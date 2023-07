Gatell y los payasos

Y fue el subsecretario Hugo López-Gatell, quien en la semana desairó una cita de rendición de cuentas con diputados, el que ayer apareció en Iztacalco como invitado estelar del evento “Diálogo con el doctor Hugo López-Gatell”. Ahí dijo: “Decían que les hice un desaire y no fui a la Cámara de Diputados, y algunas notas de prensa decían prefirió ir a este espacio, éste en el que estamos aquí. Y pues les confieso que sí. Creo que puedo sacar más provecho de escuchar a la gente directamente. Porque de eso se trata la vida pública… escuchar al pueblo”, señaló el doctor quien, por cierto, anda soltando mensajes de interés en algún cargo en la CDMX. Nos recuerdan que algunos legisladores, incluso de Morena, ofendidos por el desprecio, señalaron en la semana que no eran payasos ni bufones. El caso es que ayer, con sus dichos, López-Gatell les mandó un duro mensaje en sentido opuesto. Uf.

Avanza la Ley Monzón



Buena noticia para las causas de las mujeres en el país. Y es que resulta que en el Congreso de Sinaloa ayer se aprobó la Ley Monzón, con la cual se establece que los hombres que cometan el delito de feminicidio contra sus parejas perderán la patria potestad de sus hijos. Se aplicará judicialmente cuando el victimario sea vinculado a proceso o cuando se le dicte sentencia por este ilícito. La decisión legislativa busca que se garantice el interés superior de la niñez en términos de lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Ley Monzón fue antes aprobada en Puebla, entidad en la que, en el municipio de San Pedro Cholula, fue asesinada Cecilia Monzón por sujetos que le dispararon desde una motocicleta. Del crimen ha sido señalado como asesino intelectual quien fuera su pareja. Nos hacen ver que en Campeche, Colima o Morelos, estados con las mayores tasas de feminicidio, esa ley hace falta.

El ariete con botas



Nos hacen ver que las corcholatas a veces no necesitan esmerarse mucho para raspar a los aspirantes de la oposición y en particular ahora le tocó a la más aventajada de ellos, Xóchitl Gálvez. Con echarle un vistazo a los mensajes que publica o a las entrevistas que concede el expresidente Vicente Fox, basta y sobra. Ayer, el exmandatario tuiteó un mensaje en el que llama “judía búlgara” a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. De inmediato fue tundido por quienes suelen criticarlo, pero también por quienes podrían haber tenido con él, en algún momento, algunas coincidencias. “¡Qué lamentables comentarios emite el expresidente! Denigra su investidura. Si quiere ayudar a Xóchitl Gálvez, su mejor contribución sería la prudencia, el respeto y, sobre todo, el silencio”, refirió el expresidente del INE Luis Carlos Ugalde. Fox ya retiró el mensaje, pero sus dichos, poco reflexionados, son un ariete con botas.

Todo igual menos la aspiración



Y es en Morelos donde en materia de delincuencia ya no ven lo duro sino lo tupido. Y es que no hay mensaje ni marcha ni caminata que pueda generar una reacción en el gobierno estatal, a cargo de Cuauhtémoc Blanco, para que se mejore la eficacia en el combate al crimen. Ayer se dio a conocer que un elemento de la agencia de investigación criminal del estado fue asesinado a tiros por un grupo armado en el municipio de Tlaltizapán. El agente, se informó, fue atacado con armas largas y cortas en la calle 10 de Abril, en la colonia El Mirador a bordo de una camioneta cuyo control perdió y terminó impactada en un camión. Morelos es la quinta entidad con mayor tasa de homicidios del país, la segunda en secuestros y la primera en robo de autos con violencia. Aun así el gobernador dijo que participará en una encuesta de Morena para ocupar otro cargo, aunque no se ha revelado cuál. Así que agárrense.

Indignación y justicia



Gran indignación causó ayer el caso de un sujeto que le disparó cuatro veces a un perro que intentaba proteger a su dueño en Eje Central y Eje 2 Norte, de lo que se presume que fue un intento de asalto. El nombre del can de la raza pitbull era Zeus y su cuerpo quedó tendido tras la agresión perpetrada, por cierto, en el Día del Perro. Por fortuna, los hechos fueron captados por las cámaras del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la policía, a cargo de Omar García Harfuch, actuó de inmediato para localizar al agresor y detenerlo. “Gracias a una denuncia ciudadana y al C5, SSC detuvo a una persona que cobardemente mató a un perrito indefenso en la calle”, escribió el funcionario. “Estas personas siempre buscan escalar la violencia y lastimar en ocasiones a los seres humanos”, señaló.

Abuelas, madres y desaparecidos



Y fue el Presidente quien ayer recibió a la dirigente y fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien en una breve participación en la conferencia mañanera le dijo: “Gracias por ayudar a todos aquellos que, como nosotros, necesitan su lucha también”. La recepción de la activista argentina hizo que algunas voces de madres mexicanas que buscan a sus familiares desde hace muchos años, le mandaran un mensaje al mandatario: “No estamos en la grilla, no somos sus opositoras. Somos como Estela de Carlotto, madres de familiares rotas por el dolor. Sólo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos. Lo que nos mueve es el amor”, al tiempo que le pidieron ser también recibidas en Palacio.