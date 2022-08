Harfuch en 2024, pero…

Interesantes, nos comentan, las declaraciones que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio al diario español El País. El jefe de la Policía capitalina reveló que tiene la mira puesta en el 2024, pero no para ocupar un cargo de elección popular, sino para seguir sirviendo en lo que sabe hacer muy bien: combatir la inseguridad. García Harfuch dijo que si Claudia Sheinbaum llegara a la Presidencia de la República, “me gustaría que me diera también la oportunidad de ayudarle y de poder hacer algo por mi país a nivel federal”. El funcionario confirmó al diario ibérico lo que ya antes había afirmado, en el sentido de que no aspira a una candidatura, porque con el cargo que desempeña “no es posible hacer campaña y tu trabajo al mismo tiempo”. Ahí el dato.

Y aquí Monreal nomás no puede



Nuevamente la violencia del crimen organizado se ceba sobre la policía de Zacatecas, entidad gobernada por el morenista David Monreal. Ahora dos agentes estatales perdieron la vida en un ataque directo ocurrido contra una comandancia ubicada en el municipio de Luis Moya, en donde los elementos estaban comisionados. Hasta la tarde de ayer no había datos sobre la detención de los responsables del ataque, tras una movilización en la que participaron diversas dependencias estatales y federales. El caso no resulta menor, nos comentan, sobre todo si se tiene en cuenta que Zacatecas es el estado que tiene la tasa más alta de uniformados asesinados, con 1.8 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con un reporte de la organización Causa en Común. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a la que estaban adscritos, expresó sus condolencias por el hecho en dos breves mensajes, el mandatario estatal hasta anoche no lo hacía. Uf.

Entre diagnóstico serio y rebatinga



El que ayer salió a expresar la disposición de los consejeros del INE para participar en la revisión de las reglas electorales fue Lorenzo Córdova, quien, sin embargo, subrayó algunas condiciones importantes para acometer esa tarea. Para empezar, la necesidad de partir de un diagnóstico real y serio y “no fundado en prejuicios e información falsa”, la segunda, la pertinencia de los ajustes, pero no para propiciar un retroceso; la tercera, la necesidad de un amplísimo consenso para que luego ninguna fuerza se aparte del respeto a los procesos electorales alegando no haber sido parte en los acuerdos para reformar las reglas. Ok. ¿Y qué es lo que se tiene hasta ahora? Bueno, pues, nos cuentan, foros distintos de dos bloques legislativos en los que los debates de pronto quedan opacados por rebatingas de auditorios.

Estirando la liga



Con la novedad de que las bancadas con representación en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dieron ayer el mensaje de que “acatan” el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena incluir en la Comisión Permanente a Movimiento Ciudadano —luego de que este partido, que comanda Dante Delgado, presentara y ganara una impugnación en la materia—. Y es que resulta que ayer determinaron pedir un periodo extraordinario de sesiones y ajustar a los integrantes de la Permanente para atender el resolutivo. A esta decisión se sumó incluso el coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien, sin embargo, nos dicen, no deja de cuestionar la decisión del Tribunal al considerar que se extralimita. Así que será en función de lo que resuelva la propia Permanente sobre las solicitudes de la Jucopo si se le pone hielo al asunto y el acatamiento pasa del mensaje al hecho consumado o si se sigue escalando el choque.

El relevo en la SEP



Y fue el Presidente quien el sábado pasado habló de manera elogiosa de Raquel Sosa, encargada del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, durante un evento en Colima. “Fuimos contemporáneos en la facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, nada más que Raquel tomó el camino de la academia. Somos casi de la misma edad. Ahí les dejo de tarea que imaginen quién tiene más edad. Pero ella es una mujer muy inteligente, mucho, mucho, mucho muy inteligente, con muchas convicciones”, dijo. Los señalamientos hicieron levantar la ceja a más de uno, sobre todo ante la próxima salida de Delfina Gómez de la Secretaría de Educación y la necesidad de poner ahí un relevo. Momentos antes, sin embargo, la propia Raquel había dicho a periodistas que le preguntaron si se apuntaría que “no, yo no”. Le diría lo mismo al Presidente en caso de que éste la requiera para el encarguito. Pronto se verá, nos señalan.

“Corcholatas” activas



Tienen razón, nos dicen, quienes notan que hasta los domingos hay información generada por la mayoría de los presidenciables, oficiales y no, de Morena. Para algunos quizá tenga que ver con el posicionamiento que están buscando entre la gente, en el proceso adelantado de cara al 2024. Entre que sí y que no, ayer tres “corcholatas”, dos oficiales, y una que no lo es, tuvieron actividades que reportaron puntualmente: Claudia Sheinbaum anduvo en Veracruz, donde muchos funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, y por supuesto también el propio gobernador, aprovecharon para tomarse la foto con la Jefa de Gobierno; Marcelo Ebrard reportó su presencia en la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acto relevante de la izquierda latinoamericana, y Ricardo Monreal grabó un video a pie de Palacio Nacional para presumir autonomía y anticipar que buscará ser Presidente, aunque la nomenclatura “intentará erigir una facción en el poder”. ¿Así o más movidos?