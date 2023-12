Detención por Segalmex… ¿y Ovalle?

Con la novedad de que ayer, al conocerse la detención de René Gavira, exdirector de Administración de Segalmex en los tiempos en que se desfalcaron, según indagatorias y auditorías, unos 15 mil millones de pesos en esa dependencia, todas las miradas han volteado otra vez hacia Ignacio Ovalle, quien fuera el jefe directo del hoy detenido. Es sabido que Ovalle, después de conocerse los hechos que han derivado en investigaciones y en órdenes de aprehensión, fue movido a algo llamado Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. El Presidente, nos comentan, lo ha dejado a salvo, pues ha señalado que fue traicionado por colaboradores priistas. Nos hacen ver que en diversos litigios de amparo, Gavira ha señalado que actuó atendiendo instrucciones de Ovalle, con lo que en las rutas judiciales podría en algún momento dañarse su coraza. ¿Será?

Golpe en Acapulco

Contundente, nos dicen, el golpe que la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a cargo de Sandra Luz Valdovinos Salmerón, dio a la delincuencia organizada, con el abatimiento de El Marino o Comandante 18. Ramiro “N” era uno de los principales generadores de violencia del puerto y no se tentaba el corazón para ordenar ejecuciones con extrema crueldad. Una investigación que llevó tiempo ayudó a ubicar sus puntos de movilidad y sus casas de seguridad, hasta que finalmente fue localizado. Y al recibir con fuego a los agentes ministeriales, éstos hicieron uso legítimo de la fuerza, por lo que el capo perdió la vida. Con su caída, nos dicen, la banda que encabezaba, compuesta por más de 50 personas, quedó desmembrada, lo que habla de un éxito total del operativo. Son buenas cuentas las que entrega de esta forma, nos comentan, la fiscal de Guerrero. Ahí el dato.

Lía se ampara

Y fue la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien ayer denunció que la semana pasada se enteró que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, solicitó a una empresa de telefonía información de números de teléfono celular entre los que se encuentra el suyo. “Por ello presenté un amparo —señaló la funcionaria en un mensaje que publicó en las redes— en el que pedí dos cosas: a Telcel que no dé información sobre mi número, porque es privada; y segundo, a la fiscal carnal, que me explique el motivo por el cual me está investigando, porque hasta ahora yo no he sido notificada de ninguna investigación, de ninguna carpeta que esté abierta en mi contra”, reclamó. Con indignación, nos aseguran, Lía ha exigido a Godoy que deje de usar su cargo para la persecución de servidores públicos que sí trabajan. “¡Deje de hacer uso faccioso de su cargo! Por eso no a su reelección”. Uf.

Se desvanece aspiración de Morón

Y nos cuentan que en Michoacán las cosas parecen estar claras respecto al candidato que postulará Morena al Senado. Y es que sondeos de diversas casas encuestadoras perfilan como favorito a Carlos Torres Piña, quien renunció a ser secretario de Gobierno para meterse a territorio con la meta de conformar 10 mil comités en apoyo a Claudia Sheinbaum. Y en su trayecto, nos aseguran, ha sumado a diversos liderazgos políticos del partido guinda, sindicatos y comunidades indígenas que han manifestado su oposición a partidos políticos. La contienda interna en tierras michoacanas dio un giro, pues el otro aspirante a la Cámara alta, Raúl Morón, quien apostaba a permanecer cerca de la dueña del bastón de mando se ha desdibujado a grado tal que le hizo vacío durante la gira que realizó por Michoacán la semana pasada. Ahí el dato.

“Intentona desde el poder”

Y hablando de la crisis del TEPJF, fue el senador Germán Martínez quien acusó que “hay una intentona desde el poder y desde Morena por asesinar políticamente a los jueces de este país”. En un mensaje que difundió anoche consideró que en dicha intentona “abogados, exmagistrados y exministros andan de queda bien y están moviendo sus hilos en el Tribunal Electoral”. Además, el integrante del Grupo Plural señaló: “Pregunto: ¿no está ahí una rebatinga por el dinero público del Tribunal?; segundo: ¿no está ahí designar a dedo a personas sin carrera judicial en la burocracia, amigos de los amigos y cuotas para los cuates? Y tercero y muy grave: ¿no hay ahí violencia contra la mujer? Yo hago votos porque el diálogo resuelva este asunto dentro del Tribunal Electoral, pero estoy seguro que de esta crisis va a salir fortalecida la República, porque los ciudadanos tomarán nota y castigarán a quien intentó mover a los jueces que nos protegen en todo el país”.

Urgen refuerzos en Yucatán

Nos dicen que, en los últimos días, el equipo del candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, Joaquín Huacho Díaz, está buscando con urgencia reclutar a un refuerzo que le ayude con la estrategia electoral. Esto porque, según evaluaciones internas, la precampaña del morenista no está funcionando como se esperaría y la distancia con el aspirante puntero del PAN cada día se amplía más. Esta semana, por ejemplo, los reclutadores entraron en contacto con Aleix Sanmartín, un estratega que, nos aseguran, participó en las campañas del periodo neoliberal, pero ahora ha aterrizado con el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Será?