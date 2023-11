Se culimpinó ante Palacio Nacional

“Como presidente de la Corte se arrodilló ante Palacio Nacional. Fue abyecto. Se culimpinó frente a Palacio Nacional. Y esto es el colofón”, acusó ayer el senador Germán Martínez, al cuestionar la renuncia a la Corte del ministro Arturo Zaldívar y el que se sumara de lleno a la Cuarta Transformación. Sin duda fueron los legisladores del Grupo Plural los que le dieron la más rasposa bienvenida a la arena política al jurista pues, entre otras cosas, también le hicieron ver que incluso antes de renunciar, ayer, ya había ido a pactar su adhesión a la campaña de Claudia Sheinbaum. “La renuncia de Zaldívar no sorprende. En este sexenio decidió convertirse en paje del Presidente, arrollando a la Corte y su trayectoria. Llegó al extremo de ser cómplice de la indigna propuesta inconstitucional de intentar extender su mandato. Ésa es la mejor descripción de su gestión y ambición”, acusó por su parte Emilio Álvarez Icaza. Uf.

Que llevan mano

Resulta que el anuncio de que hoy se registra Xóchitl Gálvez ante el PAN, como precandidata a la Presidencia de la República, tomó desprevenido a más de uno. En el PRD, liderado por Jesús Zambrano, ni siquiera está programado un evento para que haga lo propio y apenas están viendo cuándo podrían invitarla. En el PRI de Alejandro Moreno tampoco se ha dicho nada; de hecho, a no pocos sorprende el silencio de Alito en las últimas semanas. Nos dicen que Acción Nacional, dirigido por Marko Cortés, desea hacerle saber a sus aliados que lleva “mano” en el proceso electoral y marca el ritmo y los tiempos, como ocurre en los procesos de la Ciudad de México y ocho estados más en los que se elegirán gobernadores, sólo que, nos hacen ver observadores de los procesos internos de los partidos, en la carrera le sigue viendo la espalda a la Cuarta Transformación.

Bajar la cifra de desaparecidos

Más de una ceja se levantó ayer, nos comentan, al escuchar de viva voz de Karla Quintana las razones por las cuales renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda. Y es que no fueron otras que su inconformidad con la realización de un censo de desaparecidos por parte del Gobierno federal, porque, precisó, “la intención es muy clara y es lamentable el reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”. La exfuncionaria explicó en un foro del Colegio de México que nadie está en contra de un proceso de actualización, si lo que se busca es tener la mejor información para encontrar a la mayor cantidad de personas desaparecidas, pero, en este caso el propósito es otro. Quintana dimitió el pasado 23 de agosto y dejó la cifra de desaparecidos en 112 mil 989 y alertó que se corre el riesgo de que se den de baja del registro personas que pudieran seguir desaparecidas sólo con un indicio de localización. Uf.

Rompimiento en Morelos

Así que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se puede colgar la medalla de quien provocó el primer rompimiento de relevancia dentro del proceso electoral. Y es que el veto que impuso a la senadora de Morena Lucía Meza para participar en el proceso interno terminó en la creación de un prospecto fuerte, que por cierto le hacía mucha falta a la oposición en esa entidad. El secretario general del PRD anunció ayer que Meza será la candidata del Frente Amplio, algo que ella no desmintió. De hecho, como lo referimos aquí la víspera, la legisladora acusó a Blanco de “traición” y comentó que se vienen “momentos de definiciones”. Dicen quienes conocen la entidad que la postulación de Meza le hará un gran boquete al guinda, pues muchos actores políticos, incluso dentro del gobierno estatal, simpatizan con ella y no dudarán en sumarse a su proyecto político. Uf.

Rocha solapa trampas

Y en donde al parecer hay mucho espacio para el cinismo es en Sinaloa, en donde el gobernador Rubén Rocha minimizó el hecho de que durante dos años su secretario de Obras, Joaquín Landeros, se ostentó como arquitecto sin serlo. La semana pasada, el dirigente estatal del PRD, Oner Lazcano, documentó que Landeros no sólo no cuenta con título de arquitecto, sino que debe muchas materias y, en las que sí pasó, obtuvo calificaciones muy bajas. Pero la respuesta del mandatario, ayer, fue que no hay problema, que lo único que debe hacer su colaborador es “no firmar como arquitecto”. Alguien debería aclararle a Rocha que ostentarse como profesional de cualquier ramo sin serlo es una falta mayor. Y que más allá del rigor jurídico, decirse arquitecto o licenciado o ingeniero sin serlo es por lo menos una conducta tramposa. Parece, nos dicen, que a Sinaloa no llegó la famosa cartilla moral de la 4T. Ahí el dato.

Mensajes diferenciados

Y hablando del Poder Judicial, vaya mensajes encontrados los que ayer se mandaron desde los terrenos judiciales. Y es que resulta que, por un lado, el ministro Arturo Zaldívar anunció su renuncia —un año antes de concluir el periodo para el cual fue designado— con el argumento de que “las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales”. Y por otro lado, fue reconocida la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, por sus 35 años de servicio en el PJF y recibió una ovación. En la ceremonia para este propósito, nos comentan, el ministro Jorge Pardo fue el orador y declaró: “Nuestra solidaridad con la presidenta y nuestra disposición para seguir luchando hombro con hombro, por el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación”. Ahí el dato.