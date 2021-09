El EZLN se lanza vs. la 4T

Con la novedad de que el tema de la crisis migratoria se convirtió en un nuevo motivo para que el EZLN enfilara otra vez sus críticas hacia el gobierno de la 4T —antes ya lo había hecho con el caso de las obras del Tren Maya­—. Y es que resulta que los veteranos comandantes Moisés y Galeano lanzaron un comunicado en el que hacen un llamado global a detener lo que denominan “cacería” del Instituto Nacional de Migración. Y advierten del “trato inhumano que el Estado mexicano da a los migrantes que tratan de salir de la trampa muda e invisible en la que se encuentran en la ciudad de Tapachula”. Tras la dispersión de cuatro caravanas —conformadas por personas procedentes de Honduras, Haití, El Salvador y Guatemala, principalmente— por parte del INM y la Guardia Nacional, los líderes guerrilleros lanzaron fuertes críticas a la política migratoria y dieron cuenta de que incluso entre los integrantes de la Guardia Nacional hay descontento. Uf.

La inaudible Vox de Marko Cortés

Nos hacen ver que mientras en el PAN ya no saben ni de dónde salen los misiles por el desliz de un grupo de senadores de reunirse y firmar un acuerdo con Vox, la organización ultraderechista de España, el que nomás no se da por enterado es el dirigente nacional, actualmente con licencia, Marko Cortés. Y es que éste se encuentra más que concentrado en buscar la reelección que ni siquiera se ha pronunciado sobre el conflicto que tiene apabullado al albiazul en general y en particular a los del ala más extrema de ese partido. Es evidente que la prioridad para Cortés, nos comentan, es mandar mensajes hacia adentro del propio partido a través de recabar firmas para continuar al frente de la dirigencia nacional, como se vio con la cargada que lo recibió en Guanajuato y luego en Querétaro.

Ley de Revocación en San Lázaro

Así que esta semana llegará la minuta de revocación de mandato a la Cámara de Diputados, luego de que el bloque de la 4T y la oposición lograron un acuerdo en el Senado. Sin embargo, parece que la bancada del PRI, encabezada por Rubén Moreira, aún ve deficiencias en cómo se llevará a cabo el proceso. Primero, advirtió que había posibles riesgos de inconstitucionalidad, así como límites a la democracia. Además, señaló que se deben evitar las intervenciones “facciosas” de las fuerzas políticas para promocionar la revocación. Mientras, nos recuerdan que, en San Lázaro, Morena y sus aliados del PT y PVEM cuentan con los votos necesarios para sacar adelante ese tema, considerado prioritario del gobierno del Presidente López Obrador.

Llueve sobre el diálogo venezolano

Así como México ha estado poniendo confianza y empeño para fungir de la mejor manera como sede de la negociación entre el gobierno y la oposición de Venezuela, nos hacen ver que la Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, no debería dejar de preparar el terreno por si al final el esfuerzo realizado no llega a buen puerto. Y es que justo cuando aquí se realizaba la segunda ronda de negociaciones y hasta se presumía la foto oficial, en una entrevista, Maduro declaró que “no habrá impunidad en México ni en Marte”, en alusión al opositor Juan Guaidó, a quien calificó como “pelele” de Estados Unidos e “imbécil”. Guaidó le respondió que sueña con que Venezuela sea libre y democrática, “por eso estamos en la calle luchando y buscando un acuerdo en México”. Pero además reviró: “Recuerda que tú eres el que está señalado en la Corte Penal Internacional y tiene 15 millones en recompensa”. ¿Será hora de arriar las banderas del optimismo? Uf.

Se suma clero a discusión en la Corte

La jerarquía católica decidió entrar y fuerte al debate que comenzará este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legalización de la interrupción del embarazo en dos entidades del país. Se trata de asuntos que pusieron a discusión el exministro presidente, Luis María Aguilar, quien planteó la anulación de un artículo del Código Penal de Coahuila que sanciona hasta con tres años de cárcel a las mujeres que abortan de manera intencional en cualquier etapa del embarazo, mientras que el ministro Alfredo Gutiérrez se pronunció por eliminar una porción de la Constitución de Sinaloa que establece que desde su concepción una persona está protegida por la ley hasta su muerte. La representación religiosa lanzó pronunciamientos en sus principales canales de comunicación en los que pide no ceder “a ideologías de moda”. Sin embargo, organizaciones que defienden derechos de las mujeres ya empezaron a contraponerse. El resolutivo final de los casos es fundamental. Pendientes.

En busca de confianzas

Con eso de que la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se quedó sin su mediador cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le retiró la diputación a José Luis Rodríguez Díaz de León, nos cuentan que algunos ya se ven como relevos, al menos a juzgar por su intención. Uno de los que se apuntó para llenar ese espacio, primero separándose del grupo parlamentario del PRD y, después, al sumarse a Morena, como lo comentamos el sábado en este mismo espacio, es Janecarlo Lozano. Nos dicen que incluso el flamante neomorenista ya se reunió con gente de la Jefatura de Gobierno. Falta por ver si quienes encabezan los liderazgos en la bancada lo aceptan y le dan la confianza como para que sea un nuevo intermediario.