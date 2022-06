Las corcholikes

Con la novedad de que la batalla de las “corcholatas” quedó a partir de ayer instalada en las redes sociales y en el Whats. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en los últimos días de confinamiento tras dar positivo a Covid, le entró a la onda de los lives de Facebook y transmitió en vivo desde su depa, el cual mostró, además de presumir un par de pisadas y rasgueos en su guitarra: “Ya en otra ocasión cantamos juntos”. Antes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mostró que está abierto a tener comunicación con cualquiera que lo busque, así pues, ya dio su número personal para que le manden mensajes de WhatsApp. “Nada más que de política sólo podemos hablar los domingos”, bromeó con reporteros. Marcelo Ebrard, antes de dar positivo a Covid, también dio su propio paso al presentar un número de WhatsApp con el que manda hasta stickers personalizados. Las “corcholatas” pelean de lleno por votos… y por likes.

Los fantasmas de Chíguil

Al alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, lo persiguen los fantasmas de los caídos durante la tragedia del New’s Divine, cuando un operativo para detener a jóvenes terminó con la muerte de 12 personas y con decenas de heridos. Chíguil aún tiene una cita pendiente con la justicia internacional, que llegará cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelva la queja presentada por los deudos de las víctimas en el 2015. Quienes saben de estos temas aseguran que un fallo así puede llevar hasta diez años, por lo que el veredicto sobre la responsabilidad o no del alcalde se podría conocer en el 2025. Dicen además que el morenista no está del todo exonerado en México. Que el acuerdo del 2009 de la entonces Procuraduría de Justicia capitalina por el que decidió no ejercer acción penal en su contra no fue aceptado por el primer juez que llevó la causa y que por lo tanto el expediente regresó al órgano procurador de justicia —hoy Fiscalía— en donde se fue al archivo. Pero un asunto archivado puede ser desempolvado en cualquier momento. Uf.

Sandra Cuevas, ¿otra vez?

Nos hacen ver que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no puede pasar muchos días sin meterse en “camisa de once varas”. El pasado fin de semana ordenó la cancelación de actos públicos masivos y la reinstalación de protocolos en las instalaciones que dependen de su demarcación. No parecía mala idea, pues hay un repunte en casos de Covid-19 que más vale no subestimar. El problema es que Cuevas no tiene facultades para tomar medidas de tipo sanitario, algo que le corresponde exclusivamente al gobierno central. Al cancelar eventos e imponer nuevas medidas, Cuevas se puso nuevamente ante la hipótesis de un abuso en sus funciones, exactamente lo mismo que la llevó a enfrentar un litigio con el Tribunal de Justicia Administrativa local, cuya Primera Sala la destituyó e inhabilitó. Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que las alcaldías “no son autoridades sanitarias”. Y más de uno leyó en esas declaraciones un mensaje de advertencia. ¿Lo habrá entendido quien lo tenía que entender o vamos de nuevo al choque frontal?

Mensaje de Dante a Layda

Nos cuentan que Dante Delgado aprovechó el tema de José Manuel del Río Virgen para mandarle un mensaje a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores: “Se pueden meter con Alito, pero no con Movimiento Ciudadano”. Fue durante la sesión de la Junta de Coordinación Política, que afirmó que así como el de Del Río Virgen, hay varios casos en el país de líderes de oposición perseguidos judicialmente, y dijo que en Campeche los naranjas tienen a Eliseo Fernández, quien contendió en contra de la actual gobernadora y actualmente enfrenta un proceso legal. Dijo que Sansores San Román puede seguir adelante con su pleito mediático en contra del líder nacional del PRI, pero le advirtió que no se metiera con los emecistas, porque así como dieron la batalla en Veracruz, se le enfrentarán en Campeche. Habrá que esperar respuesta, nos comentan.

Los apoyos del Presidente

El Presidente dio ayer un nuevo espaldarazo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García: “Le tenemos confianza…, no es como los otros, él es incapaz de fabricar delitos para castigar a adversarios”, dijo el mandatario en la conferencia mañanera. El gobernador veracruzano mantiene una abierta confrontación, por temas de justicia en la entidad, con el senador Ricardo Monreal a quien el Ejecutivo federal se resiste a incluir en la lista de posibles nominados a la Presidencia, o sea de las famosas “corcholatas”. El zacatecano, aun en ese contexto, se sigue señalando como aliado de Palacio Nacional, sobre todo ante el último trecho, en el que vendrá la discusión de temas relevantes que habrá de enviar al Congreso el mandatario como la reforma de la Guardia Nacional.

Madero y Marko se verán las caras

Con la novedad de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, rápidamente respondió al senador Gustavo Madero, quien ayer le mandó una carta para pedirle que convoque a una reunión que llamó “de revisión autocrítica” en la que participen expresidentes de Acción Nacional y gobernadores de la primera ola. La del chihuahuense ha sido la voz crítica más importante dentro del panismo en los últimos días, pues ha dado cuenta de los millones de personas que ese partido ha dejado de gobernar en los últimos tiempos. En mensaje escrito que publicó en las benditas redes, Cortés concedió la reunión porque “como bien sabes, una de las características de esta dirigencia ha sido dialogar con todos”. Sin embargo, nos comentan, le agregó algunos temas distintos al de la revisión de saldos electorales, entre ellos el de “la conveniencia institucional de tu reincorporación al grupo parlamentario del Senado”. Pendientes de si de ese encuentro resulta una foto. Si no, ¡ojo!