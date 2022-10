Encinas Jr., Bartlett y el T-MEC

Así Alejandro Encinas Nájera ya es subsecretario de Comercio Exterior, y por ende, parte del equipo que busca dirimir los diferendos que nuestro país tiene con EU y Canadá en el marco del T-MEC. Y, bueno, pues resulta que las “benditas redes” lo recibieron con el fragmento de un video en el que aboga en favor de las acciones de Manuel Bartlett contra empresas de gasoductos. “Bartlett ha puesto peros a las grandes empresas que estaban acostumbradas a capturar a las instituciones… aquí no hay que pecar de ingenuidad”, dice en el video. Uno de los diferendos con EU radica en el hecho de que a juicio de los vecinos, aquí se le da una indebida preferencia a las empresas energéticas estatales, como lo es la CFE. En fin. A reserva de conocer más a detalle las posturas del nuevo subsecretario, por lo pronto, agárrense.

¿Universidad partidista en Coahuila?

Donde académicos y alumnos están levantando la voz contra su rector, Salvador Hernández Vélez, es en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y es que acusan que la comunidad fue obligada a asistir a un acto del aspirante del PRI al gobierno de Coahuila, Manolo Jiménez, en Torreón. Una acción cuestionable, nos aseguran, si se considera que la institución educativa, según sus estatutos, debe permanecer ajena a cualquier partido político o candidato. El sector que denuncia el “acarreo” al evento acusa que este accionar lo que hace es poner a la máxima casa de estudios de la entidad a las órdenes del PRI. Por lo anterior, alistan una manifestación en Rectoría y en la SEP en Ciudad de México a efecto de exigir que no se manche a la universidad de “colores partidistas”. Uf.

“Posiciones infantiles”

El que ayer alzó la voz para insistir a quienes fueran sus aliados, que vayan juntos a las elecciones en los estados de México y Coahuila, fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Fue ahora en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que Alito volvió a referirse, como lo ha hecho en los últimos días, al tema de las alianzas, a pesar de los desdenes que ha tenido de los líderes del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, desde que el tricolor propuso la reforma militar. “Tengamos claro que si sumamos voluntad de este esfuerzo de estrategia vamos a ganar las elecciones del 2023 y 2024”, señaló el priista, quien incluso se permitió, nos dicen, un señalamiento que parece traspasar ciertas fronteras del respeto, al exigir: “hay que dejar posiciones infantiles”. A ver, nos comentan, si le hacen caso ahora sí quienes no bajan de traidores a los que rompieron la firmada “moratoria constitucional”. Uf.

Santo que no es visto…

Y fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien inició en Sinaloa su gira para promover en los congresos locales la aprobación de la reforma recién avalada por la Cámara de Diputados que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la Guardia Nacional en tareas de seguridad hasta 2028. Sólo que ahí se encontró con un grupo de reporteros, quienes le preguntaron si su visita a la entidad no era, de paso, también para “placearse”. El funcionario primero dijo: “No, no, nada de eso”. Sin embargo, ante la insistencia, con una sonrisa divertida, soltó: “¿Saben que hay un refrán que dice que santo que no es visto, no es adorado?”. Los periodistas le replicaron: “¿Y usted quiere ser adorado?” Y el tabasqueño les contestó: “Les voy a dar otro refrán, pero después”. Ahí el dato.

Asesinatos en Sonora

Quienes la noche del jueves y la madrugada de ayer la pasaron muy mal fueron los habitantes de Rosario Tesopaco, Sonora. Y es que en ese municipio, grupos presuntamente del crimen organizado protagonizaron balaceras con armas de grueso calibre que dejaron un saldo de al menos dos personas muertas. Según reportes periodísticos, también en las últimas horas hubo violencia en la región de Guaymas-Empalme, San Luis Río Colorado y Cajeme, donde hubo ataques armados, incendios de autos, viviendas baleadas y hasta un motín en el Centro de Reinserción Social. Esta serie de hechos dejó al menos siete muertos. El estado gobernado por Alfonso Durazo, quien ha presumido una disminución en las cifras de asesinatos, en realidad es la sexta entidad del país con más asesinatos.

El mensaje de Poniatowska

Y fue la escritora Elena Poniatowska, que en diversos momentos ha acompañado los movimientos políticos del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador quien ayer, en un homenaje que le rindieron en la feria del Libro de Monterrey señaló: “Sí, le diría: en las mañaneras hay que aceptar la crítica, aceptar que los otros tienen una buena razón que a lo mejor él no tiene. Sería muy saludable para él, pero también para nuestro país. Me da tristeza, me duele esta especie de ‘yo soy el que sabe’. No. Todos lo sabemos entre todos, todos nos amamos entre todos y todos nos equivocamos entre todos… Entonces que nos dé también a nosotros la oportunidad de equivocarnos o de acertar, de decirle por dónde. Él tiene que entender eso”.