Elba se sube

Y quien no dudó en mandar una señal de que tiene los pies metidos en la política fue Elba Esther Gordillo, que ayer difundió en su cuenta de redes el siguiente mensaje: “La forma más fácil de evadir los fracasos del presente es buscar –e inventar– excusas en el pasado. Con todo respeto, señor Presidente López Obrador, deje de buscar culpables en los “conservadores” y trabaje seriamente en resolver los graves problemas que tiene nuestro país”. Se habría tratado, nos comentan, de una respuesta a una alusión que hizo el mandatario sobre el ISSSTE. “Acuérdense que, cuando se hace el fraude para imponer a Calderón, le ayuda la maestra Elba Esther; y en pago, Calderón, que es un demócrata, finísima persona… nombra subsecretario de Educación Básica al yerno de la maestra Elba Esther”. Y Gordillo no la dejó pasar. Uf.

Toma y daca Adán-FCH

Y hablando de Felipe Calderón, se prende, nos comentan, el choque entre el expresidente y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ayer insistió en el tema de las investigaciones internacionales y sostuvo que contra el exmandatario no sólo hay una, sino dos. Éste, sin embargo, no ha dejado de responder en este toma y daca, y hasta con tonos que denotan intensidad. “No secretario Augusto, no existe ninguna investigación internacional contra mí, tampoco en “La Haya”. Infórmese antes de hablar. Para mentir se requiere talento. Aquí le dejo los casos bajo investigación en la Corte Penal internacional”, escribió Calderón poniendo abajo una liga, y al lado el hashtag #yasiénteseseñor. Uf.

Fuerte promoción en EU

Y quien en estos días intensifica la promoción de su estado es la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien, con el propósito de atraer inversiones, se reunió con representantes de la industria aeroespacial y de semiconductores en Estados Unidos. En el encuentro, nos comentan, dio cuenta de datos importantes que ofrece su entidad: además de la ubicación estratégica, es la que más exporta a Estados Unidos —más de 58 mil millones de dólares al año— y ocupa el tercer lugar en México en industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, con 490 empresas. Además, 98 por ciento de los ingenieros y técnicos de la industria de la región son locales, hay 6 mil egresados anuales de ingeniería y 20 mil técnicos en oficios calificados. La mandataria panista les informó además que para mejorar la seguridad actualmente se implementa la Plataforma Centinela, que opera a través de 13 regiones con los más altos índices de tecnología. Ahí el dato.

De Layda a Monreal

Y hablando de confrontaciones, la de la gobernadora de Campeche con el senador Ricardo Monreal, parece no estar concluida, luego de las relevaciones de chats que hiciera la primera y la denuncia penal presentada por el segundo. Y es que ayer, Sansores informó que no llevaría a cabo esta semana su programa Martes de Jaguar, pero sí dejó un mensaje en las benditas redes: “Hoy martes no habrá Jaguar, pero en el siguiente daremos puntual respuesta a las acusaciones de Ricardo Monreal y a los brothers que salieron a defenderlo”, escribió, junto con una especie de cartel con los colores de su programa en el que aparece el senador y al lado una silueta sin rostro que pudiera representar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Top 5 de gobernadores

Y fue la encuestadora C&E Research la que ayer dio a conocer su ranking de gobernadores, en la cual aparece Mauricio Vila, de Yucatán, como el mejor calificado, con 67 por ciento de aprobación. La lista de los cinco mejores la completan, en ese orden, Samuel García, de Nuevo León; Mauricio Kuri, de Querétaro; Diego Sinhue, de Guanajuato y Maru Campos, de Chihuahua, todos con calificación arriba de 60. Los muy observadores no pasaron por alto que en este Top 5 no hay ningún gobernador de Morena, a pesar de que son muchos más los de oposición. Un dato a destacar, nos dicen, es que quienes aparecen en los primeros lugares del ranking tienen un común denominador: se han dedicado a gobernar sin involucrarse en grillas ni en sus partidos ni con la fuerza política dominante.

Tláhuac descobija a Mixquic

Nos comentan que si hubiera algo así como un “detrás de cámaras” de la conmemoración del Día de Muertos de Mixquic, se observaría que esta vez la alcaldía Tláhuac dejó morir solos a los pobladores del lugar. El Patronato señaló que el costo de las celebraciones, que llevan ya varios días, será de entre 300 mil y 400 mil pesos, los cuales saldrán exclusivamente de las donaciones de los colonos. Otros años la alcaldía cooperaba con algo, pero esta vez, la titular, Berenice Hernández, prefirió organizar por su cuenta una serie de eventos que no tienen relación con las muy añejas tradiciones de los habitantes de Mixquic. Dice Berenice que esperan dos millones de visitantes, que dejarán una derrama de cinco millones de pesos. Lo que no dice es que la gente acudirá atraída por los eventos que organizan los pobladores, para los cuales la administración local no pondrá ni un quinto. Uf.