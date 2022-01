El draft por las gubernaturas

Novedades en los frentes: nos cuentan que en tanto se resuelve su impugnación en contra de la designación de Salomón Jara como abanderado de Morena a la gubernatura para el estado de Oaxaca, la senadora Susana Harp ha sostenido una agenda paralela con los dirigentes del PAN y PRD para pulsar la posibilidad de ir con esos partidos políticos a las urnas. Se espera que haya humo blanco antes de que concluya esta semana, y hasta el momento lo único que está en firme es que esos partidos van sin el PRI, que aún no define si va con Eufrosina Cruz o el actuario Germán Espinosa Santibáñez, el exsecretario de Administración del gobierno del estado. En tanto que en Quintana Roo, el blanquiazul y el sol azteca mantienen en el aire la postulación del actor Roberto Palazuelos, luego de que el gobernador Carlos Joaquín González puso en la mesa su carta con dos nombres, ambos de mujeres. Las cosas, nos comentan, parece que toman el tono de un emocionante draft.

• Suma casos la comisión Veracruz

Aunque José Manuel del Río Virgen se mantiene “echado para adelante”, dio cuenta de que ha sido objeto de “situaciones incómodas” en el penal de Pacho Viejo, donde sólo le dan una comida al día. Fue el senador Eduardo Ramírez quien dijo que, “palabras más, palabras menos”, ésos son los comentarios que le hizo el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, con quien entabló contacto vía telefónica y quien le pidió que no lo dejen solo ante la injusticia cometida en su contra. Esto lo reveló en la reunión de la Comisión Especial de Veracruz del Senado que, por lo pronto, sigue sumando denuncias de presuntos abusos en temas de justicia en la entidad, como el de Yoli García Álvarez, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, también presa. Por cierto que, en el tema de la desaparición de poderes, la comisión ha matizado su tono aunque, al parecer, no ha eliminado esa vía, nos señalan.

• …Y el gobernador revira

Y hablando del diferendo Senado-Veracruz, del lado del gobierno de la entidad tampoco evitan los revires. Así ocurrió en la conferencia del gobernador Cuitláhuac García, quien afirmó que le da risa la comisión de legisladores que se creó en la Cámara alta para indagar los casos de abusos de autoridad. “No me preocupa lo que haga un grupo de senadores. Que quede claro, no es comisión, es un grupo de senadores, han estado engañando a la opinión pública de que existe una comisión que esté investigando al gobierno de Veracruz”, señaló el mandatario estatal, y hasta pidió que le pusieran la página del Senado para demostrar que ahí no aparece. “Qué me va a preocupar algo que no existe, es un fantasma con lo que están espantando a ustedes”, sostuvo García, que no evitó sonreír en tono de burla, nos comentan.

• San Luis Potosí: ¿y las promesas?

Nos cuentan que quien comenzó a quedar mal con los potosinos fue el gobernador Ricardo Gallardo Carmona. Y es que este martes cumplió sus primeros 100 días al frente de San Luis Potosí, plazo para el que se había fijado varias metas, entre ellas iniciar la construcción de un hospital de especialidades médicas del que no se ha sabido nada, al igual que la renovación de la Policía Estatal o la disminución de su sueldo a la mitad, la cual tampoco cumplió pues, nos dicen, para el 2022 ganará poco más de 105 mil pesos, el mismo monto que su antecesor. A los potosinos no les queda más que esperar a ver si en las próximas semanas recupera la memoria política.

• Se enciende conflicto en la ENAH

Resulta que, este miércoles, trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENAH, marcharán para protestar por falta de certeza a su labor en la institución, ya que, aseguran, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Diego Prieto Hernández, no ha cumplido con sus promesas de garantizar derechos laborales en la institución. Inclusive, nos hacen ver, ya se sumaron otras organizaciones a las críticas para buscar apuntalar el argumento de que las autoridades federales van contra esa escuela. Y como ir abriendo fuego, la Asamblea de la ENAH circuló la página donde se detalla el sueldo del director, de por lo menos 95 mil pesos netos, que en tiempos donde piden más recursos y presupuesto para la propia institución, resulta en una bandera importante.

• Loretta traza su ruta en la Corte

Con un énfasis a conducirse con cero tolerancia a la corrupción, al tráfico de influencias, así como al nepotismo en los 15 años que estará en el cargo, Loretta Ortiz Ahlf asumió como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras ser ratificada por el Senado, además de que aseguró que actuará con autonomía, imparcialidad e independencia, premisas que parecen ir en sintonía con lo señalado por Arturo Zaldívar, en el sentido de que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, o avalada o auspiciada desde arriba. La nueva ministra asume en tiempos en que los reflectores estarán en la Corte cuando se aborden temas como la revocación de mandato, el uso de las Fuerzas Armadas en labores permanentes de seguridad pública, entre otros, nos hacen ver.