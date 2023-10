Le roban el coche a edil… ¿y la GN?

Ya ni a la autoridad respetan los criminales, nos comentan. Y prueba de ello es el asalto con violencia del que acaba de ser víctima la alcaldesa morenista de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Itzé Camacho Zapiain, en la autopista Siglo XXI, específicamente en el tramo que se encuentra tras cruzar la caseta de Las Cañas. Fue la propia funcionaria quien dio cuenta de cómo ocurrieron los hechos y lamentó: “En esta ocasión fui yo la afectada... sin embargo, el tema no es mi seguridad, es la seguridad de todos los ciudadanos la que está en riesgo” y relató: “Nos quitaron el carro con armas, apuntándonos, dejamos el auto”. Tras el hecho, en una ambulancia le dieron un aventón a otro poblado, donde le hicieron el favor de trasladarla a su destino. Por cierto que Itzé también acusó que desde antes de que fuera presidenta municipal había denunciado la inseguridad que privaba ¡en el tramo del asalto!, y nada pasó: “Estamos volviendo para atrás”. Pos dónde andará la Guardia Nacional. Uf.

Respiran los cepillados

Con la novedad de que ayer respiraron con alivio muchos morenistas cuyos nombres habían sido cepillados por los Consejos Estatales de Morena en los procesos internos para designar a los candidatos a las 9 gubernaturas que estarán en juego en 2024. Y es que ayer se difundieron entre los que se anotaron a dichos procesos los resultados de las encuestas de reconocimiento que se levantaron de manera paralela a la decisión de los consejos estatales. Y más tardaron en decirles a los cepillados cómo salieron en esos sondeos que éstos en apurarse a informar que lo más seguro es que sí entrarán a las encuestas finales de la 4T, entre ellos senadores como Eduardo Ramírez o Alejandro Armenta. Será hoy cuando Morena confirme quiénes al final entrarán a la carrera por el carril de afuera. Por lo pronto, pendientes.

Avance en indagatorias

Y fue la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que encabeza Sandra Luz Valdovinos, la que ayer dio a conocer que el departamento de identificación humana de la dependencia ha logrado dar con la identidad de 13 de 17 cuerpos que fueron localizados en diferentes sitios ilegales de entierro en el poblado de Carabalí, en Acapulco. En ese sentido, se informó que uno de ellos corresponde a Moisés Tomás Juárez, quien fuera dirigente en el PRD. Ayer mismo se realizaban los trámites que permitirán la restitución del cuerpo a sus familiares. En las investigaciones por la privación de la libertad de siete personas de un centro de rehabilitación en la colonia Vista Hermosa, hasta ahora se han localizado, identificados y restituido cuatro cuerpos. No se cuenta con denuncia de uno más, sin embargo, el pasado 11 de octubre agentes de la Policía Investigadora Ministerial localizaron a un familiar que otorgó una muestra genética. Mientras se continúa con la búsqueda de Julio Pérez García y María Perla Guzmán, se informó.

Apuran salidas

Con la novedad de que el Gobierno de México decidió cambiar la estrategia para sacar a los connacionales que se encuentran en Israel, país que entró en conflicto con Hamas, tras los ataques terroristas que perpetró este grupo radical. Los paisanos ya no serán trasladados de Tel Aviv al AIFA, sino de Tel Aviv a Madrid, como parte de un puente aéreo que permitirá apurar las salidas. “Mañana salen los dos aviones, pero como son muchas personas y está escalando lamentablemente el conflicto, queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente aéreo”, informó ayer el Presidente en la conferencia mañanera, al reconocer que “no nos podemos tardar tanto”. En esto último tiene razón, nos comentan, pues apenas anoche se informó de una muy posible incursión de tropas israelíes a Gaza y también en el día se reportó el ataque contra aeropuertos de Siria y surgieron voces de funcionarios de Irán que sugieren que las tensiones podrían seguir expandiéndose en la región.

En la embajada de Israel

Llamó la atención que este jueves, durante una conferencia de prensa en la embajada de Israel en México para informar sobre la situación del conflicto en aquella región de Oriente Medio, no estuviera presente la titular de la representación diplomática, Einat Kranz Neiger. En días pasados, la embajadora criticó la postura del Gobierno de México ante el conflicto, la cual vio tibia y sin firmeza para condenar al ataque terrorista perpetrado por Hamas. Sus señalamientos tuvieron respuesta inmediata tanto de la canciller Alicia Bárcena como del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que en medio de este reciente diferendo no se puede perder de vista que hay asuntos compartidos entre las dos naciones, en los que está de fondo la necesidad de cooperación, como son los casos de las extradiciones pendientes de Andrés Roemer y de Tomás Zerón, perseguidos por la justicia mexicana, procesos que están y, ahora por las circunstancias actuales, podrían seguir estando en espera.

Invitación y alegato

Con la novedad de que el nombre de Marcelo Ebrard sigue encontrando cabida en espacios públicos y mediáticos. Y es que fue el presidente López Obrador el que primero lo mencionó ayer al dejar abierta la puerta para que eventualmente se reincorpore el gobierno. “Sí, claro, claro. No, no, no, no, Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho”, refirió el mandatario a pregunta de medios. Otro asunto que se convirtió en noticia y lo involucra fueron los alegatos que presentó ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, para que el proceso de las corcholatas se reponga: “Necesitamos defender el futuro de Morena, ése es el punto central de esta queja, si ustedes admiten las viejas prácticas ahora, habremos aceptado su predominancia en el futuro de nuestro movimiento”. Ahí el dato.