más segura de la capital, el alcalde Luis Gerardo Quijano, nos comentan, refrendó su compromiso con los habitantes para reducir los delitos que afectan a la demarcación, por lo que ayer solicitó a la Jefa de Gobierno más elementos de seguridad para garantizar la vigilancia en la alcaldía. Aunado a esto, el Gobierno de la Ciudad anunció la llegada de 240 elementos de la Guardia Nacional a un nuevo cuartel que entrará en funciones entre diciembre y enero del próximo año. Ambos gobiernos pusieron el ejemplo de buena coordinación, nos dicen, en beneficio de los ciudadanos.

• Por un millón de firmas

Así que en el INE, este jueves dio un enorme salto el contador de firmas recolectadas para apoyar la realización del ejercicio de revocación de mandato, luego de que la asociación civil que encabeza Gabriela Jiménez Godoy entregó más de un millón de apoyos. Ahora en lugar de recabar más de 114 mil diarias como se estimaba ayer, van por poco más de 40 mil diarias hasta el próximo 25 de diciembre, fecha en la que concluye el plazo. Se espera que en los próximos días broten más apoyos de organizaciones con colores guindas y encabezadas por excandidatos de Morena, los cuales tendrían que empezar a entregarse en serie para asegurar los 2.85 millones de firmas que permitan llevar a cabo este proceso.