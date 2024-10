“Todos somos Guerrero”

Y es la gobernadora Evelyn Salgado quien se ha mantenido en todo momento al frente del despliegue que ha hecho el estado de Guerrero de todas sus capacidades para atender antes, durante y después de su paso, los efectos del huracán John. No ha pasado día en el que no se le vea en acciones de coordinación y supervisión, tanto en recorridos en territorio, como en reuniones de equipos encargados de tareas diversas. Tampoco ha dejado de estar presente en las redes difundiendo información para apoyar a los guerrerenses. “No están solas, no están solos, seguimos con los recorridos, vamos a las comunidades de la Sierra, hasta el último rincón, todas las regiones van a contar con nuestro apoyo. Hemos estado enviando brigadas de compañeras, compañeros apoyando, vamos a estar en Chilpancingo y la región Centro, no me olvido de la Costa Chica”, ha mencionado la mandataria estatal ayer, en una transmisión durante un recorrido por la capital del estado. Les ha dejado el mensaje de que “todos somos Guerrero, si nos volvemos a caer, nos volveremos a levantar”. Ahí el dato.

Continuidad y certeza a medios

La Presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por un nuevo modelo de comunicación, dividiendo tareas, abriendo nuevas líneas de interlocución y donde el nombramiento de Alfonso Brito como titular de la Coordinación de Vinculación e Información de la Presidencia de la República mantiene el canal, que la ahora mandataria tuvo con los medios de comunicación durante la campaña, así como en momentos posteriores en los que ha habido un interlocutor profesional y respetuoso en la operación diaria, a pesar de intensidades y estridencias que llegan a generarse en los procesos editoriales y periodísticos.

Buen comportamiento

Como en la escuela, el Congreso de la Unión prometió portarse “bien”. Y es que legisladores de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados acordaron “comportarse a la altura” de la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo que se llevará a cabo hoy. El vocero de Morena, el diputado Arturo Ávila, dijo que el compromiso se tomó en la Junta de Coordinación Política por tratarse de un evento republicano y un suceso histórico. “Es un evento republicano, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, ya lo anunció nuestro coordinador Ricardo Monreal, para que todas las fracciones parlamentarias nos comportemos a la altura de un evento republicano; no es menor, es un suceso histórico: la primera Presidenta de México”, dijo. El tono de la conducta, nos dicen, lo marcarán los posicionamientos de las fuerzas políticas representadas, que se darán antes de que Claudia Sheinbaum llegue al Palacio Legislativo de San Lázaro. Pendientes.

¿Y López-Gatell?

Muchos se preguntan a qué se dedicará a partir de este martes el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y es que en la enorme lista de 35 cargos derivados dentro del gabinete ampliado que dio a conocer ayer por la tarde la Presidenta Claudia Sheinbaum, el nombre de don Hugo no apareció. Hasta donde se sabe, los cargos chicos y grandes ya se agotaron y quien fuera responsable del manejo de la pandemia de Covid-19 no alcanzó acomodo. Tampoco se sabe nada de que pudiera llegar a tener algún espacio en el equipo de la Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, por más que él intentó acercarse a ella para apartar una silla en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. López-Gatell, nos dicen, carga sobre su espalda una pesada loza, por el pésimo manejo de la pandemia y por el desabasto de medicamentos. Quien lo contrate sabe a lo que se expone. Quizá por eso hasta ahora, como se dice en estos casos, no ha sido requerido. Uf.

Asesta SSC golpe a cártel

Fuerte revés el que recibió la agrupación criminal conocida como Cártel Nuevo Imperio, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Pablo Vázquez Camacho, en conjunto con autoridades del Estado de México e hidalguenses, así como con las Fuerzas Armadas, capturaran a Leonel “N”, alias el Leo y a Raúl “N”, alias el Rafaca, presuntos autor material e intelectual del asesinato del Jefe Milton Morales Figueroa. El segundo detenido, supuesto integrante de dicho cártel, es pieza clave en este entramado porque, se ha informado, personal del agente ultimado lo capturó en 2023 junto con su mano derecha. No obstante, salieron de prisión y planearon y ejecutaron el crimen del 21 de julio pasado. Nos recuerdan que, en este caso, sólo cuatro días después de ocurrido, la Fiscalía capitalina anunció la captura de El 20, supuesto líder del Cártel Nuevo Imperio, grupo al que desde 2020 las autoridades capitalinas le han desarticulado cinco células. Si bien aún falta por detener a dos de los 11 implicados en el homicidio del jefe Milton, las instituciones de seguridad han avanzado rápido en las indagatorias y, a ese paso, no tardan en caer.

Van a seguir el paro

Con la novedad de que ha comenzado un nuevo Gobierno y las tensiones por la reforma judicial prevalecen. Fueron los jueces y magistrados quienes ayer determinaron continuar con el paro de labores en el que sólo atienden casos urgentes. Y es que luego de efectuar una votación en la que de mil 342 participaron, 510 votaron por volver a actividades y 832 por no hacerlo. Han considerado que el cambio de administración podría cambiar las cosas y han incluso señalado que “las condiciones para un diálogo se posibilitan”. Insisten en que en los distintos foros que se realizaron sus argumentos no fueron escuchados e incluso las participaciones de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que agrupa a las personas juzgadoras, fueron canceladas. “Se atropellaron las propuestas, se les minimizó y se les dejó en claro que la reforma iría porque iría”, señalaron. Los frentes abiertos por la reforma ya están sobre la mesa de pendientes de los integrantes de la nueva administración, nos comentan.