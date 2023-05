Golpe al huachicol en Hidalgo

Y donde este fin de semana dieron un golpe importante al huachicol fue en Hidalgo, entidad que gobierna el morenista Julio Menchaca. Y es que, según se informó, gracias a las acciones que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia del C5i de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se integró una investigación que derivó en el hallazgo de un tercer túnel que criminales construyeron para acceder a un ducto de Petróleos Mexicanos. El pasaje tenía 28 metros de longitud y 9 de profundidad y no sólo se encontraron instrumentos para la ordeña como mangueras para alta presión, sino también sustancias ilícitas como droga sintética ya dosificada para su venta y 200 gramos de marihuana. El túnel quedó a resguardo del Ejército, la Guardia Nacional, la fiscalía y la policía estatales y personas de seguridad física de Pemex. Ahí el dato.

Barajas, naranja



Interesante fichaje, nos hacen ver, el que acaba de realizar Movimiento Ciudadano, partido que a nivel nacional comanda Dante Delgado, y que está buscando refuerzos para convertirse en una buena opción opositora fuera de la alianza PRI-PAN-PRD. Y es que resulta que Fausto Barajas fue nombrado secretario de Movimientos Sociales de ese instituto político, anunció Juan Zavala, secretario general de MC, quien destacó su visión y capacidad de organización, “fundamentales en la construcción del mejor proyecto político de cara al 2024”. Apenas se conoció el nombramiento, dentro de las filas naranjas ya se hicieron públicas cálidas bienvenidas, como la del diputado Salomón Chertorivski. Por cierto, que el nombre de Fausto Barajas sonó mucho en el 2020, pues entonces fue coordinador nacional y representante jurídico de la organización civil México Libre, encabezada por la hoy diputada Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón.

Sheinbaum, en Chihuahua



Nos cuentan que le fue bien ayer a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en Chihuahua, una entidad gobernada por el PAN. Esta visita tenía a muchos con los nervios de punta por el riesgo que corría de que alguien, envuelto en la bandera anti-4T, intentara afectar su gira. Pero no fue así. Sheinbaum firmó un convenio con 21 alcaldes y con 60 gobernadores indígenas y habló ante una multitud en el Centro de Convenciones de la capital de Chihuahua. Nos hacen ver que en esto mucho tuvo que ver la actitud de la gobernadora Maru Campos, quien como líder política de la entidad alentó el comportamiento tolerante y respetuoso con su similar de la Ciudad de México quien, por su parte, no hizo críticas hacia la administración de Maru. A eso se le llama, nos dicen, valores entendidos.

Coahuila: ¿demasiado tarde?



La buena para el candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, es que por fin el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, hizo un esfuerzo para apoyarlo con todo y “corcholatas” incluidas. La mala es que esta iniciativa llega cuando falta menos de un mes para las elecciones. En ese tiempo, dicen los que saben, ya es muy difícil remontar y modificar tendencias. Hay quien cree que la intención de unificar de Delgado es buena, pero hubiera sido todavía mejor si la hubiera llevado a cabo antes de la definición de la candidatura, pues así se hubiera evitado que la 4T compitiera contra sí misma con Morena, PT y PVEM con candidatos propios. Por lo pronto, el fin de semana ya anduvo por Saltillo el senador Ricardo Monreal. Y se tiene previsto que hagan lo propio, una semana a la vez, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y posiblemente Marcelo Ebrard. Aunque valdría la pena, nos comentan, que para evitarse señalamientos posteriores aclaren que son “corcholatas” no magos. Uf.

Alito, tiempo extra ¿con raspón?



Y donde se va a poner bueno hoy es en el PRI, porque resulta que se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional en la cual se tiene previsto prorrogar la presidencia de Alejandro Moreno hasta el fin de los procesos electorales del 2024. Está claro que lo que seguramente ocurrirá es que este punto, establecido en el punto cuatro de la convocatoria que circuló el fin de semana, sea aprobado de manera mayoritaria —incluso hay un antecedente reciente de litigio que implicó la reforma de estatutos ante el tribunal electoral que el campechano ganó— aunque, nos hacen ver, no faltará quien le dé un raspón a Alito, porque resulta que ayer mismo trascendió que la exdirigente nacional de ese partido Dulce María Sauri tendrá una intervención, pero para pronunciarse en contra de ese acuerdo para darle tiempo extra. Pendientes.

Debate del Plan B



Y fue la Consejería Jurídica de la Presidencia la que prendió ayer el debate ahora por el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, en el que plantea invalidar la primera parte del Plan B. Según la Consejería, con esta propuesta la Corte evidencia su parcialidad para revisar las iniciativas de la transformación y no las que involucran a los neoliberales. El argumento principal de la instancia del Ejecutivo es, además, que se debe ver la justicia de fondo y no los formalismos. Es decir, los ministros no deberían señalar las irregularidades en el proceso legislativo, las cuales también niega, sino que deberían privilegiar la justicia de fondo. Por cierto, que no sólo desde el lado de Palacio se calienta el debate pues otra vez, en las benditas redes, se señalaba que un ministro debía ceñirse a lo que ha aprobado en un caso similar.