Gatopardismo de un privilegiado del PRI

Resulta que ayer en Oaxaca un puñado de personajes ligados por años al PRI, al que, se considera, deben una buena parte de su trayectoria política, dio el salto a la 4T ante la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Ah, pero entre las bases morenistas no cayó del todo bien el cambio de camiseta, por lo cual se desató en el auditorio Guelaguetza un grito entre los asistentes: “¡Fuera el PRI, fuera el PRI!”, acompañado de silbidos y abucheos. Éstos, nos aseguran, se hicieron más patentes al momento en el que firmaba Eviel Pérez, exsenador, exdiputado, exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de EPN y exprecandidato a la gubernatura por el PRI. Al terminar el acto le preguntaron sobre las expresiones de repudio. Respondió que acudía consciente y libre. Con trago amargo, pero ya está amarrado a la 4T, nos comentan.

¿Será Nieto bienvenido?

Y si en la trinchera de Marcelo Ebrard saben contar, valdría la pena que dejaran de contar con Santiago Nieto, nos hacen ver. Y es que ayer el encargado del despacho de la Fiscalía de Hidalgo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y quien apoyara durante el proceso interno de Morena las aspiraciones del excanciller de convertirse en el coordinador de la Defensa de la Transformación y luego candidato presidencial, ayer dio cuenta de que ajustó sus horizontes a efecto de apoyar a Claudia Sheinbaum. Si bien Nieto Castillo buscó argumentar sobre su decisión que lo que privilegió fue el tema de la unidad de cara al 2024 —“la rivalidad no es aquí adentro, es con los de enfrente”, dijo—, sin dejar de definir a sí mismo como afín a Marcelo, claramente lo primero se antepondrá a lo segundo, nos dicen. ¿Qué dirán en las filas de Ebrard? Pendientes.

Los números en Guadalajara del Open AKRON

Con muy buenos indicadores de éxito terminó el sábado pasado el WTA Guadalajara Open AKRON 2023, torneo en el que se coronó la griega María Sakkari al vencer a la estadounidense Caroline Dolehide. Van algunos: una derrama económica que podría superar los 700 millones; de los asistentes, 55 por ciento fue de la zona metropolitana de Guadalajara, 30 por ciento de CDMX y entre el 7 y 10 por ciento, internacionales; el estadio Panamericano estuvo los últimos dos días al 95 por ciento de aforo; hubo en total 56 tenistas participantes entre singlistas y doblistas… Gustavo Santoscoy, director evento, tiene razón, nos señalan, cuando asegura que como organizadores venden grandes experiencias no sólo torneos. Y tan es así que Aguascalientes, Tijuana, Querétaro, Mazatlán y la Riviera Maya, son lugares en los que ya se busca que la WTA lleve certámenes de tenis de la mayor calidad, como el patrocinado por AKRON.

Morelos, un lío

Nos dicen que en Morelos, los cerebros de la 4T tendrán que trabajar horas extra para destrabar el lío. Y es que en todos los corrillos políticos se asegura que en esta entidad la candidata será mujer. De ser así, quedarían marginados varios varones, y de paso el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pues no tiene a una mujer de peso cercana a él como para promoverla. Y de entre las mujeres, la mejor posicionada sería la senadora Lucía Meza. Pero tiene el problema de que pertenece a una corriente de morenistas adversa a Cuauhtémoc. Y si bien el gobernador no podrá colocar a alguien, sí podría ejercer un veto. Sin embargo, si la elegida es alguien distinta a Lucía, se podría perder el apoyo de la legisladora, que no es nada despreciable. Y con un partido tan fragmentado como el que hay allá, eso sería fatal.

Buscan a la alcaldesa

Y nos cuentan que ante el lamentable secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, ocurrido el pasado sábado en el municipio de Zapopan, Jalisco, ha habido reacción de las autoridades de las dos entidades involucradas, las cuales dejaron clara su voluntad de dar con el paradero de la funcionaria. Lejos de pretender ocultar o minimizar el hecho, la Fiscalía General de Jalisco informó sobre lo acontecido con algunos detalles, lo que habla de la decisión de encarar los conflictos y buscar soluciones. La de Michoacán, por su parte, se dijo atenta al seguimiento de las investigaciones y ofreció a su homóloga de Jalisco colaborar para lograr la localización con vida de Yolanda. Lo deseable, nos dicen, es que esa disposición a la cooperación lleve a que la presidenta municipal de Cotija aparezca sana y salva a la brevedad. Veremos.

Ni una palabra

A pesar de que algunos de los aspirantes a la gubernatura de Chiapas se placean frecuentemente en el Senado y en no pocas ocasiones han manifestado su intención de participar en los próximos comicios, nos comentan que ninguno se asomó para fijar una postura o hacer algún comentario sobre lo sucedido con el desfile de supuestos miembros del Cártel de Sinaloa que fueron recibidos con aplausos. Eso sí, personajes como Sasil de León y Eduardo Ramírez se exhibieron en sus redes sociales para demostrar su activismo electoral durante el fin de semana para buscar la candidatura de la 4T. Nos hacen ver que si pretenden gobernar, tendrán que tomar al toro por los cuernos. Y no se trata de irse contra quien en un momento dado les transferirá el poder, pero ¿no amerita el caso un pronunciamiento pequeñito? Uf.