Declinaciones, capítulo 8

La que sumó una segunda declinación a su favor en la contienda electoral por la gubernatura de Chihuahua fue la candidata del PAN, Maru Campos. Y es que el sábado pasado ocurrió la octava declinación en lo que va del actual proceso electoral, protagonizada esta vez por María Eugenia Baeza García de Redes Sociales Progresistas y antes militante del tricolor. “Me uno al proyecto de Maru Campos porque antes que nada está ver por nuestro Chihuahua, porque ya es justo que sea gobernado por una chihuahuense grande como tú”, le dijo a la panista. Nos hacen ver que con Baeza García son ya tres los candidatos que dejan colgado de la brocha al partido RSP —al que vinculan con la maestra Elba Esther Gordillo—, pues antes hicieron lo mismo el candidato a Michoacán, Abraham Sánchez Martínez y la abanderada a Zacatecas, Fernanda Salomé Perera. Sólo que los dos últimos terminaron apoyando a los aspirantes de Morena. Uf.

Aguas con los autoproclamados

Así que la organización de la elección más grande de la historia, que tendrá lugar en 13 días, va caminando de manera correcta. Tanto que ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdova, ya dio un esbozo de lo que ocurrirá con el tema de los programas de resultados electorales preliminares y conteos rápidos. Resulta que habrá 16 PREP y 16 conteos rápidos, uno de cada uno para la elección federal de diputados y las 15 gubernaturas en juego. El anuncio lo acompañó además de un llamado a los candidatos que están en alguna de las contiendas a no hacer proclamaciones de triunfo anticipadas y a los comunicadores de medios y redes sociales a no difundirlas. Eso no lo dijo, pero es más que conocido que toda anticipación lo único que busca es generar ruido o intentar construir escenarios políticos distintos a los esperados por quien promueve esas prácticas. Así que, como diría el viejo comercial de TV. Mucho ojo.

Pacto legislativo

Con la novedad de que además de la alianza electoral Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, dichos partidos harán un pacto legislativo para tratar de construir una nueva mayoría en el Congreso. Uno de los propósitos no es otro que el de frenar las reformas presidenciales que consideren que puedan afectar las principales obras y programas del país. Hoy, los dirigentes de las tres fuerzas políticas, Alejandro Moreno, del PRI; Marko Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, formalizarán este nuevo acuerdo que buscará incidir en el trazo de la agenda legislativa para la siguiente Legislatura que coincide con la segunda parte del sexenio del Presidente. En una de ésas lo que se anuncie hoy, nos aseguran, resulta ser el antecedente de un pacto para la elección presidencial de 2024, aunque para eso falta mucho tiempo. ¿O no?

Morena contra González Alcántara

Nos aseguran que en las filas de Morena ya tienen lista una demanda de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, por su actuación en el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la que consideró que este último conserva el fuero. El diputado Rubén Cayetano anunció que esta semana presentará el documento contra el ministro en San Lázaro, porque asegura que supeditó los principios de la justicia a intereses particulares para proteger al mandatario estatal. Cayetano García, quien forma parte de la Comisión Permanente, considera que la violación a la Constitución en este caso está plasmada en el documento mediante el cual desechó la controversia que había interpuesto el Congreso local, sobre el tema del fuero del Ejecutivo estatal.

De la Garza en la CNDH

Nos hacen ver que el candidato Adrián de la Garza, postulado por PRI-PAN y PRD al gobierno de Nuevo León, va en serio en el tema de las denuncias que, dijo, presentaría por la que ha señalado como una intromisión del Presidente en la elección de aquella entidad norteña. Este lunes, nos aseguran, pasado el mediodía, asiste a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Periférico Sur, en la Ciudad de México, para pedir la intervención de Rosario Piedra Ibarra en el tema. Y es que a raíz de que en una mañanera se señaló que estaba cometiendo un delito electoral al ofrecer en campaña tarjetas para eventuales programas sociales, la Fiscalía General de la República anunció que había abierto una investigación al respecto. Como sea, la gran incógnita será la respuesta que pueda obtener De la Garza de doña Rosario, quien llegó al cargo ya en tiempos de la 4T.

De los ajustes en la vacunación

Nos comentan que el cambio de estrategia en la vacunación, en donde se amplían los rangos de edad a vacunar y se da mayormente en espacios urbanos le está resultando al Gobierno federal, ya que esta semana se aplicaron 3.2 millones de dosis contra Covid-19, nueva cifra récord según informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Con esto ya se vio que el direccionamiento excesivo que se tuvo en la primera etapa no era la mejor alternativa. Y que la posibilidad de que la inoculación sea más masiva es mucho mejor para fines epidemiológicos. Como sea, nos dicen, que el soporte de esta segunda etapa no sólo depende de la capacidad logística de las autoridades, sino de la constancia de las farmacéuticas para seguir entregando lotes de manera regular. Si así fuera se podría seguir el nuevo ritmo en los siguientes meses, cuando se presentará el reto de vacunar al grueso de la población menor de 40 años antes de que termine octubre. Pendientes.