El efecto Margarita

Y lo que no se esperaban los dirigentes del PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México, era que surgiera una nueva aspirante a la candidatura a la Jefatura de Gobierno a estas alturas. Y es que la declaración de la diputada Margarita Zavala, en el sentido de que no la descarten, podría moverles a las cúpulas partidistas todo el esquema de definición que, nos dicen, ya tienen muy avanzado. Zavala tiene un capital político que le permite aspirar a gobernar la capital, pues ganó su curul con amplia ventaja por el distrito 10 de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y su campaña en el 2021 influyó para que el PAN ganara otras posiciones. No se sabe si al final la esposa del expresidente Felipe Calderón exigirá formalmente ser tomada en cuenta para el proceso interno, pero de que su declaración de ayer generará ruido, lo generará, nos dicen. A estar atentos, pues son tiempos de definiciones.

Vuelta a la página… de los libros

Y fue la Corte la que ayer resolvió la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP y la 4T, con lo cual los materiales tendrán que distribuirse. Ya la administración de Maru Campos acató sin ninguna limitante el fallo, nos comentan, aunque ha dejado abiertos los canales institucionales para, como corresponde, reforzar la educación de los alumnos de educación básica. A propósito de este asunto nos hacen ver que dar la vuelta a la página del componente litigioso del tema de los libros no cambia la posibilidad de que pueda haber sanos disensos entre autoridades. La parte cuestionable es que, como ha ocurrido en otros casos, a causa de la polarización el tema sea visto de la manera más superficial, esto es, como un juego de vencidas en el que uno gana y el otro pierde. Porque en esa lógica, nos dicen, se olvida lo fundamental: los niños.

La 4T, Sheinbaum y Salgado

Y ahora fue en Guerrero donde Claudia Sheinbaum hizo un cierre de filas entre las fuerzas relevantes de la 4T en la entidad. Esto luego del proceso interno morenista y como parte de las tareas con las que está procurando que en su instituto político prevalezca la unidad. Desayunó con la gobernadora Evelyn Salgado a quien llamó en una publicación posterior en redes “amiga y compañera” y luego, en un evento en Chilpancingo, celebró que existan pueblos como el de Guerrero, que, dijo, con valentía, defienden a la Cuarta Transformación, como ha ocurrido en diferentes procesos de la vida democrática de la entidad. Por cierto que entre los firmantes del acuerdo de unidad están: el senador Félix Salgado Macedonio, Patricia Acevedo, coordinadora de las Cocineras Tradicionales Guerrerenses; Cruz Rosales González, presidenta de la Asociación Capacidades Diferentes Sin Fronteras y Jorge Campos exfutbolista y comentarista deportivo.

“Operativo” contra Cuevas

Así que a la alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, Sandra Cuevas, le aplicaron una especie de Operativo Diamante para impedir que hiciera campaña en la Central de Abasto. Cuevas arribó al lugar con toda una parafernalia que incluyó el uso de uniformes negros y motocicletas. Pero el ostentoso convoy fue frenado debido a que Cuevas no pidió permiso para su recorrido proselitista. Su empecinamiento en pasar derivó en un intercambio de golpes y empujones entre los colaboradores de Sandra y el personal de la Ceda. Lo que no escapó al ojo de los observadores fue que la cuatrimoto en la que llegó Cuevas tenía el logotipo del Operativo Diamante, al igual que varios de los uniformes negros. Que no se enteren en el IECM o en la Contraloría, porque, nos dicen, Cuevas podría tener problemas por usar recursos públicos a pesar de estar separada del cargo, por su licencia. Pendientes.

“Prácticas nefastas”

Con la novedad de que las inconformidades internas en Morena siguen aflorando. Ayer, la diputada Adela Ramos dio a conocer la presentación de una denuncia por violencia política de género en contra de la dirigencia de su partido, encabezada por Mario Delgado y Citlalli Hernández, ante el Instituto Nacional Electoral. Y es que acusó que se busca retirarla del padrón guinda, luego de que se manifestó públicamente en contra de los nuevos libros de texto, razón por la cual dijo que ahora su partido se ha convertido en uno “represor, con prácticas nefastas”. Además, la legisladora no se retractó de lo dicho hace semanas, cuando manifestó que los nuevos materiales deben ser desechados por sus contenidos “facciosos”. Uf.

El PJ en la mira guinda

Y nos piden poner atención a lo acordado ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados: discutir, el próximo martes, la reforma que propuso el coordinador de Morena, Ignacio Mier, para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial y pasar los recursos a la Tesorería de la Federación. Entre legisladores de oposición no pasó por alto la premura con que se procesará, aunque tampoco sorprendió, pues se inscribe en el contexto de confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial. La reforma, nos cuentan, considera extinguir 13 de los 14 fideicomisos en los cuales hay 21 mil 554 millones de pesos, entre ellos están el de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, uno más para infraestructura y otro para pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo. ¿Será también la forma de Mier de darle un empujón a sus aspiraciones en Puebla?