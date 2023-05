Otro golpe coordinado

Así que la coordinación entre niveles de gobierno volvió a funcionar y esta vez dio como resultado la detención de tres traficantes de drogas de origen colombiano. De acuerdo con lo informado por el titular de la SSC, Omar García Harfuch, las capturas fueron posibles gracias a operativos simultáneos en domicilios de dos alcaldías, para lo cual se contó con el apoyo de la Armada. Son ya, nos dicen, varios los golpes contundentes propinados a la delincuencia en la Ciudad de México. Y en todos prevalece el mismo común denominador: las labores de inteligencia por parte de la Policía capitalina y el apoyo logístico de fuerzas federales. Varios gobiernos estatales, nos dicen, podrían copiar esta simple fórmula como una forma de reducir los niveles de violencia. Pero no lo hacen por falta de capacidad o de voluntad. O de ambas.

Un boomerang y la mañanera

Con la novedad de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ayer aseguró en una entrevista con la televisora pública PBS, que México es un país seguro para migrantes y hasta con regiones en donde se les puede ofrecer condiciones de empleo. Esa declaración, nos comentan, levantó algunas cejas entre los defensores de la 4T que de inmediato vieron el hecho como un plato puesto hasta para que el Presidente lo retome en sus mañaneras. Sobre todo porque esa dependencia estadounidense, a través de alertas de viaje, y el propio Blinken, con dichos ante senadores han cuestionado la seguridad en México. Incluso hace sólo unas semanas, López Obrador refutó dichos del funcionario en el sentido de que aquí hay regiones controladas por el crimen organizado. Las declaraciones sobre el país ocurren en el momento de una oleada de migración, tras el fin del Título 42, que pone a prueba al vecino del norte. ¿Dirá algo el Presidente?

Garduño y el Título 42

Y a quien se ha visto poco en estos días, a pesar de que la creciente presión migratoria se está haciendo más notoria con la conclusión del llamado Título 42 —que permitía a Estados Unidos expulsar a migrantes de manera inmediata— es al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, nos comentan. Y es que sólo ha tenido una tímida actividad en Twitter y su última aparición en público fue el 1 de mayo. Aunque los esfuerzos de contención para evitar que los migrantes sigan atravesando el país habrán de recaer en otras áreas y no tanto en la suya, el trabajo del INM no se perderá de vista, pues es claramente sabido que los flujos migratorios tienen su principal origen en la frontera sur, donde la institución tiene su desempeño más visible. Y a la que, se informó ayer, llegarán refuerzos de la Guardia Nacional. Pendientes.

Ajustes pendientes en el INE

Con la novedad de que en el INE, Guadalupe Taddei no ha logrado colocar en las posiciones estratégicas a sus allegados. Los votos de la mayoría de los consejeros electorales han impedido que coloque en posiciones estratégicas, como las direcciones ejecutivas, a algunos funcionarios locales, y el último rechazo a sus propuestas fue en el nombramiento del sustituto de Edmundo Jacobo Molina en la Secretaría Ejecutiva, posición para la que propuso a Flavio Cienfuegos, quien se desempeña como su jefe de oficina. Los consejeros le hicieron ver que no tiene la experiencia para asumir toda la responsabilidad que conlleva. A Cienfuegos lo identificaban como un perfil cercano a funcionarios del Gobierno federal, lo que también contribuyó, nos aseguran, al rechazo que recibió.

Presión por resultados

Y es en Morelos donde barras de abogados en estos días empujan una solicitud para que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y su secretario de Seguridad, José Antonio Ortiz, sean sometidos a juicio político por el Congreso local ante las omisiones en las que, acusan, han incurrido ante la violencia que priva en la entidad. Los abogados piden que el Congreso local revise todas las causales que se puedan aplicar en el caso, y que no obvien sopesar indicadores como los delitos de alto impacto: robos, secuestros, extorsiones, feminicidios, homicidios dolosos… Y no sólo eso, sino que se busque una medida de apremio para que las referidas autoridades den resultados en la materia en el corto, mediano y largo plazos. Nos hacen ver que, avance o no la propuesta, los morelenses están haciendo visible otro vacío que está dejando la administración local.

Antigua rivalidad

Experimentados observadores de la política nos recordaron ayer que Andrés Manuel López Obrador y Santiago Creel son viejos adversarios en política y han protagonizado reñidas disputas. En el año 2000, hace 23 años, contendieron por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El resultado en la noche de la elección parecía muy cerrado y en ello tuvo que ver el llamado “efecto Fox”, aunque al final los separaron unos 180 mil votos y AMLO se convirtió en Jefe de Gobierno. Lo anterior viene a cuento porque ayer el Presidente retó al hoy diputado a presentar una iniciativa juntos para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial que cuentan con 20 mil millones y dar esos fondos a becas. Creel, quien se sabe, anda apuntado como posible candidato de la oposición al 24, le respondió que acepta el reto, pero en vez de afectar a los trabajadores del PJ se deben buscar fondos “en el enorme presupuesto que tienes asignado”. ¿Hay tiro?