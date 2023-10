Resulta que uno de esos episodios que retratan la picaresca política del México mágico circuló ayer en las benditas redes. Y lo protagoniza un regidor del municipio de San Pedro Cholula, de nombre Alejandro Oaxaca, quien en plena entrevista que le hacía un medio local fue increpado por un sujeto que pasaba por la calle. “Ponte a trabajar”, le dijo al pasar a su lado. Oaxaca entonces decidió no quedarse con las ganas y mientras sigue la videograbación se voltea hacia quien le gritó y le responde también alzando la voz: “¡Qué te importa, cab…, qué te importa, hocicón, mantenido, vividor!”. A lo lejos le reviran: “Tú vividor, yo estoy trabajando, no robando como tú”. Y el regidor vuelve a la carga: “¡Y tú robando con tu hermana, vividor!” Después recupera un poco la compostura y asegura que quien lo descalificó es un hermano de la presidenta municipal, Paola Angón de origen panista. “Está cuestionando mi actuar, que me lo cuestione la gente”. El video, nos comentan, da entre risa y pena. Uf.

Las listotas de Morena



Como se esperaba, Morena terminó abultando las listas de aspirantes que medirá en las encuestas de las que resultarán los coordinadores estatales por la Defensa de la Transformación y futuros candidatos a las 9 gubernaturas que estarán en juego en 2024. Y es que las listas preliminares definidas por los Consejos estatales del partido guinda sumaban 36 nombres y ahora, la final, a la que le metió mano la Comisión de Encuestas se cerró en 56. Llaman la atención, nos comentan, estados como Chiapas, Yucatán o Puebla donde quedaron hasta 7 finalistas en cada uno. En la primera, por ejemplo, se sumó el nombre de Eduardo Ramírez Aguilar, en la segunda el de Jorge Carlos Ramírez Marín y en la tercera el de Alejandro Armenta. También consiguieron su pase la polémica Patricia Armendáriz y Antonio Pérez, papá del Checo Pérez. Entre los doblemente cepillados están Lucía Meza en Morelos y Ricardo Peralta en la CDMX.

El espinoso caso Aburto



En lo que parece ser un último intento por mantener a Mario Aburto en la cárcel, ayer la FGR anunció que acudirá a la Corte para impugnar el amparo que un Tribunal Colegiado le concedió a Mario Aburto. Y es que el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio con la resolución favorable está a un paso de recuperar su libertad. Lo anterior porque la mayor sanción que recibiría en una nueva sentencia —la cual se basaría en el Código Penal de Baja California—, sería de 30 años, tiempo que se cumple en marzo del año próximo. El anuncio de la FGR se ha dado apenas un día después de que el Presidente pidiera a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, revisar los recursos de los que dispondría el gobierno para actuar en el caso. “No es un asunto nada más legal o jurídico cuando se trata del homicidio de un candidato a la Presidencia”, señaló entonces.

Empujón a Nahle



Y por cierto que tras la difusión de las listas definitivas de Morena lo que se precipitará ahora son las renuncias o licencias de quienes en ellas aparecen y aún desempeñan algún cargo público. Así fue el caso de Rocío Nahle, quien ayer dejó de ser secretaria de Energía, porque buscará ser candidata al gobierno de Veracruz. Por lo pronto vaya empujón, nos comentan, el que le dio el Presidente, quien publicó un video de casi cinco minutos en los que si bien evitó mencionar la contienda morenista, le agradeció su apoyo y contribución. “Ella ha presentado su renuncia porque va a destinar su talento, su trabajo, en otra actividad y le deseamos lo mejor, porque consideramos que lo merece. Es una mujer excepcional, buena, como profesionista, tiene principios tiene ideales y es una mujer honesta”, dice el mandatario y enseguida recuerda que a la funcionaria le tocó construir la refinería Dos Bocas. “Fue la encargada de hacer esa magna obra en tiempo récord y qué les parece si le tributamos un aplauso”. El Presidente cuenta con poco más de 10 millones de seguidores en la red X. Así que los demás aspirantes a echarle ganitas.

Raspón a Ana Guevara



Nueva exhibida a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, la que hicieron anoche Latinus y el periodista Carlos Loret, nos comentan. Y es que resulta que en un trabajo de investigación detectaron que la funcionaria pagó con recursos del erario 27 vuelos con destino a su natal Sonora, de los cuales 16 se hicieron en fin de semana y sin que hubiera registro de que varias de esas fechas realizara actividades oficiales. El trabajo reporta que la exvelocista realizó 56 vuelos que fueron pagados con fondos públicos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 17 de julio de 2023, de éstos casi la mitad fueron a su ciudad natal. Se revela que a diferencia de los 27 viajes a Hermosillo, sólo ha realizado 10 a destinos como Guadalajara, 5 a Cancún y 5 a Monterrey y que el costo de los vuelos a Sonora fue en total de 242 mil pesos. Recientemente denunciada por la Auditoría Superior de la Federación, Ana Guevara ha estado bajo cuestionamientos sobre al manejo del presupuesto a su cargo y por haberles retirado apoyos a atletas.

La dejan fuera



Y hablando de las listas de finalistas de Morena que quedó más que ampliada con la idea de disipar inconformidades de aspirantes previamente cepillados, resulta que sí hubo al final quien no entró a la contienda. Se trata de Federica Quijano, exintegrante del grupo Kabah, y quien se ubicaba con una opción afín al Partido Verde. Y es que la legisladora informó la víspera que en la encuesta de reconocimiento de Morena, que sirvió para extender la lista y a muchos ayudó, a ella al final no mucho, porque resulta que Morena no preguntó a la gente si conocía a Federica, alias con el que todo mundo conoce a la legisladora, sino a una tal Janine Quijano, su nombre real, que nadie ubica. Ayer su nombre no fue incluido y ya no podrá buscar la gubernatura. Al menos no por la 4T.