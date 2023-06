Los frentes y los tiempos

Un año antes de las elecciones presidenciales del 2024, se dio este lunes, de facto, el banderazo de salida en la carrera por la “grande”. Nadie tiene certeza de que esta competencia vaya a ser parejera en algún momento, pero lo que es un hecho es que, ahora, la Cuarta Transformación lleva ventaja y no precisamente por una “nariz”, sino por varios metros. Anoche, el Presidente se reunió, en un hotel próximo al Zócalo capitalino, con las “corcholatas” Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, así como con gobernadores y el dirigente de Morena, para aparentemente perfilar las reglas de la definición de candidato. Mientras tanto, la oposición, sin un rostro dominante que haya levantado la mano, está apenas en la etapa de preparación del método de selección de abanderado.

La institucionalidad

Y mientras diversos actores políticos y personajes de redes sociales mantienen una actitud que va de la desazón a la furia ante los resultados de las elecciones en el Estado de México, fue el gobernador de esa entidad, Alfredo Del Mazo, quien ayer pronunció un mensaje en el que, nos comentan, ha quedado reflejado el talante institucional de su administración, porque no sólo reconoció a las contendientes, la morenista Delfina Gómez y la priista Alejandra del Moral, sino que también dio cuenta de la relevancia que tiene el hecho de seguir precisamente las rutas institucionales ante la complejidad de retos que tiene la entidad más poblada del país. Del Mazo ha señalado que, una vez concluido el proceso electoral, habrá de iniciar los procesos de transición. Y, aunque no guste, nos dicen, es lo procedente y lo conveniente para los mexiquenses.

Lecciones de Coahuila

No estaría mal, nos hacen ver, que las cúpulas de Morena se tomaran su tiempo para analizar con toda calma la debacle que sufrió en los comicios de Coahuila. Y es que no fue sólo el hecho de perder la elección de gobernador, sino la forma en la que perdió. Hacía mucho tiempo que no se veía una ventaja de más de 30 puntos entre el primero y el segundo lugar, como fue el caso. No había ocurrido algo así durante la etapa que se conoce como la transición a la democracia. Más allá de que la alianza PRI-PAN-PRD eligió un buen candidato, las disputas internas del guinda contribuyeron a que Manolo Jiménez empujara a los partidos que lo apoyaron hacia el carro completo. El partido hegemónico a nivel nacional no fue capaz de procesar la ruptura con uno de sus aliados. Y cuando quiso ponerle pegamento, ya era demasiado tarde. ¿Aprenderán la lección? Veremos.

El obradorizador

Quien no para en sus intentos por congraciarse con Palacio Nacional, o al menos eso dicen observadores de los procesos legislativos y parlamentarios, es el diputado morenista Alejandro Robles, quien ayer dio a conocer oootra iniciativa para blindar las obras de la Cuarta Transformación ante el freno del Poder Judicial. Esta vez, su propuesta es para que ninguna controversia constitucional o suspensión otorgada tenga efectos sobre los proyectos que el Presidente de la República tenga “a bien” considerar como de interés público o de seguridad nacional. Lo bueno es que ahorita nadie tiene la intención, nos dicen, es que no se quiere limitar a las instituciones ni violentar las facultades de cada poder. Lo malo es que algunos, como el legislador, eso es lo que entienden por “obradorizar”. Uf.

¿Morelos ya tocó fondo?

Hay muchos que se preguntan si con la grave crisis de seguridad por la que atraviesa el estado de Morelos ya tocó fondo o si aún puede caer más abajo. Lo que ocurre en las carreteras, convertidas en tierra de nadie por los constantes asaltos, secuestros y extorsiones, es sólo un síntoma de un terrible mal que lacera a la sociedad morelense, a merced de un gobernador “indolente”, como algunas voces califican a Cuauhtémoc Blanco. La Iglesia católica dice ser víctima de delitos como asaltos, robos y extorsiones en plenas capillas. El líder de hoteleros señala que los turistas que visitan la entidad prefieren encerrarse en sus hoteles para no ser asaltados. Y las cifras oficiales hablan de un repunte en 10 delitos de alto impacto en el segundo bimestre de este año. ¿Y el gobernador? Lo último que se supo fue que andaba en un estadio… en Guadalajara. Echando cáscara. Así las cosas.

¿Posibilidades para el Inai?

Dos temas relevantes relacionados con el Inai ocurrieron ayer. Primero, porque aún incompleto, tuvo que sesionar para atender fallos que dos juzgados de distrito y un tribunal colegiado les pidieron sacar, aun cuando por omisión del Senado sean sólo cuatro comisionados. Así que Blanca Lilia Ibarra, Norma Julieta del Río, Josefina Román y Adrián Alcalá cumplieron con su tarea sentando así lo que podría ser un antecedente de operatividad. El segundo tema se dio por la solicitud que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, para que se le pueda dar prioridad a la resolución de los casos que, relacionados con el instituto, están en manos de ministros. Parecen abrirse, nos comentan, posibles rutas de salida para que funcione el organismo. Pendientes.