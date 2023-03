Encinas otra vez se adelantó

Y fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el que ayer se refirió a los sucesos del pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo en los que participaron elementos del Ejército. “No se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados”, declaró el funcionario, quien, nos comentan, de esa manera se adelantó a la indagatoria que sobre esos sucesos lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que aún no concluye. Refirió también que “evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento”. No es la primera vez que Encinas se contrapone a versiones o posiciones del Ejército, desatando tensiones en el gabinete de seguridad que luego el Presidente debe resolver. Uf.

Moya y la exigencia desatendida

Y donde se tienen que poner las pilas para atender con más efectividad los problemas de seguridad es en Naucalpan, municipio que gobierna la panista Angélica Moya. Y es que, nos hacen ver, no deja de impactar el video que circula en las redes en el que se aprecia cómo una joven es agredida por un sujeto que después huye mientras la víctima exige su detención. Se trata de hechos, nos comentan, que dan cuenta de la falta de presencia de la policía municipal y la desatención de un reclamo que ayer se mostraba en pancartas: “Llevamos años exigiendo al ayuntamiento seguridad”. El hecho ya provocó que los mismos vecinos empiecen a suplantar a las autoridades, pues resulta que ya se reportó que en colonias como La Mancha 1 habitantes han comenzado a realizar rondines de vigilancia con palos, perros y lámparas y se hacen llamar “guardias blancas”. Si bien se ha informado que el agresor estaría ya detenido, aún falta que la indagatoria avance y ahora, además, dar respuesta a los colonos.

Campeche, hasta abajo

A los males que padece el estado gobernado por Layda Sansores ahora habrá que agregar el desplome de su economía, que llegó a -5 por ciento al tercer trimestre del 2022. Con esta cifra, Campeche se colocó al final de las 32 entidades federativas, muy por debajo incluso de la segunda peor, que fue Colima, con -0.5 puntos. Los números negativos se reflejan en otros indicadores, como el hecho de que el año pasado —el primer ejercicio fiscal completo de Sansores— el estado sureño cerró con el 42 por ciento de su población en pobreza laboral, lo que significa que en los hogares de cada una de estas personas el ingreso no alcanza para adquirir la canasta básica. Nos comentan que no hay expectativas de que la situación mejore, pues la mandataria tiene otras prioridades. ¿No que primero los pobres? Se preguntan muchos por allá.

Autoridad en Cuajimalpa

En donde las autoridades capitalinas dieron un gran golpe ayer fue en Cuajimalpa, al recuperar una vasta zona de conservación ecológica que durante años había sido usufructuada por un puñado de vivales, los cuales además de vender drogas y cobrar derecho de piso a visitantes y comerciantes, según se informó, se hacían pasar como defensores de los bosques. El megaoperativo estuvo encabezado por el alcalde Adrián Rubalcava, quien logró obtener el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional y de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina. La acción en el Desierto de los Leones fue de tal magnitud, que participaron 700 servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Esta acción no hubiera sido posible, nos hacen ver, sin la colaboración institucional, algo a lo que le apuesta la alcaldía de Cuajimalpa. Enhorabuena.

Reforma relevante en el Senado

Y no se puede pasar por alto, nos comentan, un hecho relevante ocurrido ayer en el Senado, en el que a diferencia de otras ocasiones afloraron los acuerdos y se aprobó una reforma que sí atiende un problema social de la actualidad: el matrimonio infantil. Y es que con una votación de 90 a favor y cero en contra, el pleno determinó imponer prisión de 8 a 15 años a quien obligue o induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas menores de 18 años a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento… con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”. En México hay más de 313 mil niñas, niños y adolescentes en un matrimonio o unión temprana, de los cuales, 28 mil tienen entre 12 y 14 años, de acuerdo con Save the Children, que ayer reconoció el trabajo de los legisladores.

Rumbo a la presidencia del INE, dos menos

Y ahora fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que decidió, ya de manera definitiva, nos comentan, que la consejera electoral Carla Humphrey no podrá participar en el proceso de designación de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre los que figura el de presidente del Consejo, cargo al que la funcionaria aspiraba. Entre los puntos de la sentencia se establece que ya se sabía que la renovación de la Presidencia del instituto se daría hasta 2023, por lo cual Humphrey podía haberse esperado hasta ahora para planear su participación en el proceso. La votación final de los magistrados fue de 4 a favor: de Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y José Luis Vargas, y de uno en contra, de la magistrada Mónica Soto. Ayer mismo también se determinó que el exconsejero Javier Santiago no participará tampoco, pero en su caso porque está previsto que la presidencia la ocupe una mujer. Ahí el dato.