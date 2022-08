Descarrilando

Entre los conocedores del sector transporte, desde hace varios días se preguntan qué cosa celebra el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, David Camacho Alcocer —quien consiguió en días pasados hacerse flanquear del mismísimo subsecretario de Marina, el almirante José Luis Arellano Ruiz—, justo cuando la referida agencia más bien navega a la deriva y bajo la peor de las tormentas. Una de las explicaciones es que el todavía funcionario “futurea” con una supuesta cercanía con una de las “corcholatas”. Tanto que, montado en esa ilusión, celebró, en privado y sin mayores invitados que los miembros de la Marina, un aniversario más de la dependencia a su cargo, pero sin la presencia de autoridad alguna de su instancia rectora, es decir, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis Díaz Leal. ¿Será que supone que los ferrocarriles ya navegan solos? Es la pregunta que se hacen quienes creen que en una de ésas termina descarrilado. Uf.

Proceso guinda… y tricolor y azul

A quien ven metido en la elección del candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila es al gobernador priista Miguel Riquelme. Y es que avezados observadores de la política estatal nos hacen ver que, dentro de lo intrincado de la política local, no se puede obviar la ascendencia que el mandatario tiene sobre algunos personajes a quienes ven detrás de la postulación de un neomorenista que en la entidad más bien ubican por su largo pasado panista, es decir a Luis Fernando Salazar. En ese canal, nos recomiendan poner lupa en el rol que podría jugar el empresario Guillermo Murra Marroquín, con relevancia en términos financieros, pues su familia posee las agencias de automóviles grupo Valmur y él mismo preside el equipo de beisbol de la Laguna. En Morena hay alertas porque el proceso interno se está pintando de muchos colores y como que se está empezando a borrar el guinda, nos comentan.

“Perdiste un amigo”

Al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, no le gustó nada el destape del coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, como aspirante al gobierno de Puebla, ni tampoco que Gerardo Fernández Noroña apoye esa aspiración. Así que decidió romper públicamente su amistad con este último. “Aquí se te apreciaba y se te respetaba, perdiste a un amigo, te lo digo, para que ya no andes haciendo tiktoks ni ese tipo de payasadas”. Barbosa, ya encendido, mandó también un mensaje a su dirigente nacional, Mario Delgado: “A todos los factores políticos nacionales, que piensan que pueden imponer a Ignacio Mier como candidato, bajo lo que llaman acto de unidad, no, les digo desde acá que en Puebla se tiene que respetar el derecho de los poblanos a decidir quién debe ser el candidato o candidata de Morena a la gubernatura”. Uf.

La decisión en la Corte

Y fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decidió ayer invalidar las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Difusión, las cuales, entre otras cosas, obligaban a comunicadores a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia. Lo anterior, debido a los vicios detectados en el proceso legislativo. Por cierto que la ministra Yasmín Esquivel señaló que, cuando la Segunda Sala de la SCJN, que ella preside, analizó algunas de las normas reclamadas, discrepó de otorgar el amparo, porque consideró que el sistema de autorregulación de los concesionarios de radio y televisión sí favorece la libertad de expresión de las y los comunicadores, y al mismo tiempo, protegen el derecho de las audiencias a elegir los contenidos audiovisuales con total libertad de criterio. Sin embargo, como en el caso el proyecto demostraba que en el proceso de creación de las normas reclamadas hubo diversas omisiones al reglamento del Senado, ello le obligaba a votar por su invalidez. Ahí el dato.

Partido partido

Como en los tiempos de las “tribus” del PRD, pero ahora en Morena, la bancada en el Senado está partida en grupos, tanto para definir al próximo presidente de la Cámara alta como para elegir al candidato presidencial. Así lo reconoció el líder del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, quien precisó que no se trata de que haya divisiones, sino de que hay diversidad de opiniones. Resultó que los cuatro aspirantes a la Mesa Directiva lograron convencer, cada uno, a un grupo de senadores, por lo que tienen a su conjunto de seguidores. Lo mismo aplica para los candidatos presidenciales, porque los senadores también están separados en sus opiniones y hay grupos que se decantan por cada uno de los aspirantes. La diversidad de opiniones entre los senadores de Morena es una muestra de cómo está todo el partido en torno a los presidenciables: partido.

El gallo de Marko Cortés

Así que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ya tiene una “corcholata”. El michoacano destapó ayer al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, como posible candidato de este partido a la Presidencia de la República. Y como quien no quiere la cosa, ayer también se autodestapó la senadora Lilly Téllez, quien anunció que recorrerá el país en busca de la nominación blanquiazul. El destape de Kuri, nos comentan, seguramente no le cayó nada bien a quien fuera abanderado panista en el 2018, Ricardo Anaya, quien para más señas es paisano del mandatario queretano. Dicen los que saben que el anuncio hecho ayer por Cortés revela que Anaya ya soltó los hilos con los que hasta hace poco todavía manejaba a Acción Nacional. Al mandatario quizá le tenga sin cuidado esa cortesía de Marko, pues aún falta tiempo para tomar definiciones. Ya se verá.