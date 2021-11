Contratos sin problema

Fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la que ayer respondió fácilmente a una pregunta, en la conferencia mañanera, sobre los procesos de adquisición de patrullas. Por cierto que la pregunta, nos dicen, sólo señalaba a un proveedor. Sin embargo, la funcionaria explicó, primero, que las revisiones de procesos de años pasados siguen su curso en las instancias correspondientes; y segundo, sobre un concurso reciente, que ante la falta en el mercado de las unidades que se requerían, al final se adquirieron las disponibles y al precio más bajo. Además, “en ningún caso fue un proceso opaco, fue abierto, público y transparente”. Y sí, ahí está todo, para quien guste pasar a ver, nos comentan.

• La UNOPS, a rendir cuentas

Resulta que la excomisionada del entonces Ifai, María Elena Pérez-Jaén, presentó un escrito ante el Inai para solicitar que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, mejor conocida por sus siglas como UNOPS, se convierta en un sujeto obligado de transparencia. Pérez-Jaén argumentó que, si bien es un organismo internacional, ha usado recursos públicos nada más por 6 mil mdd para la compra de medicamentos y material de curación, cuyo proceso ha sido deficiente y ha generado desabasto. Y es que señaló que la UNOPS fue “blindada” por el Gobierno, incluso con inmunidad diplomática, lo cual no la exenta de presentar obligaciones de transparencia. Se espera que en una semana el Inai dé su respuesta a la excomisionada.

• “Lección para el INE”

Con la resolución del TEPJF sobre la revocación de mandato, en la que ordenó al INE aceptar los formatos en papel y en aplicación móvil para la firmas de apoyo para la realización de este ejercicio, el Senado dio por cerrado el proceso legislativo que seguía para que la autoridad electoral modificara sus lineamientos. En palabras del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, la resolución de los magistrados electorales es una lección para el INE, para que los consejeros aprendan que no pueden ponerse a legislar y establecer criterios que no fueron fijados por el Congreso. La sugerencia que el líder de la mayoría les hizo a los miembros del Consejo General es que, en adelante, no actúen “con arrogancia, ni pensando que son los únicos”. Uf.

• La Reforma Eléctrica, sin vuelta atrás

Sobre la encerrona que tuvieron ayer los coordinadores de Morena, Ignacio Mier; del PVEM, Carlos Puente, y del PT, Alberto Anaya, con sus 277 legisladores, nos detallan que éstos acordaron una serie de fechas que culminarán con la aprobación total de la Reforma Eléctrica a mediados de abril. La primera escala será entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero, lapso en el que tienen previsto pasar por el Congreso. Y de ahí hasta mediados de abril iría pasando por 17 Congresos locales que se requieren para una reforma constitucional. Hubo muchos que lo vieron como una posposición. Como sea, nos dicen, se trata de un proceso, ahora ya arrancado, en el que la iniciativa podría tener cambios, pero que, ésa es la señal, no tiene vuelta atrás.

• En el INE seguirán sin tope salarial

Así que autoridades del INE promovieron y ganaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitirá que altos funcionarios y consejeros del organismo electoral mantengan en 2022 sus salarios por encima del establecido para el Presidente de la República, luego de una votación dividida de tres contra dos, en contra de la decisión adoptada en julio pasado por el ministro Fernando Franco González, quien negó en ese mes la suspensión. Sin embargo, al igual que otros funcionarios del IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica, seguirán con sus ingresos intactos, con el argumento principal de que cualquier afectación económica, violentará su autonomía. Una de cal, nos comentan. ¿Pero será episodio cerrado?

• PAN, de la tunda al pleitazo

Con la novedad de que el llamado a la unidad que hizo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en respuesta a la tunda que recibió de correligionarios —tras señalar que, de seis, su partido sólo tiene posibilidades de ganar la elección de Aguascalientes—, no fue suficiente para calmar a sus críticos dentro de la casa. Y fue ahora el gobernador de esa entidad, el albiazul Martín Orozco, quien reveló que Cortés en algún momento reconoció no sólo que perderá cinco elecciones en juego en 2022, sino también en 2024. Sólo que al mandatario estatal Cortés sí le compró el pleito y le reviró en las mismísimas benditas redes: “No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022”. Uf.