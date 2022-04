Detenciones relevantes

Dato relevante el que dio ayer el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien dio cuenta de la detención, hasta ahora, de mil 521 generadores de violencia, entre líderes de organizaciones criminales, jefes de plaza, operadores financieros, extorsionadores o distribuidores de droga. Entre las detenciones de personas que pertenecen a alguna célula criminal, hay integrantes de la Unión Tepito, de Los Malcriados, del grupo del Güero Fresa, de grupos de Gota a Gota, de Los Tanzanios, del Cártel de Tláhuac, de Los Rodolfos, de Los Baltas, de Los Quintero Muñoz, del CJNG, de la Fuerza Anti-Unión Tepito, y de Don Agus. Muchos de esos objetivos se han detenido en varios estados de la República, fuera de la Ciudad de México, donde estaban operando.

• “Fue horrible”

Campeó la desazón, la molestia y el desánimo, nos comentan, luego de que Presidencia cancelara la reunión con la organización Sélvame del tren, para abordar el tema de los daños que ha provocado el Tren Maya. “Los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo, dijeron que no”, señaló ayer el Presidente, quien también sostuvo que “querían que recibiéramos a ambientalistas, reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces, (fue) lo mejor, para que no nos usen…”. Más tarde, el actor Eugenio Derbez aclaró que sólo él había informado que no asistiría. Y dio su propia versión: “Pues si el señor Presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional, voy personalmente me saco la foto, le hago la voz del ‘Longe moco’, le hago la del ‘óigame no’”, agregó. Así el desencuentro. Uno más.

• Las prioridades del Cuau

Nos cuentan que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha hecho lo suficiente para lograr que su estado sea el número uno… pero en puros indicadores negativos. Tristemente, Morelos está al frente en tasa de desaparecidas, con 11 víctimas por cada 100 mil mujeres. Pero también encabeza la lista de entidades con mayor tasa de feminicidios, con 0.84. Y lo mismo ocurre en otros delitos como secuestro y lesiones culposas. Lo anterior se entiende a la luz de las prioridades del mandatario, quien ha dedicado buena parte de su administración a perseguir un objetivo: llevar al estado que gobierna un equipo de futbol de la primera división. Lo intentó con los Gallos Blancos de Querétaro, pero los empresarios lo batearon. Ahora coquetea con los directivos del Tampico Madero, equipo que se verá obligado a dejar Tamaulipas ante el retiro de la inversión del Grupo Orlegi. Queda claro en dónde están sus prioridades, nos comentan.

• Listos para negociar

En el ocaso del periodo ordinario de sesiones, en el Congreso están a la espera de que el Presidente envíe sus dos reformas constitucionales pendientes. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que en esta ocasión sí existe la expectativa de que el primer mandatario envíe a la Cámara alta la reforma en materia político-electoral o, dijo, muy probablemente la relacionada con la Guardia Nacional. El también presidente de la Junta de Coordinación Política no pudo esconder la sonrisa, al señalar que en el Senado están preparados para entrar a la discusión de lo que se necesite para sacar adelante las iniciativas presidenciales —ya se ha hablado estos días de que Morena solo no puede procesar los cambios constitucionales— y adelantó que, incluso, ya planean un periodo extraordinario que, en principio, podría ser sólo para el tema de la cannabis, pero no descartó que sea para sacar adelante alguna de las iniciativas del Presidente.

• La revocación aún no termina

Con tantos asuntos relevantes sobre la mesa, ya nadie habla de la consulta de revocación de mandato que tuvo lugar hace apenas dos semanas. Pero quienes están obligados a seguir con el tema son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues deben resolver las 10 impugnaciones que hasta el momento han sido presentadas. Las que más expectación generan son dos del PRD, en las que este partido pide la anulación del proceso, por las —alegan— reiteradas intromisiones ilegales de servidores públicos ligados a Morena. Pero además de éstas hay una que presentó un ciudadano sin partido, el cual no está de acuerdo con el cómputo que realizó el INE. Hay una de Movimiento Ciudadano y hasta una de Morena, con la cual pide un recuento de votos en algunas casillas de Hidalgo. En algunos casos se ha anticipado que la consulta no sería anulada porque al final no tendrá efectos por no sumar los votos suficientes para ser vinculante. Como sea, habrá que esperar el cauce que el TEPJF le da a los asuntos.

• Crece uno, se achica la otra

Con la novedad de que el nuevo proyecto de federalización del Gobierno federal, a través del programa IMSS-Bienestar, está a punto de sumar a la mitad de las entidades federativas del país, con lo que se espera que en todas se unifique el modelo de gestión de los servicios de salud. Quiérase que no, nos señalan, esta suma se está logrando ciertamente entre las entidades encabezadas por gobernadores de Morena —Ciudad de México, Tlaxcala, Colima, Campeche, Baja California Sur, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas—, aunque ya se sumó una panista que es Durango y lo hará una Verde, San Luis Potosí. También aunque no se quiera, el nuevo modelo está terminando por dejar en un segundo plano al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, a cargo de Juan Antonio Ferrer. Sólo quedará para esa dependencia, según se ha informado, la compra consolidada de medicamentos que hasta ahora ha realizado vía la UNOPS, también con resultados criticados.