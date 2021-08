Hasta el cocodrilo se perdió en Zacatecas

Nos cuentan que en Zacatecas ya se prepara la transición del gobierno del PRI a Morena, pero resulta que, en el camino, el gobernador electo, David Monreal, detectó que el partido en el poder no sólo perdió las últimas elecciones, sino también computadoras, tabletas ¡y hasta un cocodrilo! Sí: desapareció del zoológico un reptil. Según Monreal, no aparecen varios artículos de oficina y otros que son patrimonio del Estado, como obras de arte, actos de los que incluso cuenta con videos. Con todos esos hallazgos ya se preparan las denuncias correspondientes y la revisión continúa, no vaya a ser que después también, nos comentan, el gobernador saliente, Alejandro Tello, se vaya a perder. Uf.

• Campeche: recuento en vivo y a todo calor

Tres años después de que realizó el recuento de las elecciones de Puebla, hoy el TEPJF verificará de nuevo el voto por voto de una elección de gobernador, esta vez en el caluroso Campeche, donde estará en juego el triunfo de la morenista Layda Sansores. Ayer, nos dicen, se realizó el traslado de los mil 190 paquetes electorales provenientes de los 21 distritos de Campeche que se abrirán para el recuento. El Centro de Convenciones del estado está bajo resguardo de la Guardia Nacional y de la Armada de México, además de que es vigilado por huestes de Morena que, dijeron, se instalaron para que nadie se robe un solo voto de los que ya se le otorgaron a Sansores para ganar la gubernatura. Y precisamente para evitar suspicacias, el Tribunal Electoral hará la transmisión en vivo de todo el proceso del recuento.

• Programa que se consolida

Además de por su amplitud, la efectividad de los programas sociales radica también en la constancia con que éstos se ejecutan. De ahí la relevancia que ha ido adquiriendo, nos comentan, el llamado Salario Rosa, instrumentado por el gobierno del Estado de México. Y es que, en la entidad a cargo de Alfredo del Mazo, no se ha perdido la continuidad en el proceso de integración de beneficiarias. Ayer, por ejemplo, se sumaron seis mil 200, pero acaso la cifra que destaca es la del total que ya supera las 411 mil. En el municipio de Villa de Allende, el mandatario estatal ofreció la garantía de la dispersión de recursos, mientras el otro componente del programa, el del desarrollo de capacidades, se alista para reactivarse una vez que lo permita la pandemia.

• Un buen esfuerzo de información

Nos dicen que ante los vacíos de información cierta y verificada relacionada con las variantes del virus SARS-CoV-2 y también con las vacunas contra la Covid-19, donde se están poniendo las pilas para que la comunidad pueda estar bien orientada es en la Amelaf, organización que dirigen Arturo Morales y Juan de Villafranca. Y es que resulta que en dicha agrupación decidieron expandir los canales actuales de información con los que llegan a sus agremiados de la industria farmacéutica, para alcanzar al público en general. En esa suerte, nos cuentan, el próximo 31 de agosto la doctora en Ciencias Médicas, Rosa María Wong, platicará vía redes con la gente interesada en estos temas. La labor social de orientación nunca está de más y menos cuando la pandemia sigue vigente y con cifras muy altas.

• No llegó el invitado de los petistas

A quienes dejaron plantados en su reunión plenaria fue a los diputados de la siguiente legislatura del Partido del Trabajo. Y es que resulta que no acudió a la invitación el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien, nos aseguran, finalmente se disculpó. No obstante, se tiene previsto que el funcionario acuda a la plenaria de sus aliados de Morena esta misma semana. Por cierto que con quien sí pudieron charlar los petistas fue con el nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, y este miércoles harían lo propio con dos funcionarios con relevancia en estos momentos: la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

• MC y el síndrome del guapo

Resulta que Movimiento Ciudadano se puede convertir en el partido guapo de la fiesta, ése con el que todos quieren bailar. Y es que resulta que la bancada del partido que creó Dante Delgado ya advirtió que no tendrá alianzas fijas con ninguna fuerza política, ya sean Morena y sus aliados o Va por México y los suyos. Nos dicen que, aunque ya les han tratado de endulzar los oídos a varios de sus diputados federales para ver si se acercan a otras bancadas, la respuesta ha sido un no tajante. Por lo pronto, los más avezados en materia de bailes legislativos nos aseguran que una vez que se conozca su agenda de MC a detalle se verá con quién podría aproximarse. Y es que, nos dicen, si bien ahorita están dando la espalda a todas las fuerzas políticas, en algún momento deberán recordar que hay bailes que no se pueden ejecutar sin compañero. ¿A poco el guapo se va a quedar solo?