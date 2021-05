La CanSino y los profes

Una noticia que ayer generó inquietudes es que la vacuna china CanSino pierde efectividad después de un periodo de seis meses, según reconoció ayer el propio laboratorio. En nuestro país, donde fue una de las primeras en ser aceptadas para su uso de emergencia, el hecho de que fuera un inmunizador de una sola dosis fue una variable considerada para definir la estrategia de vacunación. Tanto que han sido centralmente los maestros a quienes se les ha inoculado con ese biológico. CanSino indicó que luego de seis meses la protección que ofrece es del 50 por ciento o más y planteó la necesidad de que se ponga una segunda dosis para aumentar su eficiencia a más del 90 por ciento. El anuncio de la firma china, nos comentan, pudiera implicar que se revise el plan de vacunación del profesorado, porque por lo pronto están empezando a surgir dudas sobre si para octubre, cuando la efectividad de la vacuna empiece a mermar se podría disponer de presupuesto y vacunas extras de CanSino para el refuerzo.

• Declinaciones, capítulo 7

En este espacio hemos ido documentando las declinaciones que, en cascada, se han venido dando desde el viernes de la semana pasada en peleas por gubernaturas. Y resulta que en siete días van siete. La más reciente fue de Fernanda Salomé Perera, quien anunció que se suma a la candidatura del morenista David Monreal en Zacatecas. A 15 días de la elección, la primera candidata transgénero, que corría hasta ayer con los colores del partido Redes Sociales Progresistas, al que asocian con la maestra Elba Esther Gordillo, explicó que tomó esta decisión porque Monreal le ofreció encabezar la dirección de la Diversidad Sexual, con la que aspira a brindar atención jurídica, estudiantil, en materia de salud, etcétera, a la comunidad LGBT+ del estado. También enumeró entre sus razones el hecho de que RSP se apartara de la 4T. Uf.

• Ánimos sucesorios en Banxico

Con la novedad de que la mañanera calentó los ánimos sucesorios en el Banco de México, y dio pie hasta al humor, luego de confirmar el Presidente López Obrador que Alejandro Díaz de León no repetirá en el cargo de gobernador de esa institución y que en su lugar nominará a alguien que tenga un perfil con dimensión social y que sea partidario de la “economía moral” —concepto incluido en el nombre que lleva el título de su más reciente libro­—. El caso es que de inmediato empezaron a aparecer en diferentes espacios nombres como el de los subgobernadores Gerardo Esquivel, Galia Borja y Jonathan Heath, incorporados al Banco ya en los tiempos de la Cuarta Transformación. Por cierto, el primero de ellos publicó un tuit al que algunos le ven jiribilla: “A mí ni me apunten. Yo estoy bien de Sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul”, tuiteó. Y algunos quisieron ver en el encarte un desencante o al revés, por lo que está ocurriendo en la Liguilla.

• Oaxaca en el entorno obradorista

Nos comentan que a quien ven muy cerca del entorno obradorista es al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien, por cierto, ayer puso a la encargada de la política interna, Olga Sánchez Cordero, todo el escenario para que tuviera buenos ecos su mensaje a favor de la perspectiva y la inclusión de género en el sector de los notarios. “Deben tener presente que la transformación concluyente e igualitaria les convoca a apartarse de prácticas machistas”, les dijo la funcionaria en un acto celebrado en la capital oaxaqueña. Nos aseguran que a Murat lo han estado apuntando para eventualmente encabezar al PRI, y aunque al mandatario lo que le interesa es concluir su gestión en la entidad hasta 2022, hay quien insiste que esa ruta es una posibilidad real, sobre todo porque al propio Ejecutivo federal le podría convenir tener un aliado en el tricolor que le ampliara márgenes de apoyo en su proyecto de gobierno.

• Excesos en la Fiscalía de Puebla

De pena ajena, nos comentan, el comportamiento de agentes de la Fiscalía general de Puebla, a cargo de Gilberto Higuera, quienes se avalanzaron en contra de un reducido grupo de personas que exigía ser atendido para dar cuenta de sus inconformidades en la investigación del caso de Zyanya Figueroa, en el que la autoridad presume un suicidio, a pesar de que, según los afectados, nunca se realizaron diversas diligencias necesarias para descartar que fuera un feminicidio. Lamentable ver en los videos difundidos en redes cómo un agente de plano rocía gas a los manifestantes a las puertas de la Fiscalía. Al final el fiscal debió recibir a los manifestantes y cargar con la responsabilidad en la brutalidad con la que actuaron sus agentes.

• Cifras delictivas en la CDMX

Como cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entregó su actualización de estadísticas delictivas en el país. Sin embargo, en la capital existe además un indicador que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, denominado DISÍ. Este último reporta que en el primer cuatrimestre de 2021 la incidencia delictiva registró aquí un descenso de 28%, respecto al mismo periodo del promedio de los siete años previos. Por ejemplo, el secuestro bajó 70%, al pasar de 27 casos en 2020 a 8 en 2021; el robo de vehículo con violencia cayó 34%, pues pasó de mil 243 a 818. Con reducciones de entre el 23% y el 28% están el robo a negocio con violencia, el robo de auto sin violencia, el homicidio doloso, el robo en transporte público colectivo y el robo a casa habitación sin violencia. El reporte, nos comentan, está elaborado con datos del SESNSP, de la Fiscalía General de Justicia y de las más de 23 mil llamadas que en promedio cada mes recibe el organismo, a cargo de Salvador Guerrero, en su Línea de Seguridad.