El Día D para Godoy

Nos recomiendan apartar un lugar desde donde se pueda presenciar el agarrón que se espera este miércoles en el Congreso local, en donde se definirá si Ernestina Godoy es ratificada o no para un nuevo periodo al frente de la Fiscalía de Justicia capitalina. Hasta donde nos quedamos, Morena no tenía los votos suficientes para aprobar el dictamen, pues le faltaban entre seis y nueve. Pero en política no hay nada escrito, así que en una de ésas pueden dar la sorpresa y sacar sufragios adicionales de la chistera. Ayer la plana mayor del PAN en la CDMX cerró filas en torno a la no ratificación, algo en lo que coinciden sus aliados del PRI y del PRD y los diputados de MC. Pero el Jefe de Gobierno, Martí Batres, afirmó que es probable que el guinda logre la mayoría calificada. Hoy veremos el desenlace de este proceso que, inevitablemente, estuvo marcado por la polarización.

Maestros reprueban al Cuau

Impactante, nos dicen, la marcha multitudinaria realizada ayer por maestros de Morelos para exigir seguridad y justicia por el asesinato de una joven compañera, la semana pasada, durante un asalto. El cálculo más conservador de los medios locales fue de 25 mil asistentes, pero hubo quienes elevaron la cifra a 30 mil. Los reproches estuvieron dirigidos hacia el gobernador Cuauhtémoc Blanco, a quien de plano le dijeron “¡fuera ya!”, en una de las pancartas. De manera paralela, empresarios pidieron que el Ejército se haga cargo de la seguridad en Cuernavaca ante el incremento de la actividad del crimen organizado y la quema de negocios, y el obispo Ramón Castro alertó por el aumento en las extorsiones y el cobro de piso. Todo un coctel que permite pulsar las condiciones en que, dentro de unos meses, entregará Blanco el estado. Corregir todo lo que en materia de seguridad entregará descompuesto será una dura tarea que le espera al sucesor, nos dicen. Uf.

Rumbo a la elección para la Corte

Antes de la votación sobre la nueva ministra de la Suprema Corte, en cuya terna participa Bertha Alcalde, su hermana, la secretaria de Gobernación Luisa Alcalde, se reunió con los líderes de las bancadas en el Senado. El tema prioritario para la comida en la que participaron senadores de la 4T y de la oposición, según se informó, fue el relacionado con el dictamen sobre los derechos laborales de los militares y marinos que participan en la Guardia Nacional, que avanzó en comisiones y será votado este miércoles por el pleno, con el objetivo de darle certeza a los miembros de las Fuerzas Armadas. Nos aseguran que en el encuentro no se abordó el nombramiento de la nueva ministra y Luisa Alcalde no cabildeó a favor de su hermana. Lo que es un hecho, nos hacen ver, es que cada grupo parlamentario hace su balance sobre los votos y, por lo pronto, algunos legisladores se reunieron con la última aspirante en entrar a la terna, Eréndira Cruzvillegas. Las apuestas están abiertas.

“Quién mueve los hilos”

Aunque la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación parece transitar desde ayer por un camino de despresurización, nos hacer ver que el sainete que derivó en la renuncia a la presidencia del magistrado Reyes Rodríguez, no deja de generar inquietud entre legisladores que tienen un pulso importante en la materia electoral. Es el caso del senador del Grupo Plural, Germán Martínez, quien ha solicitado que sea el Consejo de la Judicatura el que haga una investigación en aras de determinar “quién está moviendo los hilos” en los penosos sucesos ocurridos estos días. “Exijo como senador de la República al Consejo de la Judicatura una investigación de quién está moviendo esos hilos, de quién está moviendo al árbitro electoral, porque es grave que no haya certeza a los ciudadanos con un árbitro inestable”, advirtió Martínez Cázares y, nos comentan, no parece que sea la suya una voz única en la exigencia.

Mier y la congeladora

Y fue ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, el que terminó de poner en el fondo de la congeladora legislativa en San Lázaro la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana. Lo hizo al anunciar que la iniciativa tendrá modificaciones para ser gradual y segmentada y además que será aprobada nada menos y nada más que por unanimidad. No ha dejado de llamar la atención que fuera Mier el del anuncio, porque resulta que el diputado era de los que más acelerados andaban con esta reforma. Tanto que incluso al final del periodo de sesiones pasado, anticipó que en éste, que está a punto de terminar, sería una de las primeras en avalarse. Por lo pronto, la Junta de Coordinación Política ha atendido los planteamientos que se hicieron hace unos días en Palacio sobre la necesidad de no apurar esta reforma, a la que le darían otra oportunidad, pero hasta marzo del 2024.

Aceleran desafuero de fiscal

Y hablando de los temas espinosos de Morelos, resulta que ayer la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para iniciar el proceso de desafuero al fiscal Uriel Carmona. Llamó la atención, nos comentan, que la decisión fuera aprobada con los dos votos de legisladores de Morena más uno del PRI. Con ello el trámite pasa a la Mesa Directiva, a efecto de que ésta disponga el procedimiento a seguir, aunque es sabido que tanto la parte acusadora, en este caso la Fiscalía General de la República, como el acusado, son convocados a presentar argumentos ante los diputados, que se convierten en jurado de procedencia. El fiscal, a quien se le acusa por el delito de ejercicio indebido del servicio público, ha dicho que no tendría previsto acudir porque, ha señalado, hay un rumor de que al salir se le buscaría detener.