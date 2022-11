¿Fiscal en capilla?

Quien quedó muy mal parado tras el inicio de las investigaciones por el caso Ariadna es el fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara. De acuerdo con lo que se ha señalado, la hipótesis que planteó sobre la muerte de la joven va mucho más allá de una simple negligencia. Si en verdad el funcionario intentó “tapar” el feminicidio está en un grave problema, pues pudo haber cometido un delito grave. Por lo pronto, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos —perteneciente a la propia Fiscalía General de Justicia— decidió hacer uso de su autonomía y abrir una carpeta de investigación en contra de los servidores públicos que hubieran incurrido en irregularidades. Y eso no excluye al propio Uriel. Y se perfila una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. El caso es muy delicado y sensible pues de por medio está el grave asunto de los feminicidios.

Un año sin bloqueo de vías

Un récord el logrado en Michoacán, nos hacen ver, en donde el pasado 30 de octubre se cumplió un año sin bloqueos a vías del tren. No es cosa menor, si tomamos en cuenta los datos que dio a conocer ayer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Varios tramos de vías férreas estuvieron tomadas a lo largo de los anteriores seis años, lo que arrojó pérdidas por 12 mil millones de pesos. El año más crítico fue el 2021, cuando los bloqueos de parte de la CNTE se extendieron por 111 días. Y no hace falta ser demasiado perspicaces, nos dicen, para entender que esos seis años de bloqueos permanentes fueron los mismos que estuvo al frente del gobierno Silvano Aureoles. El ahora aspirante presidencial no salió nada bien librado cuando ayer su sucesor dijo: “Hemos recuperado Michoacán en este primer año de gobierno”.

Fuego interno en el INE

Y fue el representante de Morena, Mario Llergo, quien presentó una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control del INE, para que identifique si hay irregularidades o no en el manejo de recursos públicos en el caso de las encuestas que recientemente han generado polémica. Además de ser la primera instancia para que Morena avance en sus demandas contra el órgano electoral, en el instituto varios han puesto la lupa en el hecho de que los guindas se apoyen en Jesús George Zamora, el contralor, quien, nos comentan, ya también le había “echado el ojo” a las encuestas del instituto. Para ellos así lo demuestra la sesión de la Junta General Ejecutiva de la semana pasada, en la que el titular del Órgano Interno de Control demandó un informe detallado sobre los sondeos y hasta le recomendó al consejero Lorenzo Córdova que actúe con “prudencia y autocrítica”. Uf.

Desoídos llamados de Alito

Hacer las paces, pidió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a los líderes del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano. Con motivo de la discusión de la Reforma Electoral que se dará luego de aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, el priista hizo un llamado a sus pasados aliados para que hagan las diferencias a un lado y “fortalezcan” la coalición Va por México. Después del descontento que durante los últimos meses han manifestado los demás opositores, Moreno Cárdenas les reiteró que su bancada sí cumplió el acuerdo de la moratoria constitucional, pues de las tres reformas que se prometieron votar en contra ya cumplió con dos. En todo caso, el llamado no tuvo respuesta en la coalición, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Ups.

Vencidas en San Lázaro

Con la novedad de que luego de una mañana de furia, el dirigente sindical de trabajadores de educación media superior, Ramón Gastélum, habría acordado con los diputados de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como autoridades de la Secretaría de Gobernación, liberar los accesos a la Cámara de Diputados que sus agremiados cercaron ayer. Sin embargo, nos aseguran que señaló un plazo hasta las 12 horas de hoy para que le den una respuesta positiva a su petición de darle más presupuesto al Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, pues de lo contrario, otra vez no permitirán la salida y acceso de quienes se encuentren en San Lázaro. A ver quién y cómo gana ese juego de vencidas..

Estreno en comparecencia

Y fue hace un mes ya cuando Tatiana Clouthier renunció a la Secretaría de Economía y dejó entre sus pendientes nada más y nada menos que la comparecencia ante el Senado, como parte de la glosa por el Cuarto Informe de Gobierno. Por eso, ahora en la Cámara alta los senadores recibirán este martes a la nueva titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, con quien, dijo Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva, buscan retomar todos los pendientes que hay en la política económica. Entre los asuntos que esperan escuchar de la exdirectora del SAT están las negociaciones con Estados Unidos y Canadá por los desacuerdos en materia energética. Armenta enfatizó que de Buenrostro esperan conocer “números duros” que den claridad sobre la economía del país. Pendientes.