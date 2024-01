El humor del góber

Nos cuentan que no es la primera vez que al gobernador de Tabasco, Manuel Merino, le da por meterle un pretendido “humor” a temas que se encuentran en la conversación pública no precisamente por ser banales. Y es que resulta que el mandatario justificó la detención que se dio de personas que portaban prendas con las siglas CDN, a las que quisieron asociar con el Cártel del Noreste. Se procedió de esa manera, explicó, para “investigar que no fueran, digamos, personas ligadas al crimen”. Pero resulta que cuando trataba de exponer que no fue un abuso de autoridad, se le ocurrió decir que usar ese tipo de prendas es “tan terrible como portar una playera del América”. No desató las risas esperadas y en cambio habrá que ver cómo cae en esa afición que Merino la ponga en el mismo rasero con quienes ve como apologistas del crimen. Uf.

Haces y Arozarena



Y el que sigue haciéndose de apoyos en aras de obtener la postulación por Morena a la alcaldía de Tlalpan es Pedro Haces Lago, nos comentan. Y es que resulta que empezó a circular un video en el que aparece el popular beisbolista cubano-mexicano Randy Arozarena, expresando su respaldo al morenista. “Amigos de Tlalpan, si quieren estar bien, con mi amigo Pedro Haces Lago”, dice el pelotero antes de cruzar los brazos en la pose que ha hecho popular. Por cierto que en la contienda por la postulación en esta alcaldía —actualmente gobernada por la oposición— desde hace unos días circula la versión de que la exdiputada local Gabriela Osorio podría dejarle paso libre a Haces Lago. Por lo pronto, pendientes.

Lupa sobre choque Morena-PVEM



Donde se están relamiendo los bigotes por la confrontación que crece entre Morena y el Partido Verde en Chiapas son los priistas. “Esto claro que nos beneficia, pues se traducirá en una confronta entre ellos, y no verán quién los rebasó por la derecha, nos dará ventaja en varios municipios”, declaró esta semana Alejandro Moreno, dirigente tricolor, quien sin embargo, también planteó otros efectos que la fractura de esos partidos de la 4T están generando. Claramente se refirió a la ingobernabilidad que priva en ciertos municipios donde se han desatado olas de violencia. “El Verde en Chiapas no es sino el partido mercenario al mejor postor. Aun en alianza con Morena, en tierra le va a intentar arrebatar sus votos”, advirtió. Uf.

Escandalosa filtración de datos



Gran escándalo han provocado diversas informaciones que dan cuenta de que se filtraron datos personales de unos 300 periodistas que acuden con regularidad o han asistido en algún momento a las conferencias mañaneras del Presidente López Obrador. Nombres, direcciones, fotos, números de teléfono, correos, datos del pasaporte, RFC, se encuentran entre la información que se habría hecho pública y que por ello pondría en vulnerabilidad a los afectados. En el Inai, institución encargada de evitar que se haga mal uso de los datos personales están en espera de una explicación de la Presidencia, la cual, en caso de no llegar, daría pie al inicio de una investigación de oficio, ha señalado la comisionada Julieta del Río. Aunque los periodistas a quienes se vulneraron sus datos ya pueden denunciar para que se investigue a la brevedad. Es lo mejor que podría pasar.

Morelos, cada vez peor



Y son los morelenses los que un día sí y, otro también, constatan cómo el estado a cargo de Cuauhtémoc Blanco cada vez se hunde más en materia de crimen y violencia. Ayer, en la entidad que ha reportado un aumento sostenido en homicidios y de robos de vehículos, hubo un muerto a tiros y cinco personas baleadas. En Cocoyoc, por ejemplo, un municipio que suele tener visitantes que acuden a balnearios o casas de descanso, fue ejecutado un hombre en un autolavado en la colonia Vicente Guerrero. En tanto, en Jiutepec, sujetos armados dispararon, desde dos motocicletas, contra un vehículo en el que viajaban tres personas que resultaron heridas, pero consiguieron escapar y acudir a un hospital para ser atendidos. En otro lugar, dos personas más resultaron lesionadas de bala por hombres que les intentaban robar una camioneta. Así las cosas en la entidad vecina de la Ciudad de México.

A prender el INE



Resulta que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, tendrá un nuevo encargo en la 4T, pues ha sido enviado nada menos y nada más que al INE, con la idea de generar debate sobre los temas electorales que pretende su coalición colocar sobre la mesa. Con la frase: “Agárrense derechosos, ahí les va su medicina”, sentenció que su participación estará llena de “agarrones” con los integrantes de la oposición, contra quien no niega su desencanto diario. El cambio de representante propietario del PT en el órgano electoral se da, nos hacen ver, en el marco de una serie de desencuentros entre consejeros, pero también cuando se han venido encendiendo las participaciones de los representantes de los partidos.