Iberdrola y los millones para Brasil

Vueltas que da la vida, nos cuentan, y también el dinero. Y esto viene a cuento luego de que muchas cejas se levantaran ayer al refrescarse una noticia del pasado 22 de marzo que da cuenta del compromiso de la empresa española Iberdrola de invertir en el Brasil de Luis Inácio da Silva la cantidad de 5 mil 300 millones de euros, esto es, alrededor de 5,800 millones de dólares. Y es que no a pocos la cifra llamó la atención al ser semejante a los alrededor de 6 mil millones de dólares que México deberá pagar a la firma ibérica para comprarle 13 plantas de generación de energía eléctrica instaladas en el país. Por cierto que los 5,800 millones de dólares serán para “continuar desarrollando nuevos proyectos renovables y de redes, así como aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen tecnologías como la eólica, marina o el hidrógeno verde”. Uf.

Adán, Rutilio y Villalobos, en equipo

Y fueron los titulares de la Sader y de Gobernación, Adán Augusto López y Víctor Villalobos, a quienes ayer tocó hacer equipo. Y es que resulta que con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, pusieron en marcha en esa entidad el programa Fertilizantes para el Bienestar, con el que esperan beneficiar a más de 280 mil productores de ajonjolí, cacahuate, cacao, calabaza, frijol, maíz, milpa y sorgo, principalmente. Es sabido que el programa se amplió este año a nivel nacional, por lo cual cubre a dos millones de beneficiarios, tres mil hectáreas e implica la entrega de un millón de toneladas de fertilizantes, con una inversión de 16 mil 500 millones de pesos. Nos cuentan que en el acto de arranque del programa el titular de Segob planteó que “nunca antes un Gobierno federal había volteado a ver al sureste”.

A esconder la cabeza

Y son los líderes nacionales y en la Cámara de Diputados, tanto del PRI, es decir, Alejandro Moreno y Rubén Moreira, como del PAN, Marko Cortés y Jorge Romero, quienes, nos comentan, ya no saben en qué parte de la tierra esconder la cabeza porque resulta que no sólo están aportando votos, sino también, en el caso de los albiazules, ideas para que el revés que buscan dar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea todavía más duro. Y es que la diputada morenista Irma Juan Carlos balconeó al albiazul al advertir que “pidió que se incluyera una redacción para limitar al tribunal en lo que tiene que ver con las acciones afirmativas, (porque) eso Morena no lo traía”. ¿Qué les dirán a los panistas las organizaciones que promovieron la marcha rosa y exigen que el TEPJF tampoco se toque? Sobre todo porque los suponían aliados contra la 4T rumbo 2024? Uf.

No la quieren en Morena

La mecha de la unión que consiguieron Va por México y Juntos Hacemos Historia en la Cámara de Diputados, para acotar al Tribunal Electoral, se apagó pronto. Las presiones, acusaciones de traición y reclamos desde la sociedad civil no fueron el único factor, sino que dentro de estas dos alianzas emergió la inconformidad por parte de los legisladores que llegaron al cargo para representar a grupos vulnerables y vulnerados y que vieron en este proyecto una amenaza a los derechos ya conseguidos para dar voz a sus comunidades. Ahora son los propios legisladores, en su mayoría de Morena —bancada que encabeza Ignacio Mier— quienes han puesto el pie al proyecto con el que los partidos buscan hacerse de un nicho de discrecionalidad para no tener que rendir cuentas al tribunal.

Zacatecas, sin remedio

Nos hacen ver que la situación de inseguridad de Zacatecas es tal, que no pasan muchos días sin que se tenga acceso a nuevas cifras negras. La más reciente es la que habla de que en lo que va del año se ha registrado un alza de 57.5 por ciento en la desaparición de personas, un flagelo en el que de por sí la entidad está entre los primeros lugares a nivel nacional. Un dato que no deja de preocupar es que el fenómeno, antes focalizado en determinadas regiones, se ha ido extendiendo como un cáncer por todo el estado, al grado de que en más de la mitad de sus municipios hay reportes de este tipo. Tan sólo en los diez primeros días del presente mes se reportó oficialmente la desaparición de 26 personas, es decir, 2.6 cada día en promedio. Hay quien cree que Zacatecas es un avión que va en picada, debido a la falta de pericia y también de voluntad de su piloto.

Refuerzan coordinación

Muy productiva, nos cuentan, la reunión de secretarios estatales de Seguridad de la zona centro que encabezó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Uno de los acuerdos surgidos de ese cónclave fue que siete entidades, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guerrero, Tlaxcala y la capital, trabajarán juntos para combatir el flagelo de las extorsiones conocidas como “gota a gota”, que tanto han dañado a la sociedad. Destacado, el dato aportado por el titular de la SSC, Omar García Harfuch, en el sentido de que en la metrópoli se han realizado 90 operativos conjuntos con fuerzas federales. Y el subsecretario del ramo del Gobierno federal, Luis Rodríguez Bucio, mencionó que el “pilar de la estrategia de seguridad” es la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Ahí el dato.