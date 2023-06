Gobernadores con Sheinbaum

Con la novedad de que la reunión del Consejo de Morena en la que se definirán las reglas para la nominación del candidato de la 4T al 2024 no sólo precipitó renuncias. También está motivando definiciones, en este caso de las figuras más poderosas de Morena después del Presidente: los gobernadores. Ayer, por lo pronto, en las benditas redes mandatarios como Mara Lezama, de Quintana Roo; Evelyn Salgado, de Guerrero; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Salomón Jara, de Oaxaca; Cuitláhuac García, de Veracruz; Layda Sansores, de Campeche e Indira Vizcaíno, de Colima, enviaron mensajes de apoyo y elogio a Claudia Sheinbaum. También lo hizo la secretaria de Energía, Rocío Nahle. El hecho da cuenta de que ha llegado el tiempo de elegir. ¿Los demás cuándo y a favor de quién? Pendientes.

Llegaron los tiempos del señor



Y quien faltaba de anunciar que deja el cargo para buscar la nominación de Morena a la Presidencia era el secretario Adán Augusto López. Pero ayer, en un evento en Chiapas, ante unas 25 mil personas, señaló que ésa era “posiblemente la última vez que vengo como secretario de Gobernación y como representante del Presidente de la República. Y como estamos en una tarde de confesiones, les digo, vamos a hacer todo para que se le vuelva a hacer caso al sureste de México”. Y cuando iba cerrando la frase empezó el grito tronante de “¡Presidente, Presidente! El titular de Segob había dicho que él se ajustaría a “los tiempos del señor”. Y todo parece indicar que esos tiempos son el domingo. Porque Adán Augusto dijo que ese día, ya en la noche, “se enterarán”. Así las despedidas en las que las notas de nostalgia irán cediendo a la adrenalina y la tensión de los tambores de guerra.

Obra necesaria



Nos piden no perder de vista el anuncio que hizo ayer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Nuño, de la puesta en operación del Libramiento carretero Ciudad Juárez. Se trata de una obra que —con una inversión de 3 mil 900 millones de pesos— permitirá ahorro de tiempo de traslado de hasta 90 minutos y que forma parte de los proyectos de infraestructura del Acuerdo para la Reactivación Económica que el Presidente anunció en octubre de 2020. El proyecto fue financiado por el concesionario Coconal, lo cual se logró gracias al desdoblamiento de dos concesiones previas: Durango-Yerbaniz y Torreón-Cuencamé, nos comentan. Este corredor, por cierto, se especializa en movimiento de carga de productos de electrodomésticos, vehículos y sus partes a las ciudades de Houston y San Antonio, en Texas. Ahí el dato.

Otro ataque a la UNAM



Alrededor de 20 personas vestidas de negro y encapuchadas lanzaron ayer un nuevo ataque, ahora con pelotas que se usan en el gotcha y con petardos y bombas molotov contra el edificio de la Rectoría de la UNAM —provocando afectaciones al mural de Juan O’Gorman—, la biblioteca Central y otras instalaciones. El grupo violento aprovechó una manifestación para, al final de ésta, perpetrar la agresión. “Una vez más, la Universidad Nacional hace notar la participación de personas ajenas a nuestra comunidad, que buscan alterar el ambiente de tranquilidad, propicio para el trabajo académico, con fines a todas luces desestabilizadores”, se apuró a señalar la máxima casa de estudios, la cual presentará las denuncias correspondientes y aportará las evidencias con que cuenta. Quienes siguen de cerca los asuntos universitarios han advertido ya la necesidad de no desdeñar este tipo de hechos para que las autoridades actúen y no queden en la impunidad.

Libra acusación



Y no paran, nos comentan, los reclamos de diversos actores políticos a quienes no gustan algunas declaraciones del Presidente en sus mañaneras, sobre todo, porque consideran que estas inciden en procesos electorales. Sin embargo, esta vez el mandatario salió bien librado de una queja presentada por el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez sobre señalamientos hechos en la conferencia del pasado 2 de junio. Porque en la Comisión de Quejas del INE ayer advirtieron que los dichos del Ejecutivo son hechos consumados ante los que no es posible aplicar medidas cautelares. Por cierto que, nos comentan, los consejeros de este instituto, antes severamente cuestionado, se alistan para acudir el martes a Palacio a desayunar con el mandatario como señal de nuevos tiempos.

Incertidumbre en el Senado



Y es en el Senado en donde no tienen claro qué va a pasar tras la salida del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para irse a buscar la nominación a la Presidencia por Morena. Y es que claramente no se ha definido quién pudiera tener el respaldo de todas las bancadas y, sobre todo, autoridad y oficio como para encabezar el órgano de gobierno de la Cámara alta a partir del martes cuando el zacatecano pida licencia. El asunto no es menor, porque en la bancada mayoritaria claramente se ha mostrado en diversos momentos la existencia de facciones en disputa. Hay quienes suponen que alguna de éstas intentaría aprovechar la ocasión para tratar de asumir el control de la Jucopo con la idea de que es su turno de mandar. ¿Será? Por lo pronto, pendientes.