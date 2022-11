Damián, Alejandra y los Ariel

Y fueron cineastas como Guillermo del Toro o actores como Joaquín Cosío quienes reaccionaron con decepción al anuncio que hizo ayer la Academia Mexicana de Artes y Ciencias y Cinematográficas de que suspenderá la entrega de los premios Ariel a causa de una “grave crisis financiera”, derivada de la falta de apoyos del Gobierno federal. “La sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones —lo que llevó décadas construir— ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes”, refirió Del Toro. En tanto que Cosío publicó: López Obrador y la 4T retiran apoyos a la AMACC, como era de esperarse no entienden la cultura ni el arte. Ignorantes. No hay otra palabra”. ¿Qué dirá Damián Alcázar, histrión afín a las políticas del actual sexenio y ganador de tantos arieles? ¿O la secretaria Alejandra Frausto? Porque hasta ahora han enmudecido, nos comentan.

Treviño, un paso en su litigio

Y quien está dando pasos en el litigio que tiene abierto para defenderse de las acusaciones que hiciera en su contra Emilio Lozoya, extitular de Pemex, es Carlos Treviño, quien también ocupara ese cargo. Y es que un Tribunal federal le acaba de conceder un amparo mediante el cual se ordena realizar una audiencia para determinar qué juez de control debe conocer la causa penal en su contra. Treviño tiene una orden de aprehensión derivada de la acusación de haber supuestamente recibido un soborno para aprobar la Reforma Energética en el sexenio pasado. Sin embargo, nos comentan, el tercer tribunal colegiado determinó que en su caso —en el que la fiscalía busca imputar los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita— se vulneraron los derechos fundamentales de debido proceso y audiencia. “La autoridad responsable se limitó a dar argumentos para sostener por qué no contaba con elementos para resolver las solicitudes planteadas, sin embargo, lo realizó incumpliendo con el trámite previsto en el Código de Procedimientos Penales”, refiere la sentencia.

El asesinato del general Urzúa

Sacudió la noticia del fallecimiento del general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, durante un enfrentamiento con personas armadas suscitado en el municipio de Pinos, en la entidad gobernada por el morenista David Monreal. Se trata del militar del más alto rango que pierde la vida en cumplimiento de su deber durante la actual administración, en la que se aplica la estrategia de seguridad que ha sido denominada “Abrazos no balazos”. El general apoyaba un operativo de seguridad que tuvo como antecedente la aprehensión de policías municipales acusados de secuestro. La Guardia Nacional publicó ayer mismo una esquela en la que expresa su profundo pesar por la pérdida. El gobernador Monreal hizo lo propio y ofreció sus condolencias a la corporación y al Ejército. Se comenta en la política nacional que parece que es lo único que sabe hacer, ofrecer condolencias.

“Boric no protege asesinos”

Relevante, nos comentan, la intervención del presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Senado de la República, porque su mensaje tuvo varios puntos de confluencia no sólo con posiciones de la 4T sino también de la oposición. “No podemos mirar para el lado ante la crisis que se está viviendo en Haití. No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de América Latina se violan los derechos humanos”, señaló el mandatario invitado, en consonancia con una manta que ayer desplegaron los senadores Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, del Grupo Plural, en el que se leía: “Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO”.

Concentrado en el encargo

Y es el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien, aún en medio del proceso interno de Morena para elegir a quien contenderá con esas siglas por la gubernatura de Coahuila, sigue metido de lleno sacando adelante la chamba en la oficina a su cargo, tarea que incluye la presentación semanal de la sección Cero Impunidad en la conferencia mañanera del Presidente en la que se reportan avances a materia de detención y juicios contra presuntos delincuentes. Ayer, por ejemplo, destacó que en la semana que corrió del 17 al 23 de noviembre se detuvo, por parte de todas las fuerzas de seguridad del país, a 7 mil 102 personas. Además, anunció que se interpondrán denuncias penales por delitos contra la administración de justicia y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra jueces que han permitido que presuntos criminales superen procesos penales u obtengan su libertad en “sabadazos”. Ahí el dato.

Demandan una FIL libre de Padilla

Y fueron los presidentes municipales, senadores y diputados de Movimiento Ciudadano, quienes ayer hicieron un llamado relevante a liberar a la Universidad de Guadalajara y en particular a la Feria Internacional, del manejo político que, acusaron, le da Raúl Padilla. “Cada uno de nosotros en nuestras distintas responsabilidades públicas hemos apoyado siempre la organización de este evento y hemos demostrado con responsabilidad institucional el cariño que tenemos por la segunda feria del libro más importante del mundo. Sin embargo, como jaliscienses no podemos permitir que quienes han secuestrado a la Universidad de Guadalajara desde hace 30 años pretenden usar a la FIL para sus fines políticos”, advirtieron en un pronunciamiento. A propósito de las movilizaciones de alumnos realizadas en días pasados, lamentaron que se manipule a la comunidad universitaria y, sobre todo, usando recursos de la institución. Uf.