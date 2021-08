Las gestiones de Segob

Nos hacen ver que, tras la intervención de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien hizo a un lado al senador Ricardo Monreal en la negociación con los partidos para que ayer se aprobara la realización de un periodo extraordinario de sesiones —en el que se saque adelante la Ley de Revocación de Mandato—, quedó claro a varios la complejidad que tiene lograr acuerdos en los espacios parlamentarios. Porque pasó lo que ya se había dicho que pasaría: a Morena y aliados les faltó un voto. No fue lo único que ocurrió, pues también al interior del Congreso quedó la impresión de que la acción de la funcionaria se quedó corta y que lo que en días pasados en este espacio señalamos que parecía una misión imposible, hoy que se intentará de nuevo superar al llamado Bloque Opositor ya no se ve sólo como misión imposible, sino también como una misión manoseada.

• Furia en la Permanente

Y hablando de la negativa que se dio en la Comisión Permanente a aprobar un periodo extraordinario puso furiosos a varios morenistas, que no se detuvieron al acusar de “traición” al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, que es de su propio partido. Rubén Cayetano García, Lucía Trasviña, María de los Ángeles Huerta y María del Carmen Almeida, entre otros, fueron los que más reclamos hicieron a los opositores, pero también alcanzaron al propio Ramírez Aguilar, quien después reconoció que en medio de toda esta situación fue objeto de presiones. Entre los legisladores guindas que salieron más enojados de la sesión por el fracaso de la mayoría destacaban, nos comentan, el diputado Sergio Gutiérrez Luna y el senador César Cravioto.

• El misil de AMLO contra Esquivel

Nos comentan que el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, a quien le lanzaron un duro misil desde Palacio, se tardó un poco en responder, pero al final lo hizo con palabras medidas. Y es que el Presidente en su mañanera de ayer no se quedó con las ganas de responder al tuit con el que Esquivel lo contradijo, el 11 de agosto pasado, al explicar que con el crédito del Fondo Monetario Internacional al que podría acceder México no se puede pagar deuda, como el mandatario lo sugirió. López Obrador ayer usó palabras que en su boca son descalificaciones mayores: “Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultratecnócrata, diciendo: ‘No se puede lo que plantea el Presidente’. No se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados”, señaló. Ocho horas después, el economista, quien fue propuesto por el mandatario para integrarse al Banxico respondió en las benditas redes: “En democracia, el disenso no siempre es confrontación. La deliberación pública siempre será bienvenida”. Uf.

• Dudas en la vuelta a clases

Así que la SEP, que encabeza Delfina Gómez, acató la instrucción presidencial y ya informó que no se solicitará la famosa carta responsiva que debían firmar los padres para que sus hijos volvieran a las aulas, con lo que queda zanjado ese polémico asunto. Sin embargo, el que aún no tiene resolución, nos comentan, es el de las múltiples dudas que tienen profesores relacionadas con temas muy prácticos a los que prevén enfrentarse. ¿De dónde saldrán los equipos para las clases a distancia si seguirá la modalidad a distancia, pero ahora desde la escuela? ¿Qué ocurrirá con las escuelas que no tienen Internet o no cuentan con suficiente ancho de banda? ¿Habrá recursos para contratar pipas de agua en planteles donde no hay suministro regular en el entendido de que el lavado de manos es regla básica? Muchos profesores no tienen objeción en volver, pero tampoco orientación para disipar dudas. ¿Tendrá ese monstruo institucional que es la SEP capacidad de atenderlos? Al tiempo.

• No ven tersa transición en Neza

Aunque Adolfo Cerqueda era conocido en el municipio de Nezahualcóyotl como pupilo de Juan Hugo de la Rosa García, todo indica que se acabó la luna de miel entre el alcalde entrante y el saliente, nos comentan. Y es que, a pesar de que Cerqueda Rebollo se desempeñó como director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en la gestión actual, la relación entre el joven de 39 años y el perredista se ha observado un tanto ríspida, según cuentan algunos de sus cercanos. Así, los próximos meses se antojan más que retadores para el equipo del próximo presidente municipal, pues se avecina el cambio de mando y parece ser que la transición en un municipio con tantos retos y pendientes, a los que cada día se suman más, no será “lisa y llana”, como suele decirse.

• Y que a la Alianza se le olvidan las mujeres

Parece que con el término de la “Legislatura de la paridad de género” a los grupos parlamentarios se les olvidó la igualdad. Es el caso de la Alianza Va por México, que en su reunión plenaria sólo tenían programado que tomaran la palabra los dirigentes del PRI, PAN y PRD, así como los coordinadores de las bancadas. Es decir, seis hombres: Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, además de Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro. “¿Pues qué paso?” “¿Por qué sólo se le prestó el micrófono a la ‘banda machos’?”, brincaron los cuestionamientos. Y sólo después de planteamientos como los de la actual coordinadora perredista en San Lázaro, Verónica Juárez, se cambió el programa y se incluyó a las diputadas Cecilia Patrón, del PAN, Blanca Alcalá, del PRI y Elizabeth Pérez, del PRD. “En un acto de congruencia esperamos que sean incluidas mujeres de los tres partidos de la alianza, #Sin mujeres no”. ¿Pasará lo mismo en otros partidos? Veremos.