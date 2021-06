Un experto en Conagua

Con la novedad de que frente a la Comisión Nacional del Agua ya hay nuevo titular. Se trata de Germán Martínez Santoyo, ingeniero civil por la UNAM y perito profesional en Ingeniería Hidráulica por el Colegio de Ingenieros Civiles, pero además funcionario de amplia trayectoria en la administración pública, en posiciones de alta especialización técnica dentro de la misma dependencia y otras afines. Por ejemplo, hasta mayo fue subdirector general de Administración, antes fue director general del Organismo de Cuencas Centrales del Norte, director general del Organismo de Cuenca Balsas y director de Cuencas del Valle de México. Otro antecedente profesional de quien llega a sustituir a Blanca Jiménez, es que entre 2001 y 2009 fue director general de la Comisión de Aguas del entonces Distrito Federal, así como del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Martínez Santoyo llega al cargo en un momento retador.

• Un verde que no va con Morena

El que finalmente se sacudió de encima las sombras de la declinación que lo rondaban fue el candidato al gobierno de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora. Resulta que el abanderado del Partido Verde Ecologista ayer salió a decir que no y que llegará hasta el final de la contienda. “A mí me educaron para honrar mi palabra, dije desde un principio que vamos solos y lo he cumplido; dije también que llegaría hasta el final de la contienda y así será, no declinaré por nada ni por nadie, el nerviosismo por el crecimiento del proyecto que represento los está llevando a la desesperación y especulación”, señaló. Y no sólo eso, también aprovechó para dar un raspón al instituto político por el que supuestamente declinaría y que a nivel nacional encabeza Mario Delgado, al advertir que “es un partido sin ideología ni objetivos, en el que los diferentes liderazgos sólo se guían por el interés de obtener algún cargo de elección popular, por lo que de ninguna manera podría haber un acuerdo”. Uf.

• Y un morenista que sí va con el Verde

Con la novedad de que ayer, mientras el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hacía el llamado al voto a favor de la candidata de su partido en San Luis Potosí, Mónica Rangel, el que andaba en la entidad, pero apoyando al abanderado del Partido Verde, Ricardo El Pollo Gallardo, era su compañero de bancada y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar. “Te deseo mucho éxito, yo sé que vas a gobernar bien este estado, el estado es maravilloso, muy productivo, industrial, yo te convoco a que pasando el proceso electoral sumes a todos los actores como has venido sumando a muchos líderes de izquierda”, le dice en un video Ramírez Aguilar al abanderado ecologista por cuya postulación, por cierto, se quebró la alianza que iban a formalizar en esa entidad el PVEM y Morena. El video del encuentro, nos comentan, no cayó nada bien en varias oficinas guindas de Insurgentes y Reforma, donde le suman taches al legislador.

• Acuerdos entre SFP y FSTSE

Nos cuentan que las negociaciones que se llevaron a cabo entre la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, y el dirigente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, permitieron que se tomaran en cuenta las inquietudes de todos los servidores públicos relacionadas con la presentación de la Declaración Patrimonial. Ese acuerdo, nos aseguran, permitió no sólo extender el plazo límite, hasta el 30 de septiembre, para que todos ellos, sin importar el nivel jerárquico, cumplan con esa responsabilidad, sino además que haya una mayor socialización de esta responsabilidad y se ofrezca asesoría a través de cursos de capacitación, sobre todo lo que conlleva ser parte de la administración pública, así como las herramientas y espacios necesarios para el cumplimiento de esa obligación.

• Los reflectores sobre el INE

Todo está listo en el Instituto Nacional Electoral para la jornada electoral del 6 de junio. Nos cuentan que todos los colaboradores del instituto están trabajando a toda máquina. Incluso, la actividad dentro de las instalaciones, que hasta hace un mes parecían abandonadas, se ha recuperado. A tal grado que este jueves los consejeros ofrecerán la primera conferencia de medios presencial, en casi un año y cuatro meses. La sala de conferencias del INE volverá a poblarse, aunque sea por unas horas, para recibir a los consejeros y comunicadores en la jornada previa al inicio formal de la jornada cívica. El viernes será la inauguración de la sala de prensa y el domingo la cita con los electores. “Buena mar y mejores vientos”, como dice un dicho entre los marinos. Aunque, nos comentan, hay quien se pregunta qué le será más difícil librar, las votaciones o lo que venga después. Al tiempo.

• PAN y PRD: “no vamos a quitar programas”

Y fueron los dirigentes nacionales del albiazul, Marko Cortés, y del sol azteca, Jesús Zambrano, los que ayer enfilaron sus baterías en aras de desactivar un mensaje de la campaña morenista que ha permeado, según el cual si PAN y PRD vencen al partido guinda quitarán los programas sociales. El primero sostuvo en Jalisco que no sólo no los desaparecerán, sino que los van a fortalecer y pidió a la gente no dejarse engañar con “el petate del muerto”. Por su parte, el perredista señaló que seguirán todas las ayudas e incluso se buscará recuperar varios programas que sí han desaparecido como el Seguro Popular, el Prospera, el Fonden, las estancias infantiles y los apoyos al campo. No se dejen asustar, es el dicho del PAN y PRD cuando sólo faltan cuatro días para las elecciones.