Grillas en la campaña de Xóchitl

Y fue Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de la precandidata del Frente, Xóchitl Gálvez, la que ayer tuvo que salir al paso de los amagos que hizo el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles, de abandonar la tarea que le asignaron en el Frente —el desarrollo del plan para el campo— por lo que acusó como “constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez”. El perredista ayer hizo público lo anterior con un efecto que no sólo fue el de rechazar la encomienda, sino mostrar inestabilidad, nos comentan. El caso es que le respondió Kenia: “Querido Silvano, la próxima presidenta de México no ha hecho comentarios sobre tu persona. Tú y todos somos importantes para detener a este gobierno que ha frenado el desarrollo y continúa abrazando a los delincuentes permitiendo los balazos a los ciudadanos”. Uf.

Detención relevante

Y fue en Guerrero donde la fiscalía estatal, a cargo Sandra Luz Valdovinos, acaba de dar un paso importante para hacer justicia en el asesinato de Víctor Manuel Salas, quien fuera fiscal regional de Tierra Caliente. Y es que, se informó ayer, la institución consiguió detener a Max “N”, a quien se ubicó como uno de los presuntos autores materiales del homicidio. Como parte de las acciones relacionadas con la carpeta de investigación que se abrió por el caso en septiembre pasado, se llevaron a cabo labores de inteligencia, investigación y diligencias periciales, así como filtros y recorridos de seguridad en los municipios y localidades de Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán. De estas mismas que permitieron identificar a algunos de los presuntos autores materiales de este hecho. El detenido pertenece a la Familia Michoacana y ya fue presentado ante un juez que lo vinculó a proceso. Ahí el dato.

Crean el ex-PRIMor

Con la novedad de que tres políticos que hasta hace pocos días eran connotados militantes del tricolor habrán de sumar fuerzas entre ellos para tratar de ubicarse en espacios de relevancia en momentos de definiciones como son los de precampañas. ¿De quién se trata? Ah, pues de los ahora expriistas Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa; Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, y Eruviel Ávila, senador de la República. Y es que ya circula en redacciones, nos comentan, la invitación a la presentación en sociedad de su agrupación política llamada Alianza Progresista, que tendrá lugar en un conocido hotel de Reforma. Nos hacen ver que, de una u otra manera, los tres políticos hoy apartados del cobijo del tricolor y en algunos casos hasta peleados con el dirigente de ese partido, Alejandro Moreno, han mostrado afinidad por el proyecto de Morena, la 4T y su abanderada, por lo que su agrupación, nos dicen, mejor debería llamarse ex-PRIMor. Cómo son.

Marcelista va por ÁO

Nos recomiendan poner atención en la designación del precandidato único de Morena a la alcaldía Álvaro Obregón, que recayó en el diputado federal del PVEM, Javier López Casarín. Y es que, para más señas, López Casarín es el legislador más marcelista entre los marcelistas. Hay quien piensa que si con ese dedazo las cúpulas del guinda se querían congraciar con el excanciller Marcelo Ebrard, podrían haber hecho lo contrario, pues se trata de una de las demarcaciones que más amarradas tiene la oposición, por el buen gobierno de Lía Limón, quien, por cierto, será la candidata del Frente Amplio. Por otro lado, la nominación del marcelista seguramente causó molestia entre los personajes que desde hace tiempo suspiraban por esa candidatura, entre ellos Eduardo Santillán Pérez, representante de Morena ante el IECM.

PAN y Gobierno del Edomex sacan Presupuesto

Así que en el Estado de México, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso estatal, Enrique Vargas, hizo un reconocimiento al trabajo y profesionalismo de la secretaria de Finanzas de la entidad, Paulina Moreno, cuya disposición, refirió, fue clave para que el trabajo legislativo avanzara de manera fluida y con lo cual se logró que la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2024 se diera contemplando temas que al PAN mexiquense interesaban como seguridad y salud, entre los que más preocupaban, al igual que otros, como las infracciones de tránsito, que fueron disminuidas en comparación a como venían proyectadas. Nos hacen ver que fue así que se logró la concreción de acuerdos que permitirán atender a la población de los 125 municipios mexiquenses. ¿Qué tal?

Zacatecas, en el fondo

Muy lamentable, nos dicen, el asesinato, ayer, del presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, Cuauhtémoc Rayas Escobedo. Se trató del segundo homicidio de alto impacto en la entidad en menos de dos semanas, pues el 7 de diciembre fue ejecutado Pablo Arteaga, quien era jefe de Seguridad del penal de Cieneguillas. Y por si fuera poco, el 30 de noviembre fue ultimado el director de la Policía Municipal de Fresnillo, Antonio Soledad Pérez, con lo que son tres crímenes de alto impacto en menos de un mes. A estos hechos se suma el ataque, el pasado sábado, a un convoy de la Policía Estatal, con saldo de un agente muerto, el oficial número 33 que pierde la vida en Zacatecas en lo que va del año. Toda esta violencia confirma, nos dicen, que en la entidad gobernada por David Monreal, como reza el título del cuento de Edmundo Valadés, la muerte tiene permiso.