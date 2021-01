Confianza en Serranía

Donde están trabajando a toda marcha es en la Dirección General del Metro, a cargo de Florencia Serranía, con la idea de que el servicio en las líneas que resultaron afectadas con el incendio en el centro de control pueda pronto restablecerse. Mientras avanzan los peritajes para conocer las causas del siniestro, nos hacen ver que en breve el servicio estará funcionando, pues Serranía es una de las personas con más credenciales para estar al frente del Metro: ingeniera mécanica electricista por la UNAM, doctora en ingeniería por la Universidad de Londres, 27 años de experiencia en planeación y operación de sistemas de transporte público y ferroviario, con proyectos exitosos en su haber de operación y adopción de sistemas en terminales nodales como Ciudad Azteca, El Rosario y Cuatro Caminos. Se puede confiar en su trabajo, nos señalan.

• A la tómbola

Pues resulta que fueron miles los aspirantes a candidatos a diputaciones federales los que se inscribieron en el proceso interno de Morena: nada más 12 mil 479 personas se apuntaron para tratar de agarrar una curul. De ellas 7 mil 685 son hombres y 4 mil 794, mujeres. Lo curioso es que de ese total 3 mil 563 aspiran a una diputación federal por mayoría relativa, es decir, que quieren hacer campaña, mientras que los 8 mil 916 restantes quieren llegar a la Cámara bajo el principio de representación proporcional, o sea sin gastar suela. En Morena, ha dicho su líder, Mario Delgado, “la militancia siempre tiene y tendrá la oportunidad de participar”. El caso es que sí, en el caso de las candidaturas pluris, como se anticipó en este espacio, al final tendrán que desempolvar las tómbolas que sirvieron en el proceso anterior, que si algo ofrecen a Morena y a su líder es la garantía de que ahí no habrá quejas ante el Tribunal. Ni modo de que se quejen de que nos les favoreció la diosa fortuna, nos comentan.

• De la Cruz, botado y vetado

Hablando de los más de 12 mil solicitantes, a quien dejaron fuera de todo lo que tenga que ver con Ayotzinapa fue a Felipe de la Cruz, quien fungió desde hace seis años como vocero de las familias de los jóvenes desaparecidos. Y es que, dicen, los padres no le perdonan que los haya utilizado para hacer carrera política, además de reprochar que a él ni siquiera le desaparecieron a un hijo, pues el suyo fue de los que sobrevivieron. Se comenta, sin embargo, que para Felipe no está todo acabado, pues de ganar aprovechará la máxima tribuna federal para exigir justicia por los normalistas, pero mientras que son peras o manzanas, los padres ya no lo quieren ver ni en pintura y ya hasta rechazaron que se acerque a las marchas y movilizaciones. Ya lo botaron y lo vetaron, nos aseguran.

• La advertencia de Corral

El que dio un mensaje que de rebote impacta en los procesos electorales en Chihuahua fue el gobernador de esa entidad, Javier Corral. “Ninguna candidatura de ningún partido va a blindar a nadie de responder por sus actos ante la justicia y nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso de combatir la corrupción, caiga quien caiga”, dijo. Y es que resulta que en el proceso del PAN se encuentra la alcaldesa con licencia de Chihuahua capital, María Eugenia Campos, cuyo nombre estaría en los expedientes de corrupción registrados durante el sexenio pasado y que es investigado por la fiscalía estatal. El gobernador afirmó también que su administración será respetuosa de la vida interna de su partido, el PAN, pero los procesos de judicialización contra presuntos actos de corrupción “son otro tema”.

• Y que le reviran

Ah, pero nos cuentan que la propia María Eugenia Campos, no se piensa quedar de brazos cruzados, y ya cuenta con el apoyo de la agrupación de mujeres 50+1, que sacó un pronunciamiento en el cual condena que haya acciones contra la paridad de género, dirigido al mismísimo gobernador. “El caso Chihuahua está convirtiéndose en emblemático por la violencia personal y política que a todas luces el Ejecutivo estatal está ejerciendo contra una mujer exitosa y capaz… Maru Campos está sufriendo desde hace ya muchos meses ataques a su honor, a su integridad moral y al derecho que todo ciudadano tiene a la presunción de inocencia y al debido proceso legal”. Señalan que la autoridad electoral local ya dio entrada a una queja por violencia política en razón de género. Así que la cosa está más que encendida en Chihuahua rumbo a la elección interna del domingo.

• Que va ganando Aguilar

Nos cuentan que generó bastante interés la reapertura del proceso para elegir a la precandidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, pues de tres aspirantes la lista pasó a 16. La moneda está en el aire, aunque nos dicen que la verdadera batalla por la candidatura estará entre Mónica Rangel, quien renunció a su cargo como secretaria de Salud de la entidad, lo que dejó a más de uno un poco decepcionado, pues abandona la trinchera en medio de la batalla contra el coronavirus, y Paloma Aguilar, quien formó parte de la ayudantía de AMLO y luego ocupó un puesto en el SAT. Ya hay quien apuesta 99 a 1 a que el apoyo de Mario Delgado está con la última y que habrá “dedazo”, pero entre los aspirantes se pide no adelantar vísperas. Ya se verá.