Escenarios sucesorios en Oaxaca

Una decena de nombres ya suena en Oaxaca de cara a la elección del gobernador al que, el año entrante, deberá entregarle el poder el priista Alejandro Murat. Apunte tanto por trabajo como por presencia, arraigo familiar o proximidades a factores de poder a los siguientes políticos: por Morena, a la senadora Susana Harp; al director del ISSSTE, Luis Ramírez Pineda; al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino. Luego a dos que no son morenistas, pero que buscan sus cariños: el senador Raúl Bolaños Cacho, cercano al gobierno estatal actual y el diputado Benjamín Robles, del PT. En la oposición, del lado tricolor, anote a Eviel Pérez Magaña, líder de ese partido; a Francisco Villarreal, director del IEEPO y a Alejandro Avilés, dirigente en el Congreso. Por el PAN, a la diputada electa Eufrosina Cruz. Ahora piense en quiénes llevan mano en la designación y en los métodos y ponga sobre la mesa la posibilidad de que se repliquen las alianzas. Y ahora sí, arme sus escenarios.

• El PRI corrige… por ahora

Luego de que sobre los terrenos priistas cayera una tormenta de sospechosismo, la diputada de ese partido e integrante de la Sección Instructora, Claudia Pastor, anunció que cambiará el sentido de su voto para que el dictamen de desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo, pueda pasar al pleno en el periodo extraordinario del 16 de julio. El voto en abstención de la legisladora tricolor frenó el proceso del legislador acusado de enriquecimiento ilícito. Pastor Badilla argumentó que el cambio es “en aras de dejar atrás cualquier otra interpretación”, por lo cual se llevará a cabo una nueva reunión este domingo. Con los votos a favor del presidente del órgano legislativo, Pablo Gómez, y Martha Ramírez, de Morena, más el sufragio priista se alcanzará la mayoría para que la Cámara de Diputados, como jurado de procedencia, decida sobre el fuero de Toledo. Después sólo faltará ver lo que ocurre en el pleno, en donde los reflectores ya están dirigidos hacia la bancada tricolor. Uf.

• Pagos puntuales en NL

Con la conveniente idea de no heredarle bombas de tiempo a sus sucesores, algunas administraciones estatales están aplicando medidas para pagar deudas, sobre todo las que son a corto plazo. Es el caso de la de Nuevo León, a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, que terminó de cubrir pagos a diversas instituciones bancarias. Con ello no dejará adeudos pendientes en este rubro a la siguiente administración, que encabezará Samuel García. El secretario de Finanzas y tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, dio cuenta de que la cobertura de estos saldos fue posible gracias a la disciplina aplicada en el manejo presupuestal y a la comprensión de las diversas entidades y organismos, que han debido ajustarse a las condiciones financieras del estado y del país. La presente administración, nos comentan, recibió de la anterior, adeudos de corto plazo por más de 2 mil millones de pesos y a esta cantidad se sumaron financiamientos por 2 mil 34 millones contratados para enfrentar la pandemia de Covid-19.

• Le marcan al Congreso ley retrasada

Con la novedad de que, aunque ya pasaron las elecciones, el árbitro sigue marcando fueras de lugar. Y es que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, le recordó ayer al Congreso que está en falta y ya va tarde en materia de legislación de revocación de mandato, por lo cual no hay certeza de si esa figura se podría aplicar o no para la gestión del Presidente López Obrador. Dijo que el Congreso se dio un año para sacar la ley y ya pasó un año y medio desde que se introdujo la revocación de mandato, en noviembre de 2019, “y nadie sabe a ciencia cierta cómo se va a hacer eso. Las autoridades electorales no sabemos… y es importante que lo sepamos para saber qué es lo que tenemos que hacer e incluso cómo lo tenemos que presupuestar”, sostuvo ayer. Y como se ve complejo que pueda hacerse algo en lo que queda de la actual Legislatura, todo parece indicar que la próxima desde su instalación misma estará en riesgo de que le metan gol.

• AMLO revisará seguridad en estados

El que ya dio un paso para atender los temas de seguridad fue el Presidente, quien adelantó que retomará las reuniones de seguridad con los gobernadores del país, por lo menos cada lunes, para analizar los índices delictivos y la situación que se vive en las comunidades en esa materia. De entrada reanudará esa actividad con el mandatario de Tabasco, Adán Augusto López, con quien estará el próximo lunes 12 de julio. La reunión de evaluación de seguridad será en Villahermosa, desde donde ofrecerá su conferencia de prensa matutina. El Presidente comentó que así será cada semana, aprovechando las giras de trabajo que realizará los fines de semana a las entidades. Para éste ya anticipó que supervisará los avances en las obras de construcción del Tren Maya en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, donde hará un sobrevuelo, pero también hablará con ingenieros y trabajadores, porque recordó aquel dicho: “orden no supervisada, no sirve para nada”.

• La libran morenistas

En la Ciudad de México, los efectos del proceso electoral continúan y, al menos en tribunales, Morena pudo tener un puntito a su favor. Ayer, el Tribunal Electoral capitalino determinó la inexistencia de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos en la promoción realizada por Eduardo Santillán, quien aspiraba a ser alcalde de Álvaro Obregón, y por Paula Soto, quien buscaba ser la mandamás de Benito Juárez. Los morenistas realizaron sus respectivos informes de labores como diputados locales, lo cual fue visto por sus adversarios como promoción previa a sus candidaturas. Finalmente, el órgano jurisdiccional determinó que los informes de los diputados fueron difundidos en los tiempos estipulados en la normativa y no tuvieron influencia en las votaciones... que, por cierto, ambos perdieron.

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.