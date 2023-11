Y donde trabajan en varios frentes y a toda marcha es en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Nuño. Y es que por un lado los trabajadores de esa dependencia concluyeron los trabajos de rehabilitación de 23 puntos carreteros afectados por Otis y alistan todo para que, a partir del próximo 24 de noviembre, las operaciones del aeropuerto de Acapulco, que ya están normalizadas en horario diurno, puedan ahora hacerse también en horario nocturno. Todo este despliegue, sin embargo, no ha impedido la entrega puntual de obras federales. Ayer, por ejemplo, se inauguró la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, que tiene una longitud de 480 kilómetros y une a los estados de Sinaloa y Chihuahua. La obra, informó Nuño Lara ante el Presidente, tuvo un costo de 2 mil 866 millones de pesos y beneficiará a 910 mil habitantes de la región, pues el trayecto que antes se hacía en 6 horas y 40 minutos tomará ahora sólo una hora con 50 minutos. Ahí el dato.

“Si quiere que lo maltraten”

Y fue la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, la que no dejó pasar el desdén de Marcelo Ebrard, a quien, se ha sabido, le tuvieron abierta la puerta opositora hasta el último momento. Y, nos comentan, no fue necesario ser ruda como sí lo fueron algunos integrantes de la oposición. La hidalguense sólo dijo: “Si quiere que lo maltraten, allá él”. Nos hacen ver, por cierto, que los dichos de Xóchitl ocurrieron unas horas antes de que desde las filas de Morena, el dirigente nacional, Mario Delgado, rechazara los señalamientos del excanciller, que el lunes dio a entender que reclamará espacios dentro de la dirigencia guinda y además cargos para los suyos. “En Morena están prohibidas las corrientes”, reviró Delgado, “imagínate si entramos a un esquema de cuotas y cuates, sería la destrucción de nuestro movimiento”. Y no sólo eso, sino que recordó, tal vez en mensaje a los marcelistas, que para acceder a posiciones hay que entrarle o a las encuestas o a las tómbolas, como dicen los estatutos. Entonces ¿qué había dicho Xóchitl? Uf.

Nueva camiseta de Lobo

La salida de Víctor Hugo Lobo del PRD, nos aseguran, es producto de todo un proceso de cooptación que realizan operadores de Morena para hacerle fisuras al frente opositor. No es casualidad que el anuncio de su rompimiento se haya dado precisamente en la víspera del registro de los aspirantes a la candidatura aliancista a la Jefatura de Gobierno. Y más que fisura, la renuncia de Lobo al sol azteca provocó un gran boquete para el Frente Amplio, pues se trataba del último liderazgo de relevancia dentro del perredismo capitalino, con gran capacidad de operación electoral. Quienes saben de esto nos confiaron que la nueva cachucha del diputado será de color guinda. El trato con quienes lo convencieron incluye que Morena ceda posiciones para su gente en la alcaldía Gustavo A. Madero y en la próxima legislatura local, en donde intentará colocar a un pariente muy cercano. ¿Será?

En el aval a la dimisión de Zaldívar

Y fue la Comisión de Justicia del Senado la que con el voto mayoritario de los legisladores de Morena, determinó ayer aceptar la renuncia del ministro de la Corte Arturo Zaldívar. El trámite ahora pasará al pleno, donde se estima que algo similar ocurra. Sin embargo, nos comentan, en la sesión de dicha comisión, que preside Olga Sánchez Cordero, Germán Martínez, del Grupo Plural, señaló. “Es un hombrecito desnudo éticamente que cambió de amo. Se desprenderá de la toga, pero no del servilismo. No hay causa grave en esta renuncia de Zaldívar… Él mismo es una gravedad para el Poder Judicial, un juez protagónico: obsequioso con los de arriba, arrogante con los de abajo y petulante con sus pares. Patrimonializó como pocos al Poder Judicial al ridículo de querer extender su mandato por dos años. Empujó una Reforma Judicial tan vana e inútil que el propio Presidente de la República pide hacer otra”. Uf.

Agárrense de las manos

Y donde se siguen sucediendo señales de que las operaciones cicatriz están funcionando es en Morena. Y es que ahora los primos y aparentemente hasta ayer archirrivales poblanos Ignacio Mier y Alejandro Armenta publicaron una foto tomados de las manos, con un mensaje. El primero, que había hecho un berrinche, pero que tendrá posibilidad de ir por un escaño, con un mensaje que dice: “Hoy ratificamos que el sueño de un mejor futuro para todos los poblanos es trabajando unidos. Con Alejandro Armenta me une no sólo la sangre, también la esperanza de que juntos podemos hacer posible la transformación de Puebla”. El segundo, quien habrá de contender por la gubernatura con otro: “Con dignidad y sinceridad construimos la unidad en partido Morena”. Es sabido que entre el coordinador de los diputados guindas y el expresidente del Senado se libraba una batalla intestina. Ahora sólo habría paz.

La bandera de Eugenio

Nos comentan que en plena efervescencia electoral, el Jefe de Gobierno Martí Batres le quitó a la oposición una bandera que aún no había tomado: la defensa del árbol Eugenio, en la colonia Narvarte. El asunto no es menor, pues se trata de un fresno de 36 metros de altura y 150 años de antigüedad, condenado a muerte para construir un desarrollo inmobiliario. En los últimos días los vecinos emprendieron una campaña en defensa de éste y otros árboles que están dentro de un predio de 600 metros cuadrados. A nadie escapa el dato de que este conflicto que estaba a punto de escalar se ubica en la alcaldía Benito Juárez, el principal bastión político del PAN, que lleva mano en la alianza opositora. Pero ayer Batres dijo que está “en coincidencia con los vecinos” y que Eugenio será respetado. La pregunta es ¿qué hará la Secretaría de Medio Ambiente con el permiso que ya había otorgado para su derribo?