¿Corcholata?

Relevante expresión de apoyo la que el Presidente detonó ayer en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y es que cuando concluía su mensaje de felicitación a los legisladores de la 4T por la aprobación de la ley del litio, agregó algo inesperado. “Vamos a hacer una especie de consulta, de encuesta. Díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?”, la respuesta fue inmediata: “¡síííí!”, seguida de un aplauso tronante de los legisladores que se ponían de pie. El mandatario completó: “Que nos ayuda mucho”. Y fue entonces que empezó a retumbar un coro: “¡pre-si-den-te, pre-si-den-te”. López Obrador volvió a intervenir: “…que está a cargo de llevar a cabo la conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía, con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga el secretario de Gobernación”. Uf.

• Y otros no se quedan atrás

Y es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el que también anda muy movido bajo el reflector que por estos días apunta hacia los presidenciables, también denominados corcholatas. Y es que, además de participar en la presentación del libro Mujeres Diplomáticas, de Patricia Galeana, el funcionario estuvo en Palacio Nacional, con el Presidente, durante la recepción del dirigente de la FIFA, Gianni Infantino. Por si fuera poco, recibió el reconocimiento internacional Norman E. Borlaug, por la contribución del país a una Agricultura por la paz, que concede el Centro Internacional de Mejoramiento al Maíz y Trigo, y, como anda en varias pistas, celebró en las benditas redes la iniciativa presidencial en materia electoral, porque “significaría un ahorro de 24 mil millones de pesos y ensanchar la democracia directa”. Ahí el dato.

• Mejoras necesarias en Guerrero

Acciones esperadas entre los guerrerenses, por el impacto que habrán de tener en materia de salud, son las que han emprendido autoridades locales y federales y que derivarán en mejoras, en equipamiento y en rehabilitación de la infraestructura hospitalaria de la entidad. Como parte de lo anterior, la gobernadora Evelyn Salgado y el secretario federal de Salud, Jorge Alcocer, supervisaron ayer algunas de las obras que se llevan a cabo, como en el Hospital General Donato G. Alarcón, y revisaron otras que se tienen previstas, por ejemplo, para el Hospital General Progreso CAAPS. “Guerrero es un gran estado, que merece tener hospitales dignos, de un alto nivel y, sobre todo, con muchos medicamentos, con todo el recurso humano también necesario y el recurso material, para el buen funcionamiento de cada espacio y de cada área”, señaló Salgado, luego de que se diera a conocer que serán 23 hospitales los que habrán de ser equipados al ciento por ciento.

• “Que recoja su balón y se vaya a Veracruz”

Resulta que en la recta final de su presidencia en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna fue duramente criticado por el priista Rubén Moreira, luego de que se supiera que el legislador morenista contó al Presidente López Obrador que el tricolor votaría a favor de las reformas a la Ley Minera en materia de litio, pero de último minuto se arrepintió. El coordinador de los diputados del PRI acusó que Gutiérrez malinforma al Ejecutivo y no cuida el prestigio de la Cámara de Diputados. “Ya ven que tiene aspiraciones políticas y cuando uno no tiene práctica, pues empieza uno a decir sandeces, por no decir la otra palabra”, señaló, y recordó el día que Gutiérrez Luna echó cáscara con El Matador Hernández en el Salón de Plenos. “Lo mejor que puede hacer el presidente de la Mesa es recoger su balón e irse a Veracruz”. Auch.

• Se une el equipo azul

Así que la iniciativa de Reforma Electoral que ya está en San Lázaro hizo lo que muchos veían difícil: volver a unir a los gobernadores del PAN. Ayer por la tarde, los 10 mandatarios emanadados de este partido hicieron un pronunciamiento conjunto con señalamientos críticos sobre la iniciativa presidencial y en defensa del INE. “El INE ha asegurado tres alternancias políticas en paz, certidumbre y eficiencia. Por ello, es y debe seguir siendo el garante de la imparcialidad electoral en el país”, expresaron en la cuenta de Twitter @GOAN_MX. En días pasados, el fantasma de la ruptura había rondado a los gobernadores blanquiazules. El de Aguascalientes, Martín Orozco, había pintado su raya y se había negado a acudir a las reuniones. Y el de Durango, José Rosas Aispuro, participó en la consulta de revocación de mandato. Pero ayer, todos suscribieron el pronunciamiento en defensa del INE, con lo que enviaron un mensaje de unidad, nos comentan.

• De las caravanas a los caravanazos

Nos dicen que los migrantes que se encuentran varados en Chiapas ya le están tomando la medida al Instituto Nacional de Migración, institución a cargo de Francisco Garduño. Y es que cada vez que a un grupo le demoran la atención o queda inconforme con las respuestas de las autoridades mexicanas, forman una caravana para intentar salir del estado y tomar rumbo hacia el norte del país como forma de presión. Los migrantes ya saben, nos aseguran, que en la localidad de Álvaro Obregón, a unos 14 kilómetros de Tapachula, siempre los “esperan” para dialogar y agilizar sus trámites. Para muchos las caravanas, antes estructuradas y con estrategias definidas tendientes a la visibilización del problema de la migración irregular, hoy son ya más bien caravanazos que forman parte del juego en el que migrantes y autoridades miden fuerzas.