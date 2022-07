Los frentes contra Alito

En medio del vendaval político en el que está envuelto el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, nos aseguran que algunos de los frentes que tiene abiertos, particularmente dentro de las filas del otrora partidazo, podrían estar articulados entre sí. Y es que, nos hacen ver algunos priistas que se mueven en el entorno del dirigente tricolor, una de las cabezas de los grupos opositores a Alito es Fernando Lerdo de Tejada, a quien ubican como asesor de la bancada del PRI en el Senado, la cual es comandada por Miguel Osorio, que, es sabido, es una de las voces más frontales hacia la actual dirigencia. Pero además, nos comentan, hay un elemento más a considerar: que Lerdo de Tejada tendría algún tipo de proximidad con Natividad González Parás, exgobernador de Nuevo León, a quien señalan como parte central del desplegado de exmandatarios estatales contra su dirigente. Así las hipótesis sobre el origen de los trancazos. Uf.

Apoyo transfronterizo a “corcholatas”

Pues sí, la efervescencia que está despertando la competencia entre las “corcholatas” ya traspasó las fronteras, tanto que ayer en Washington DC aparecieron mantas que dan cuenta de que del otro lado del charco también jugarán los apoyos. Fue en particular un grupo de migrantes que se identificó como Comité de Morena Nueva York el que, frente a la mismísima Casa Blanca, mostró pancartas y una enorme manta que decía “Para que siga la transformación #EsClaudia”, es decir, el eslogan con el que algunos están promoviendo a la Jefa de Gobierno en la contienda morenista rumbo al 2024.

¿Enfermizo el góber de Puebla?

Y fue el propio coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, el que enfiló sus baterías contra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, también morenista, al hablar de la denuncia que interpuso contra él y otros políticos, a quienes señala de querer manchar su nombre usando las instituciones de manera facciosa. Mier presentó la víspera una acusación por los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos, pero ayer quedó claro, nos comentan, que tiene la mira puesta en Barbosa, pues en una entrevista con Carlos Loret, refirió que entre las hipótesis que tiene sobre el origen de los golpes mediáticos que ha recibido, la principal es que detrás de todo está “la solicitud patológica, enfermiza, del gobernador de Puebla de perseguir a todo aquel que no se asuma como su súbdito, su seguidor o su esclavo”. Y, por cierto, que agregó: “No tengo miedo, ni aunque me amenace. Me uní al movimiento para luchar contra las injusticias y contra todo lo que atente a la dignidad humana… Se nos colaron algunas personas que no están a la altura”.

Gobernadora activa

Y la que ha andado más que activa estos días por la CDMX es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Y es que ayer se reunió con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con quien, nos cuentan, revisó avances de la Agencia Digital de BC, la cual funciona exitosamente con un sistema similar al de aquí, y que tiene como objetivo agilizar todos los trámites para la construcción de un gobierno abierto y transparente. En el encuentro, Sheinbaum destacó el que Ávila Olmeda atienda las necesidades de sus gobernados con colaboraciones efectivas con otros gobiernos e instituciones. Y, por cierto, que no fueron los únicos acuerdos que tuvo en la CDMX, pues también se reunió con la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, para establecer una agenda para la salvaguarda de los ecosistemas de la entidad. Ahí parte de la agenda.

Habrá candidata en Edomex

Nos hacen ver que un acuerdo que se perfila en el INE ayuda a despejar la incógnita sobre en quién recaerá la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México. El órgano electoral aboga porque los partidos postulen hombre y mujer en esta entidad y en Coahuila. O en todo caso dos mujeres, pero nunca dos hombres. Y en el estado fronterizo del norte no hay aspirantes del sexo femenino, así que allá será candidato y en el Edomex candidata. La ecuación está resuelta. Ahora sólo falta saber quién será la afortunada, porque entre las 67 personas que se registraron para el proceso interno, hay muchas mujeres. Y nos cuentan que sólo los mal pensados podrían imaginar que ya hay una decisión tomada y que el nombre de la beneficiaria empieza con “D” y termina con “elfina Gómez”. Pero se trata, como se señaló, de mal pensados. Como sea, el misterio quedará despejado en un plazo no mayor a un mes, nos aseguran.

Defensa a toda costa

El dirigente del PAN, Marko Cortés, una vez más no se quiso meter en problemas, ni hablar del futuro de la alianza Va por México. Tras las acusaciones y constantes quejas en contra del líder priista, Alejandro Moreno, aseguró que el respeto al partido ajeno es la paz. Sin embargo, reiteró que hay persecución política en contra de la oposición. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se fue por la tangente y dejó sin clarificar su relación con el PRI, aunque seguramente, nos comentan, en algún momento de las siguientes semanas o meses va a tener que definirse. Y es que cada vez es más grande la corriente de opinión panista que ven una mayor defensa del PAN a Alito que al propio Ricardo Anaya.