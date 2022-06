Dirigentes en stand-by

Y fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien ayer decidió hacer mutis ante la carta enviada por nueve de sus antecesores en la dirigencia del partido, quienes le solicitaron convocar a una nueva reunión encaminada a abordar los temas pendientes, entre los cuales se encontraría el replanteamiento de “renovar” para “redirigir” el rumbo del tricolor, frente a los no tan buenos resultados que está obteniendo. Eso sí, nos hacen ver, que estuvo muy activo en redes sociales, a través de las cuales buscó mostrar cercanía con la militancia priista. Además de participar en el Consejo Nacional de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priistas, y se reunió con magistrados electorales locales. Por lo pronto quedaron en stand-by Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Dulce María Suri, Humberto Roque y el senador Miguel Osorio Chong. Uf.

Monreal, exclusiones y presiones

Nos cuentan que los mensajes del senador Ricardo Monreal están teniendo en los últimos días algunas diferencias de matiz respecto a algunos que ha pronunciado anteriormente. Esto a raíz de no ser considerado “corcholata” oficial, calificativo que, por cierto, él mismo considera peyorativo. Bueno, pues resulta que ayer, si bien refrendó que “estoy luchando en Morena, tengo 25 años de luchar al lado del Presidente”, también se refirió ya a lo que algunos interpretaron como la posibilidad de una ruptura con el partido guinda al precisar que “tengo claridad en lo que está pasando y que el límite mío es la dignidad”. También estaría dejando claro que llegar al punto del quiebre no dependerá del todo de él, pues apuntó que “quiero seguir luchando en Morena, pero si se me sigue excluyendo, es complicado para mí”. Y que incluso estiraría la liga para sostener su permanencia. “No voy a aceptar que la presión de grupos me impida continuar en Morena, rectifiquen. No me voy a salir de Morena, no pienso renunciar a Morena; pienso mantenerme en Morena y luchar dentro de Morena”. Ahí el conjunto de dichos. Ya se irán viendo los hechos.

Esfuerzos en la Función Pública

Importante, nos comentan, que justo el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, que se celebra el 23 de junio, sea la dependencia del Gobierno federal enfocada en esta actividad, esto es, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Roberto Salcedo, la que dé a conocer algunos resultados relevantes en materia de profesionalización. Entre estos indicadores, vale la pena destacar el que en dos años haya capacitado a más de 450 mil personas del Gobierno federal, a través de cursos y diplomados con los cuales ha detonado capacidades y habilidades para que se ofrezca a la población una atención basada en el respeto a los derechos humanos; legalidad y transparencia. La fecha es importante y el que la tengan presente en la Función Pública, mejor.

Lucran con crisis del agua

Los que de plano no tuvieron vergüenza fueron los integrantes de la bancada del PRI en el Congreso de Nuevo León, quienes se dedicaron a instalar tinacos en las calles de Monterrey con enormes rótulos de su partido. Las mismas alusiones partidistas tenían las pipas –pocas— que enviaron a algunas zonas. El detallito de los legisladores priistas no pasó inadvertido para el partido del gobernador Samuel García, MC, el cual presentó una queja ante la Comisión Estatal Electoral por uso de recursos públicos con fines políticos y lo que resulte. Pero no fueron los únicos. El diputado federal del PT y dueño de ese partido, Alberto Anaya, donó la fabulosa cantidad de ¡dos tinacos! para la comunidad. Pero eso sí, hizo lo necesario para que algunos portales locales difundieran su magnanimidad. La crisis del agua por la que atraviesa la Zona Metropolitana de Monterrey es bastante grave. Por eso resulta lamentable que haya quienes busquen lucrar políticamente con ella. Uf.

Acosan a periodista

La organización Artículo 19 recomendó echarle ojo al acoso que sufre el periodista Francisco Rivera Cruz, por parte de la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, María Itzé Camacho Zapiain. En el diario Gente del Balsas, el comunicador firmó una nota sobre las observaciones que hizo la Auditoría Superior del estado sobre el manejo de los recursos públicos por parte de la alcaldesa de Morena durante su primera administración. Pues eso fue suficiente para que la funcionaria arremetiera contra el periodista y lo demandara por supuesto daño moral. Argumentó que presentó el recurso “a título personal”, pero su representante legal para el litigio es Francisco Alberto Rangel Salgado, quien para más señas se desempeña como jefe del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. La alcaldesa en realidad no busca que le sea resarcido un supuesto daño moral, sino inhibir cualquier publicación que hable de irregularidades en su gobierno. Eso es lo que piensa Artículo 19. Y muchas otras organizaciones también.

Veleros en Veracruz

Y es la Secretaría de Marina, a cargo del almirante Rafael Ojeda, la que estos días recibe en el puerto de Veracruz el festival “Velas Latinoamérica 2022”, que cuenta con la presencia de los grandes veleros “Cisne Branco” de Brasil, “Libertad” de Argentina, “Capitán Miranda” de Uruguay y el Buque Escuela Velero “Cuauhtémoc” de México. Mientras el buque “Gloria”, de Colombia, arribará en los próximos días. Ayer, nos cuentan, a bordo del buque ARM “Papaloapan” (A-411), el secretario de Marina encabezó la Revista naval para posteriormente efectuar la salutación de los veleros, seguido de un desfile y parada aérea. Los buques permanecerán del 23 al 28 de junio en el puerto, donde se llevarán a cabo actividades navales, cívicas, culturales, deportivas y sociales, con la participación de la población civil y los tripulantes de los veleros. Este magno evento náutico se realiza cada cuatro años con la finalidad de afianzar la fraternidad y camaradería entre las naciones participantes y sus Armadas. Si está en sus posibilidades, dese la oportunidad de disfrutarlo.