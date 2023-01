La herencia de Carlos Joaquín

Quien dejó mucha basura debajo de la alfombra es el exgobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González, listo ya para asumir el cargo de embajador de México en Canadá. El pasado 24 de septiembre, Joaquín entregó un estado sumido en la delincuencia, a la cabeza en tasa de violación, con 22.7 crímenes por 100 mil habitantes, y tercer lugar en incidencia delictiva en general, con 259.4. Además, con alza en homicidios, corrupción de menores y narcomenudeo. Como parte de su herencia, el otrora aliancista y ahora cuatroteísta dejó una deuda pública que supera los 26 mil millones de pesos. Una asociación civil recolectó firmas para pedir al Senado que el exmandatario no fuera ratificado, pero la petición no fue atendida. El caso es que la mancha ahí sigue.

Gobernadores al iniciar el año

Nos recomiendan echarle un vistazo al más reciente ranking que elabora CE Research para saber cómo arranca el posicionamiento de los gobernadores en 2023. El primer lugar lo ocupa el panista Mauricio Vila, de Yucatán; el segundo la morenista Marina del Pilar Ávila, de Baja California; el tercero la panista Tere Jiménez, de Aguascalientes; el cuarto el panista Mauricio Kuri, de Querétaro, y el quinto Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato. ¿Y quiénes ocupan los últimos tres lugares, en el fondo del sótano? son Cuahtémoc Blanco, de Morelos; Carlos Manuel Merino, de Tabasco, y David Monreal, de Zacatecas. La medición se realiza, reporta la publicación, a través de 19,200 llamadas, 600 por cada estado de la República.

El llamado a no politizar

Y fue la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien ayer, a propósito del sangriento motín ocurrido el domingo pasado en el penal de Ciudad Juárez, hizo una relevante petición: “No politicemos estos terribles acontecimientos”. Señaló que el gobierno que encabeza asume la responsabilidad correspondiente y por eso trabaja para cambiar de fondo el problema de la inseguridad y del sistema penitenciario. Sin embargo, recordó también que la violencia que surge en los penales es un cáncer que afecta a todo el país. “Estamos viviendo consecuencias de la corrupción y la inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente”, advirtió. Además sentenció que a los ciudadanos de nada les sirve ver a los políticos echando culpas. Ahí el mensaje.

¿Dónde aterriza Biden?

Todo parece indicar que el avión presidencial que transportará a Joe Biden a México no aterrizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por motivos de seguridad. A pesar de la petición del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el servicio secreto de Estados Unidos, encargado de la seguridad del mandatario, habría decidido la noche del lunes que no utilizará el AIFA, mientras no tenga la certificación internacional. Esta determinación iría en contra de las expectativas de Palacio, que apelaba a una definición política de respaldo por parte de su par estadounidense. Sin embargo, habrá que esperar, pues las fuentes consultadas dejaron que el Presidente pueda hacer el anuncio oficial final este miércoles.

Banderazo… ¿para ir al choque?

Aunque el calendario electoral establece el inicio del proceso en el Estado de México a partir del 1 de enero, será este miércoles cuando el Consejo General del Instituto Electoral local sesione formalmente para dar arranque a los comicios, con los que se renovará la gubernatura mexiquense. A la sesión en las instalaciones del organismo están convocados los representantes de todas las fuerzas políticas, por lo que se prevé que asistan los líderes locales de los partidos. También estarán presentes autoridades de los tres niveles de gobierno, para ratificar su compromiso para sacar adelante las elecciones en el estado con el mayor número de personas registradas en el padrón electoral. Con el anuncio que se haga hoy, arranca la elección más importante del año en la que, para algunos, el PRI con sus aliados y Morena con los suyos irían a un choque de trenes.

Mujeres se empoderan

Un día después de la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra mujer, María Manuela García Cázares, fue nombrada titular del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. La decisión tomada por los integrantes del Poder Judicial fue celebrada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien se dijo dispuesto a “trabajar de la mano” con la nueva presidenta. Nunca más atinada la afirmación que hizo ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando dijo que “las mujeres podemos ser todo”. Y en efecto, nos hacen ver, estamos viviendo tiempos en los que las mujeres están escalando puestos en donde se toman decisiones relacionadas con el interés común. Hay quienes están convencidos de que están dadas las condiciones para que las mujeres lleguen a sitios aún más altos. Ya se verá.