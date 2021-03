El factor Estrada en la alianza michoacana

A quien le exhibieron unas desafortunadas expresiones realizadas en noviembre fue a Javier Estrada Cárdenas, coordinador de los diputados del PAN en Michoacán, las cuales, según se cuenta, podrían tener repercusiones en la alianza que impulsa a Carlos Herrera Tello a la gubernatura. Y es que el legislador, luego de que la Auditoría Superior del estado realizara señalamientos sobre el gasto de los diputados, expresó, según un audio revelado, “son ma… yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con pu… y no tiene por qué él estar condicionando”, refiriéndose al auditor Miguel Ángel Aguirre. Los senadores panistas condenaron lo dicho por Estrada y exigieron su separación del cargo. “No toleraremos muestras de machismo y misoginia en el PAN ni en ninguna otra institución”, difundieron los legisladores federales. Se dice en Michoacán que Estrada Cárdenas es un serio aspirante a contender por la alcaldía de Lázaro Cárdenas y supuestamente ha recibido el apoyo del líder nacional del PAN, Marko Cortés; sin embargo, luego de las fuertes declaraciones ya se está calibrando el costo en la alianza del PRD, PAN y PRI en aquella entidad.

• Regreso a clases ¿y la CNTE?

Nos hacen ver que una de las complicaciones a las que se podría enfrentar el Gobierno federal en su propósito de que los alumnos de educación básica vuelvan a clases presenciales, incluso con protocolos de sanidad, se llama Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos dirigentes no están tan convencidos de que sea posible volver a las aulas después de Semana Santa. Entre sus argumentos, algunos atendibles, nos dicen, están el que no en todas las escuelas hay agua potable para lavarse frecuentemente las manos, otras operan al tope y una más es que profesores aun inmunizados podrían correr riesgos de salud. El secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández, es vehemente cuando señala que volver a clases representa “una bomba de tiempo”. Uf.

• Tolvanera, pero de tuits

Con la novedad de que la aparatosa tolvanera que ayer se volvió noticia y motivo de conversación y confrontación en las benditas redes no representó ahora ni lo hará después, mayor problema para la construcción o la futura operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La nube oscura que en el video difundido y replicado se ve avanzar y que provocó una acción preventiva, afortunadamente no derivó en hechos que lamentar. Tampoco tienen sustento las especulaciones en el sentido de que fenómenos como ése pudieran afectar la futura operación de la terminal aeroportuaria. Personal próximo a la edificación nos comenta que una vez que se concluyan las instalaciones, el terreno estará ocupado y con ello se evitarán las tolvaneras de esta magnitud. Así que no hay nada de qué preocuparse. Ni siquiera de la tolvanera de comentarios en las benditas redes, pues en ellas algo tienen que ver los tiempos electorales, nos comentan.

• Preocupación por las credenciales vencidas

Diferentes tipos de preocupaciones, pero preocupaciones al final, ha provocado la información de que el Instituto Nacional Electoral permitirá el uso de credenciales de elector vencidas para sufragar en los próximos comicios. Se trata, nos comentan, de una medida que responde al hecho de que, por la pandemia, muchas personas no pudieron renovar la vigencia de sus identificaciones para votar. Las inquietudes radican en la posibilidad de que la utilización de micas vencidas pudiera permitir algún tipo de fraude. Sin embargo, en el INE ya se precisó que no todas las credenciales vencidas funcionarán, sólo aplica para las que perdieron vigencia en 2019 o 2020, así que valdría decir: si usted es un mapache y se estaba frotando las manos o un malpensado que estaba afilando los argumentos conspirativos, absténgase.

• Iniciativa de la IP por el voto

Así que la Confederación Patronal de la República Mexicana, que lidera José Medina Mora, pretende desplegar dos mil colaboradores para vigilar las elecciones del 6 de junio, proceso en el que podrán participar 92.4 millones de electores para elegir más de 21 mil cargos. Medina Mora Icaza ha destacado que no es coyuntural la participación de la patronal en los procesos electorales, pues en 2018 desplegaron mil 394 observadores. Jorge Ramírez Hernández, vocero de la Coparmex, comentó que enfocarán la campaña para que la población realice un voto razonado. En el marco de la presentación del Programa Nacional de Participación Cívica, el también vicepresidente de la Coparmex, difundió: “La hormiga por odio a la cucaracha, votó por el insecticida. Murieron todos, hasta el grillo que se abstuvo”, por lo que llamó a reflexionar sobre la trascendencia de participar y ser parte de la toma de decisiones sobre el rumbo que queremos para el país.

• Oleada de nuevos perredistas

Dicen que el PRD habría recibido una bocanada de oxígeno este martes, pues habría sumado a 10 mil exmilitantes de Redes Sociales Progresistas a su causa y con miras a tener mejor presencia en las elecciones de junio próximo. Se comenta que la carretada de nuevos perredistas podría ser aún mayor ya que los recién llegados adelantaron a Jesús Zambrano que aún son cientos los que esperan para adherirse al sol azteca en las siguientes semanas. Nos cuentan que, aunque no llegaron por cargos, no desprecian la idea de que les den alguno y colarse de último momento en la elección federal. A propósito de lo anterior hay dos grandes dudas: por un lado, ¿qué costo pagará el PRD por estas nuevas adquisiciones? Y por otro: ¿de plano es así de sencillo, aun siendo tan masivo, el trasiego de militantes? Uf.