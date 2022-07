Guerrero y las normales

Y quien ayer hizo una relevante reivindicación de la educación normal, es decir, la formadora de docentes y además referencial en su entidad, fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. “Las escuelas normales representan la vocación educativa más pura y más revolucionaria, en sus aulas se forman las hijas e hijos del pueblo que en muchas ocasiones no tienen otra opción para estudiar el nivel superior”. Señaló lo anterior durante la entrega de equipos de cómputo a alumnos, en un acto al que asistieron el secretario de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez; el secretario de Finanzas, Raymundo Segura, así como los diputados Masedonio Mendoza y Rafael Navarrete, integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del estado, entre otros funcionarios estatales.

Otra vez en problemas

Hace unos meses, en las benditas redes, a alguien se le ocurrió escribir: “Sandra Cuevas está en problemas, no importa cuándo leas este mensaje”. Bueno, pues ese tuit volvió a ser certero, porque resulta que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que abrió una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, luego de que se diera a conocer que hace unos días se transportó en una camioneta que no tenía placas y sí un supuesto permiso presuntamente emitido por alguna autoridad de movilidad en la capital…, pero que se presume que sería falso. A través de su vocero, Ulises Lara, la Fiscalía informó que indaga si hubo un uso indebido de documento para identificación de vehículos automotores. “La Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales indaga la autenticidad de dicho documento… y reitera que no tolerará conductas al margen de la ley”. Ahí el caso.

Que no hay opciones “a la medida”

Luego de que el senador Ricardo Monreal anunció que participará para ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República, siempre y cuando el método interno no sea la encuesta, el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, no tardó mucho en salir a responderle que “los estatutos son muy claros”. ¿Y esto qué significa? Ah pues que, según dijo, sólo hay dos caminos: el consenso y la encuesta, por lo que remarcó que “no podemos hacer un menú de distintas opciones, de qué opción te gustaría a ti en el proceso de 2024; tenemos que seguir lo que dicen los estatutos”. Además, aseguró que la encuesta es la única forma para garantizar la veracidad de los resultados, “porque ésa no la controla nadie”. Ya se verá si Monreal Ávila cede en algún momento a esta postura, da la batalla o, como no pocos especulan, termina, tarde que temprano, en las filas de la oposición.

Así se llevan los poblanos

Apenas en la entrega de ayer comentamos aquí acerca del grillerío que se ha desatado entre las “corcholatas” poblanas. Nos quedamos cortos. El intercambio de acusaciones serias que observamos ayer entre distinguidos personajes de la 4T en Puebla no es otra cosa que un capítulo más en la guerra por la sucesión. Sólo que ahora sí no se midieron. Y es que el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador Miguel Barbosa —además contra Alejandro Armenta y contra Santiago Nieto—, y éste le respondió con acusaciones veladas sobre delitos muy graves. Decirle que es priista fue una caricia, comparado con lo otro que le endilgó. Y claro, los más felices con este pleito son los de enfrente, en donde, nos aseguran, hay cartas fuertes para competir.

Confianza en la visita

El Presidente, nos aseguran, está muy confiado en que, del encuentro con su homólogo Joe Biden, obtendrá importantes beneficios para los mexicanos residentes en Estados Unidos y para quienes migran en busca de mejores oportunidades. Nos hacen ver que tiene claro que para tener resultados de peso es central, aunque no basta la voluntad presidencial, pues también falta el apoyo de congresistas entre quienes se encuentran algunos con los que está enfrentado —Bob Menéndez, Marco Rubio o Ted Cruz— y no desaprovecharán la oportunidad de lanzar algún buscapiés. La de hoy es sólo una visita de trabajo, no de Estado, pero sí permitirá, por lo pronto, dar una señal de mayor proximidad entre presidentes, nos comentan.

Otro trancazo a Alito

Pues resulta que el caso de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, no termina de tener nuevos episodios o quizá habrá que denominarlos rounds. De los dos últimos: el de su retención por una alerta migratoria en el aeropuerto y el de la supuesta investigación de la FGR por cinco delitos, nos dicen, pareció salir bien librado. Tanto que el propio Presidente aclaró sobre la difusión del tuit que se refería al tema como un error. Sin embargo, el frente que tiene abierto con el gobierno de Campeche parece no tener fin y hoy la mandataria de esa entidad, Layda Sansores, lanzará un nuevo misil, es decir, un nuevo audio del líder priista. Desde hace unos días, la morenista ha venido generando expectativas sobre el nuevo trancazo que alcanzará, según ha advertido, no sólo a Alito sino al tricolor completo. Uf.