Y fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el que, nos comentan, con la franqueza que lo caracteriza cuando analiza la política y, por supuesto, cuando habla de Movimiento Ciudadano dijo ayer: “Con todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y a esa apuesta política yo no tengo ninguna identidad. Yo no soy fosfo-fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy ‘arráncate, compadre’. Yo soy un político serio, soy un político profesional, y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece y la banaliza, no puedo. Y lo que está pasando… perfiles, personajes, narrativas, me entristece mucho. Porque yo creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real”. Ahí su sentir sobre los caminos que ha tomado el partido naranja que encabeza Dante Delgado. Sópatelas.

Guevara, contra las cuerdas

Nos cuentan que, aunque Ana Guevara no se dedicaba al boxeo, se encuentra contra las cuerdas, pues a las denuncias que la semana pasada presentó la Auditoría Superior de la Federación por presunto daño al erario, se suman el amparo obtenido ayer por 16 integrantes del equipo de nado artístico, para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) les entregue becas de alto rendimiento. El organismo que encabeza la exvelocista canceló los apoyos desde enero del 2023, lo que llevó a varias nadadoras a buscar alternativas, como vender trajes de baño, para poder financiar su preparación. Y ahora, poco más de un año después, el Poder Judicial les dio la razón, lo que representa un golpe jurídico, por decir lo menos, para la exatleta. Hay quien asegura que si hubiera medallas a la eficiencia, Guevara de plano no pisaría el pódium. ¡Cómo son!

La parte que no se ha visto

Nos cuentan que al participar en la reunión mensual de la Asociación de Bancos de México, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, compartió argumentos sólidos para la adquisición de las 13 centrales eléctricas de Iberdrola. Dijo que muchos no la entendieron y descalificaron con una visión simplista: porque esta operación fortalece la visión estratégica que tiene el Gobierno del sector eléctrico y permitirá, con un costo por lo menos una tercera parte menor que la mayoría de las operaciones similares recientes, incrementar el suministro por parte del Estado a la zona industrial del noreste, donde sólo cubre un 3%, y, además, de un plumazo contar con más capacidad, que le hubiera tomado construir en por lo menos 5 años si se iniciara desde cero. Es decir, que abona a la salud financiera de la empresa estatal. Ahí el dato.

El salto del IPN en Puebla

Y quienes siguen de cerca los temas que atañen a la educación media superior y superior nos piden no perder de vista un anuncio que se hizo ayer en Puebla. Y es que resulta que en esa entidad inició la construcción del nuevo Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 20 y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria (UPII) Campus Puebla del Instituto Politécnico Nacional. Fue un evento en el que estuvieron presentes el director de esa institución de Educación Superior, Arturo Reyes Sandoval, y el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes que se colocó la primera piedra de las futuras instalaciones. Se trata de una inversión de 2 mil 800 millones de pesos que en poco tiempo se puede traducir en la ampliación de las posibilidades de miles de jóvenes de acceder a la educación, pues entre ambas instituciones albergarán una matrícula de 7 mil 500 nuevos estudiantes politécnicos. En tanto, para la entidad, representa la posibilidad de ampliar y mejorar sus capacidades de formar de capital humano especializado de alto nivel.

Aceleres electorales

Nos cuentan que hace unos pocos días, integrantes del partido Morena intentaron denunciar al actual alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ante la Fiscalía General de la República, por un supuesto desvío de recursos públicos. Sin embargo, quienes entienden de temas de la administración pública y fiscalización, nos hacen ver que detrás de esta acción aflora una intención política con poco futuro jurídico. Ocurre que las acusaciones se basan en un informe de la Auditoría Superior de la Federación que en realidad lo que hizo fue emitir observaciones que la actual administración está en los plazos de aclarar. Ante ello, no ha faltado quien se pregunte si con esta acción los morenistas no estarían en la idea de intimidar ya no sólo a esa alcaldía, sino a otras, por supuesto, de oposición. Por lo pronto, pendientes.

El último día de Cuevas

Muchos se preguntan cómo será el último día de Sandra Cuevas, este jueves, al frente de la alcaldía Cuauhtémoc. En el último minuto de hoy termina la era Cuevas en el corazón de la Ciudad de México, que estuvo caracterizada, han dicho sus adversarios, por el escándalo, el autoritarismo y la frivolidad, pues en apenas dos años y cuatro meses, la funcionaria acumuló más litigios que políticas públicas en beneficio de la comunidad. Cuevas llegó al cargo mediante la alianza PAN-PRI-PRD en las elecciones del 2021 pero, a diferencia de la mayoría de sus pares en la oposición, Sandra se dedicó a abrir frentes de batalla hasta con los de casa, pues terminó peleada con las legisladoras priistas y panistas que la habían apoyado. A partir de mañana se dedicará a buscar un escaño por MC. Uf.