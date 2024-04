Hermano de góber morenista, con Manlio

Más de uno levantó la ceja ayer, nos comentan, al enterarse que Manlio Fabio Beltrones, quien en estos días hace campaña en pos de un escaño en el Senado por Sonora, se hizo del apoyo nada menos y nada más que de Miguel Ángel Castro Cosío. Y sí, el apellido a muchos les suena porque se trata del hermano del gobernador morenista de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío. El respaldo de Miguel Ángel, ofrecido durante un encuentro de más de una veintena de organizaciones agrupadas en el colectivo Cajeme Unido, no es menor, nos hacen ver, pues se trata del histórico líder de la Unión General Campesina Popular. “Cuando él fue gobernador del estado a nosotros los acuacultores nos ayudó, nos apoyó, escuchó y entendió correctamente qué podíamos hacer en el tema de la acuacultura”, resaltó Castro Cosío, quien llamó a un voto de castigo al partido guinda. Ahí el dato.

“Un plan espectacular”



Así que el Council of the Americas, en el que participan representantes de unas 220 empresas del mundo calificó ayer la propuesta de gobierno de la candidata Claudia Sheinbaum como “espectacular”. Fue en el Hotel Saint Regis, en Reforma, donde la abanderada morenista tras hacer una presentación de sus propuestas recibió la siguiente respuesta de Susan Segal, presidenta de la organización: “Espectacular, qué plan. Ni mi país que está en periodo de elección tiene un plan tan extensivo y para un desarrollo tan fuerte. Yo creo que es un plan espectacular y lo que me impresiona mucho es que es para todo México. Lo que dice usted de Prosperidad Compartida es verdad, porque está pensando en cada milla del país. La felicito muchísimo por su plan”. La candidata morenista, nos comentan, aprovechó el foro para anticipar que la revisión al T-MEC es factible que sea sin grandes problemas. Así que, nos dicen, fueron dos mensajes bien recibidos por el capital extranjero.

Alertas en Campeche



Y fue en Campeche donde fue asesinado a tiros un empresario, y su esposa herida, cuando circulaban a bordo de una camioneta por la carretera federal en el tramo Xpujil-Chetumal. Los primeros reportes de los que daban cuenta varios medios locales indicaban que la pareja fue aparentemente interceptada por hombres armados quienes dispararon en varias ocasiones al vehículo. Las balas alcanzaron al empresario quien falleció en el lugar, en tanto que su esposa fue trasladada de emergencia al hospital, para su atención. Lo anterior viene a cuenta, porque entre quienes pulsan con regularidad los temas de criminalidad en la entidad, nos hacen notar que no se pueden perder de vista este tipo de hechos y tampoco que en el estado persiste el problema del paro de quienes se encargan de atender la seguridad. Un incremento de la actividad delictiva sumado a la reducción de las capacidades policiacas en la entidad a cargo de Layda Sansores, es algo que no suena nada bien, nos aseguran.

Aplanadora activada



Nos cuentan que Morena en la Cámara de Diputados seguirá recurriendo a la aplanadora, pues se prevé que en la sesión que la Comisión de Justicia que se llevará a cabo hoy, apruebe las minutas que envió el Senado de la República sobre las polémicas reformas en materia de amparo y amnistía, de manera que en la sesión del pleno de este mismo miércoles se aprobarían dichos proyectos. Sin embargo, habrá que ver qué ocurre con otras reformas que el Presidente de la República envió el 5 de febrero. Será hasta este martes cuando la Junta de Coordinación Política presentará un informe sobre los diálogos que se llevaron a cabo y después, la ruta a seguir. Aunque el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, prefirió no adelantar nada, según dijo, por “prudencia”, sí sostuvo que “el Partido Acción Nacional considera que ya no es tiempo, son constitucionales, requerimos construir la mayoría calificada; entonces, yo no quisiera ahí anticipar nada, quisiera ser prudente y esperar a lo que mañana determine la Junta”. Pendientes.

Otra vez llamas en Tabasco



Y hablando de la criminalidad en los estados, nos hacen ver que otra vez Tabasco atrajo las miradas por la repuesta criminal que sobrevino a una serie de capturas realizadas ayer por la autoridad estatal. Y es que en la carretera Cárdenas-Comalcalco, sujetos incendiaron un autobús de ADO tras exigir a los pasajeros que lo desalojaran. También, en el mismo lugar, le prendieron fuego a una grúa que trasladaba un vehículo. Hasta anoche se presumía que el detonante de esta acción violenta fue la detención de cuatro personas en un poblado de la Chontalpa, en hechos en los que, además de las aprehensiones, dos presuntos delincuentes murieron. Ayer mismo un suceso similar se dio en la carretera Huimanguillo-Cárdenas, pues ahí también se reportó una camioneta incendiada, en acontecimientos que hicieron recordar, aunque en distinta magnitud, lo ocurrido apenas el 22 de diciembre pasado. Uf.

Y una y otra vez, Morelos



Y donde no pasa un día en el que la violencia criminal que creció durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, se haga presente es en Morelos. Y lo más grave, nos comentan, es que eso esté empañando y poniendo en riesgo el proceso electoral de la entidad. Porque esa violencia no sólo alcanza a los partidos y abanderados de los partidos de oposición, sino también a los de Morena. Y es que ayer quien recibió una amenaza brutal fue la candidata del partido guinda a la presidencia municipal de Temixco, Juanita Ocampo, a quien dejaron además de dos pancartas un cuerpo desmembrado. Ocampo es madre de Gisela Mota Ocampo, quien fuera asesinada el 2 de enero de 2016 unas pocas horas después de haber asumido la presidencia de Temixco, una plaza que se encuentra en disputa entre dos grupos criminales.