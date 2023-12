Dante y los agravios

Y es en Morena donde, nos comentan, ya se frotan las manos para recibir los dividendos del choque entre MC y el Frente. Lo anterior porque el malestar del partido naranja, todo indica que habrá de ser cobrado. Ayer el dirigente nacional emecista, Dante Delgado, dio por muerto en el Senado el llamado Bloque de Contención, acuerdo que permitió a los legisladores de oposición tumbar varias iniciativas relevantes de la 4T. Dijo el senador que precisamente esos partidos —que combatieron la postulación a la Presidencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, hasta que cayó— cometieron un agravio y “los agravios siempre tendrán consecuencias”, advirtió. Para quienes siguen de cerca los procesos de la Cámara alta, eso no significaría más que ayudar a allanar, por ejemplo, la designación de la próxima ministra de la Corte. Por lo pronto, pendientes.

Corridas, a un capotazo

Con la novedad de que la Segunda Sala de la Corte, a propuesta de la ministra Yasmín Esquivel, determinó por unanimidad revocar la suspensión otorgada a una asociación civil en un juicio de amparo, que impedía la realización de espectáculos taurinos en la Plaza México. Los ministros estimaron que fue incorrecto el otorgamiento de la suspensión, puesto que la asociación promovente no acreditó la existencia de una afectación inminente e irreparable en su contra. Además, porque se afectaron derechos de las personas que participan en las corridas. Aunque los taurinos ya tienen este resolutivo en sus manos, el asunto de fondo aún está pendiente, pues el juez que estudia la demanda no ha emitido su sentencia. Pero incluso cuando ésta sea emitida, puede ser combatida por cualquiera de las partes involucradas.

Ordenamiento, así como llegó

Todo parece indicar que el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial entrarán en vigor tal como fueron enviados al Congreso de la CDMX. Y es que el plazo para que sean aprobados vence mañana y a las comisiones correspondientes no se les ven ganas de dictaminarlos. Dice la Constitución local que si ambos instrumentos no son aprobados por el Congreso en un plazo perentorio, se aplica la afirmativa ficta. Urbanistas han alertado sobre el riesgo de que esto se consume, pues hablamos de las herramientas que darán sustento al crecimiento urbano y al ordenamiento territorial en los próximos 15 años. Y dada su relevancia, merecían un amplio debate antes de convertirse en norma. Sólo un milagro de último momento podría llevar a una discusión en el pleno de un dictamen con algunas precisiones sobre los lineamientos. Pero no se ve por dónde. Por ahí la cosa.

En los espacios de Morena

Con la novedad de que si bien no acudió a un par de eventos con la futura candidata de Morena Claudia Sheinbaum —cosa que hizo levantar la ceja a varios en las propias filas del guinda— el que optó por hacer acto de presencia en un espacio claramente morenista fue el excanciller Marcelo Ebrard. Y es que resulta que ayer acudió a visitar a quien será la candidata del guinda a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada. “Me visitó Marcelo Ebrard, me compartió su experiencia como Jefe de Gobierno. Estoy segura que nos va a ayudar mucho en el fortalecimiento de la transformación”, publicó en las benditas redes la exalcaldesa de Iztapalapa con una foto en la que aparecen juntos y sonrientes. Nos hacen ver que contrario a lo que algunos especulaban en el sentido de que se le volvía a abrir la puerta naranja tras el hecho de que Samuel García se bajara de la contienda presidencial, el excanciller ayer dio cuenta de que sigue haciendo política en los espacios de Morena. Ahí el dato.

En desaparecidos, pendientes y subregistro

Y fue la excomisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, quien ayer dio cuenta de los registros aún pendientes de crear por parte del Estado mexicano. Se trata del Banco Nacional de Datos Forenses, del que existe sólo un programa piloto, el Registro Nacional de Fosas y el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas. La exfuncionaria, quien dimitió a su cargo en oposición a que la administración del Presidente López Obrador, decidió hacer una revisión del registro del padrón de desaparecidos para ajustarlo, participó ayer en un foro que tuvo lugar en El Colegio de México. Y, por cierto que, contrariamente a lo que se ha señalado sobre la posibilidad de que hubiera un sobrerregistro, tras explicar cómo por ejemplo el programa puede detectar registros duplicados, Quintana mencionó que en todo caso lo que hay es un subregistro y así lo hacen ver las familias que reportan no haber acudido a reportar una desaparición por miedo o desconfianza.

El futuro embajador

Y fue ayer el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el que, para algunos, se sinceró ante los senadores de la República, y para otros sólo alardeó. Y es que resulta que durante la comparecencia previa a su ratificación como embajador de México en Noruega declaró: “Primero quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tenga ningún mérito para ser embajador, ninguno, gracias que me los han visto”. A pesar de eso, nos hacen ver que, como ha ocurrido en otras ocasiones, difícilmente algún senador de la mayoría podría votar en contra de la propuesta que hizo el Presidente así que fue avalado en comisiones. Ayer mismo, nos comentan, se tenía prevista su ratificación ante el pleno, pero resulta que al realizarse el pase de lista para dicha sesión, no había suficientes legisladores por lo que esa acción quedó pendiente hasta la próxima semana.