Deja panista Aispuro gobierno quebrado

Quien la va a tener cuesta arriba en cuanto tome las riendas del gobierno de Durango será el priista Esteban Villegas. Y es que José Rosas Aispuro, el mandatario panista que ayer cerró su administración está dejando un verdadero cochinero en las finanzas. Incluso hay dudas de que se pueda pagar la nómina del 15 de septiembre. Se habla ya en diversas versiones periodísticas de una deuda que pasó de 13 mmdp a 23 mmdp, un pasivo laboral en el sector educativo de 300 millones de pesos, 2,800 mdp no invertidos en educación, deuda de 320 mdp a la universidad de Durango y apenas empieza la cuenta. Por algo, nos hacen ver, el líder del PAN, Marko Cortés, no lo solía mencionar como activo al 2024. Ahora se sabe que es porque su gestión es un absoluto pasivo. Uf.

El incidente y los audios

Ahora fue en el AIFA en donde se presentó un incidente con un vuelo. Sin embargo, hay hechos relevantes a considerar, antes de hacer cualquier juicio, nos hacen ver. Los hechos ocurrieron cuando la aeronave iba en carrera para despegar, pero debió frenar al percatarse el piloto que helicópteros, aparentemente en ensayo del desfile del 16 de septiembre, volaban muy cerca. La aerolínea señaló que “la maniobra se realizó conforme a los procedimientos de seguridad y en ningún momento la operación se encontró en riesgo”. Pero Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano aclaró que de acuerdo con la evidencia con que cuenta el problema se debió a que el piloto inició el proceso de despegue sin contar con la autorización de la torre de control. ¿Y a qué se refiere con la evidencia? A los audios, que serán parte de la investigación del caso, nos comentan.

Marina y SICT por delante

Respuesta pronta y coordinada nos dicen, la que diversas dependencias del Gobierno federal dieron ayer para atender las afectaciones provocadas por el huracán Kay en Baja California y en Baja California Sur. Fueron los mandatarios Marina del Pilar Ávila y Víctor Castro, quienes dieron cuenta del apoyo que recibieron de tres dependencias: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en donde se activó para ese fin su actual encargado, Jorge Nuño; la Secretaría de Marina, a cargo del almirante Rafael Ojeda, y la coordinación nacional de Protección Civil, de Laura Velázquez. Los tres funcionarios se desplazaron hasta Mulegé, en donde, además de respaldar a la población afectada, aceleraron la rehabilitación de caminos y el restablecimiento de servicios. Ahí el dato.

Negligencia en Puebla

Nos hacen ver que el colapso de un tanque de agua ayer en San Martín Texmelucan es una de esas tragedias que se pudieron haber evitado. Algo se hizo muy mal como para que la obra, rehabilitada y reinaugurada apenas el lunes, se viniera abajo dos días después. La alcaldesa de Morena, Norma Layón, tiene mucho que explicar, pues se perdieron dos vidas y más de dos millones de pesos. Tratar de minimizar la tragedia con argumentos banales u ocurrencias que surgen de botepronto, como hizo ayer, no es la mejor manera de enfrentar los problemas. Norma ganó su reelección de panzazo en los comicios del 2021, lo que la obliga a legitimarse con acciones en bien de la comunidad. Y la actitud que asumió ayer ante la desgracia no le ayuda mucho. Así se lo hizo ver el “pueblo sabio” con la forma en que la despidieron o más bien tendría que decirse echaron del lugar de los hechos.

Ya no le entendimos a Monreal

Y fue el senador Ricardo Monreal quien ayer consideró necesario que se amplíe el plazo para que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad. “No creo que en un año y medio se vaya a resolver el problema de la inseguridad y no creo que sea conveniente aún el retorno de los soldados y los marinos a sus cuarteles”. Durante la reforma a leyes secundarias impulsada por el Ejecutivo para adscribir la GN a la Sedena, consideró que lo anterior era contrario a la Constitución y en un voto particular apuntó: “Me preocupa el hecho de que, cuando las instituciones de seguridad tienen un enfoque militar, se privilegia el uso de la fuerza letal, lo cual va en contra de una política de seguridad ciudadana que ponga en el centro a los derechos humanos. A esto habría que sumar que no se están fortaleciendo los esquemas de control para denunciar posibles abusos de esta institución…”. Por fin, ¿sí o no, senador?

Regada panista en la sesión

Y a quien le ganó el calor del momento fue al diputado del PAN Santiago Torreblanca, quien durante su intervención en tribuna, para pronunciarse a nombre de su bancada en contra de la reforma militar del PRI, arremetió contra Morena con unas palabras que, nos dicen, terminaron por hacer quedar mal a su bancada: “Pero eso sí, cumpliendo con los criterios dados por la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que es la interpretación armónica de la Constitución, esa Constitución con la cual ustedes se limpian el cu…”, dijo, lo que no sólo desató los reclamos del bloque mayoritario, sino los gestos de su propio coordinador, Jorge Romero, y la orden del presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, para que la altisonante declaración fuera retirada del diario de debates.